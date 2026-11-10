Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Συναγερμός στα σύνορα Ισραήλ - Λιβάνου: Επίθεση με πυροβολισμούς σε βάρος κυανόκρανων, δεν αναφέρθηκαν τραυματίες
Συναγερμός στα σύνορα Ισραήλ - Λιβάνου: Επίθεση με πυροβολισμούς σε βάρος κυανόκρανων, δεν αναφέρθηκαν τραυματίες
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση άγνωστος πυροβόλησε περίπου 12 φορές εναντίον της δύναμης του ΟΗΕ, που ανταπέδωσε τα πυρά και έτρεψε σε φυγή τον δράστη
Η προσωρινή δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL στα αγγλικά, FINUL στα γαλλικά) ενημέρωσε πως μια περίπολός της δέχθηκε απόψε πυρά κοντά στο χωριό Γουάντι Ζιλού στο νότιο τμήμα της χώρας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
Η ειρηνευτική δύναμη, η οποία έχει αναπτυχθεί στον Λίβανο από το 1978 και η εντολή της λήγει στο τέλος του έτους, ανέφερε ότι άγνωστος πυροβόλησε περίπου 12 φορές εναντίον των κυανόκρανων, οι οποίοι ανταπέδωσαν τα πυρά και έτρεψαν σε φυγή τον δράστη.
Δεν έχει διευκρινιστεί ποιος ευθύνεται για την επίθεση εναντίον της περιπόλου.
«Οι σκόπιμες επιθέσεις κατά ειρηνευτικών δυνάμεων συνιστούν παραβιάσεις του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», αναφέρεται στην ανακοίνωση της UNIFIL.
Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να ξεκινήσει άμεσα έρευνα, προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να λογοδοτήσουν.
Η ειρηνευτική δύναμη, η οποία έχει αναπτυχθεί στον Λίβανο από το 1978 και η εντολή της λήγει στο τέλος του έτους, ανέφερε ότι άγνωστος πυροβόλησε περίπου 12 φορές εναντίον των κυανόκρανων, οι οποίοι ανταπέδωσαν τα πυρά και έτρεψαν σε φυγή τον δράστη.
Δεν έχει διευκρινιστεί ποιος ευθύνεται για την επίθεση εναντίον της περιπόλου.
The United Nations peacekeeping force in Lebanon said on Tuesday that one of its patrols came under fire in the country’s south, without saying who was responsible https://t.co/Vm2rxAkGF9— Arab News (@arabnews) November 10, 2026
«Οι σκόπιμες επιθέσεις κατά ειρηνευτικών δυνάμεων συνιστούν παραβιάσεις του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», αναφέρεται στην ανακοίνωση της UNIFIL.
Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να ξεκινήσει άμεσα έρευνα, προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να λογοδοτήσουν.
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