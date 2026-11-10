Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Στις φλόγες τυλίχτηκε πλατφόρμα εξόρυξης φυσικού αερίου στο Ιράν, εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους
Οι τοπικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, με τους αρμόδιους αξιωματούχους να εξετάζουν δύο βασικά ενδεχόμενα: Τη διαρροή φυσικού αερίου και την πρόκληση ατυχήματος κατά τη διάρκεια των εργασιών
Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο επικαλείται τον υφυπουργό Πετρελαίου της χώρας, η κατάσταση βρίσκεται πλέον υπό πλήρη έλεγχο, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση της πυρκαγιάς ή για ενδεχόμενες ζημιές στις υποδομές.
Όπως μεταδίδει το Fars, οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν την εκκένωση της πλατφόρμας προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα των μηχανικών που εργάζονται στην εγκατάσταση.
BREAKING: IRAN: A fire broke out at the SPD14D platform in the South Pars gas field, prompting a full evacuation. Possible gas leak or operational malfunction under investigation. The platform produces 14.5 million cubic meters of gas daily. Why it matters: South Pars is the backbone of Iran’s natural gas supply, providing much of the fuel used for electricity, heating and industry.— Open Source Intel (@Osint613) November 10, 2026
Παράλληλα, έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, με τους αρμόδιους αξιωματούχους να εξετάζουν δύο βασικά ενδεχόμενα: τη διαρροή φυσικού αερίου και την πρόκληση ατυχήματος κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί ποιο από τα δύο σενάρια θεωρείται επικρατέστερο, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.
🔴 Iran’s Fars news agency reports a fire at a platform in the South Pars gas field, saying the situation is under control 🔴 The cause of the fire is under investigation, according to Iranian media 🔴 The affected platform produces 14.5 million cubic meters of gas daily, out of South Pars’ total output of 700 million cubic meters— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 10, 2026
Η συγκεκριμένη πλατφόρμα αντιπροσωπεύει ένα σχετικά μικρό μέρος της συνολικής παραγωγής του South Pars, ενός από τα σημαντικότερα κοιτάσματα φυσικού αερίου παγκοσμίως.
Η σημασία της πλατφόρμας για την παραγωγή φυσικού αερίου
Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο, η ημερήσια παραγωγή της εγκατάστασης ανέρχεται σε 14,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, όταν η συνολική ημερήσια παραγωγή του κοιτάσματος ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.
Αυτό σημαίνει ότι η πλατφόρμα αντιπροσωπεύει περίπου το 2% της συνολικής παραγωγής του South Pars, στοιχείο που περιορίζει το παραγωγικό της βάρος σε σχέση με το σύνολο των εγκαταστάσεων του κοιτάσματος.
Το South Pars, που βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο και αποτελεί μέρος ενός τεράστιου κοιτάσματος το οποίο μοιράζονται το Ιράν και το Κατάρ, έχει στρατηγική σημασία για τον ενεργειακό εφοδιασμό της Τεχεράνης.
Παρά τις διαβεβαιώσεις των ιρανικών αρχών ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο, παραμένει αδιευκρίνιστο πότε θα επαναλειτουργήσει η πλατφόρμα και αν η πυρκαγιά έχει προκαλέσει ζημιές που θα επηρεάσουν την παραγωγή της. Τα τελικά συμπεράσματα για τα αίτια του περιστατικού αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.
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