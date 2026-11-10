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Το Κονγκό καταδίκασε σε θάνατο 66 στρατιώτες για δειλία και ανταρσία
Το Κονγκό καταδίκασε σε θάνατο 66 στρατιώτες για δειλία και ανταρσία
Τα φαινόμενα απειθαρχίας και αποδιοργάνωσης στις τάξεις του τακτικού στρατού είναι συχνά
Τουλάχιστον 66 στρατιώτες καταδικάστηκαν σε θάνατο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για δειλία, ανταρσία και άρνηση υπακοής σε διαταγές, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Οι ποινές επιβλήθηκαν μετά τη δίκη 71 στρατιωτών ενώπιον στρατοδικείου στο ανατολικό τμήμα της αχανούς χώρας της κεντρικής Αφρικής. Τέσσερις στρατιώτες αθωώθηκαν, ενώ ένας άλλος καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης.
Ο στρατός δήλωσε ότι η δίκη είχε ως στόχο τη βελτίωση της πειθαρχίας μεταξύ των στρατιωτών, καθώς αυτοί μάχονται εναντίον ένοπλων ομάδων στο ανατολικό τμήμα του κράτους.
Στην περιοχή μαίνονται συγκρούσεις εδώ και δεκαετίες μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και του Μετώπου για την Επαναίδρυση του Έθνους (FRN), ενός συνασπισμού ανταρτών στον οποίο συμμετέχει και η ομάδα M23.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι στρατιώτες συνελήφθησαν στις 20 Οκτωβρίου. Κατηγορήθηκαν ότι εγκατέλειψαν τις θέσεις τους και τράπηκαν σε φυγή κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με μαχητές του FRN.
Τα φαινόμενα απειθαρχίας και αποδιοργάνωσης στις τάξεις του τακτικού στρατού είναι συχνά, αναφέρει το BBC. Οι στρατιώτες διαμαρτύρονται ακόμη για τους χαμηλούς μισθούς και τον ανεπαρκή εξοπλισμό.
Τον Οκτώβριο, άλλοι 27 στρατιώτες καταδικάστηκαν σε θάνατο με παρόμοιες κατηγορίες δειλίας, γιατί αποσύρθηκαν από την πρώτη γραμμή κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με τους αντάρτες.
Τον Μάρτιο του 2024, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ήρε ένα 20ετές μορατόριουμ για τη θανατική ποινή, επικαλούμενη την ανάγκη να απομακρυνθούν οι «προδότες» από τον στρατό.
Από τις αρχές του 2025, τουλάχιστον 507 στρατιώτες έχουν καταδικαστεί, εκ των οποίων 381 σε θάνατο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε ο γαλλικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός RFI.
Οι ποινές επιβλήθηκαν μετά τη δίκη 71 στρατιωτών ενώπιον στρατοδικείου στο ανατολικό τμήμα της αχανούς χώρας της κεντρικής Αφρικής. Τέσσερις στρατιώτες αθωώθηκαν, ενώ ένας άλλος καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης.
Ο στρατός δήλωσε ότι η δίκη είχε ως στόχο τη βελτίωση της πειθαρχίας μεταξύ των στρατιωτών, καθώς αυτοί μάχονται εναντίον ένοπλων ομάδων στο ανατολικό τμήμα του κράτους.
Στην περιοχή μαίνονται συγκρούσεις εδώ και δεκαετίες μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και του Μετώπου για την Επαναίδρυση του Έθνους (FRN), ενός συνασπισμού ανταρτών στον οποίο συμμετέχει και η ομάδα M23.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι στρατιώτες συνελήφθησαν στις 20 Οκτωβρίου. Κατηγορήθηκαν ότι εγκατέλειψαν τις θέσεις τους και τράπηκαν σε φυγή κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με μαχητές του FRN.
Τα φαινόμενα απειθαρχίας και αποδιοργάνωσης στις τάξεις του τακτικού στρατού είναι συχνά, αναφέρει το BBC. Οι στρατιώτες διαμαρτύρονται ακόμη για τους χαμηλούς μισθούς και τον ανεπαρκή εξοπλισμό.
Τον Οκτώβριο, άλλοι 27 στρατιώτες καταδικάστηκαν σε θάνατο με παρόμοιες κατηγορίες δειλίας, γιατί αποσύρθηκαν από την πρώτη γραμμή κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με τους αντάρτες.
Τον Μάρτιο του 2024, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ήρε ένα 20ετές μορατόριουμ για τη θανατική ποινή, επικαλούμενη την ανάγκη να απομακρυνθούν οι «προδότες» από τον στρατό.
Από τις αρχές του 2025, τουλάχιστον 507 στρατιώτες έχουν καταδικαστεί, εκ των οποίων 381 σε θάνατο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε ο γαλλικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός RFI.
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