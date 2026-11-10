Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Συναγερμός στη Γερμανία για τη γρίπη των πτηνών, εντοπίστηκε κρούσμα σε φάρμα κοντά στο Βερολίνο
Συναγερμός στη Γερμανία για τη γρίπη των πτηνών, εντοπίστηκε κρούσμα σε φάρμα κοντά στο Βερολίνο
Το εξαιρετικά παθογόνο στέλεχος H5N1 της γρίπης των πτηνών επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά σε φάρμα με 160 πάπιες, χήνες και κοτόπουλα στην περιοχή Χάβελαντ
Κρούσμα γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε σε φάρμα στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου, κοντά στο Βερολίνο, για πρώτη φορά αυτό το φθινόπωρο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.
Το εξαιρετικά παθογόνο στέλεχος H5N1 της γρίπης των πτηνών επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά σε φάρμα με 160 πάπιες, χήνες και κοτόπουλα στην περιοχή Χάβελαντ. Ακολούθως, οι αρχές έδωσαν εντολή για τη θανάτωση των πτηνών και τον καθορισμό ζωνών προστασίας και επιτήρησης γύρω από την τοποθεσία.
Το Ινστιτούτο Φρίντριχ Λέφλερ επισημαίνει ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού στα άγρια πτηνά είναι υψηλός, καθώς συνεχίζεται η φθινοπωρινή μετανάστευσή τους.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, κρούσμα γρίπης των πτηνών είχε εντοπιστεί σε άγρια χήνα στην περιοχή Όντερ-Σπρέε του Βρανδεμβούργου.
Το εξαιρετικά παθογόνο στέλεχος H5N1 της γρίπης των πτηνών επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά σε φάρμα με 160 πάπιες, χήνες και κοτόπουλα στην περιοχή Χάβελαντ. Ακολούθως, οι αρχές έδωσαν εντολή για τη θανάτωση των πτηνών και τον καθορισμό ζωνών προστασίας και επιτήρησης γύρω από την τοποθεσία.
Το Ινστιτούτο Φρίντριχ Λέφλερ επισημαίνει ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού στα άγρια πτηνά είναι υψηλός, καθώς συνεχίζεται η φθινοπωρινή μετανάστευσή τους.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, κρούσμα γρίπης των πτηνών είχε εντοπιστεί σε άγρια χήνα στην περιοχή Όντερ-Σπρέε του Βρανδεμβούργου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα