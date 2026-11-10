Ζευγάρι στην Σουηδία έκανε πολυτελείς διακοπές χωρίς να πληρώνει, έκαναν τους ασθενείς και έφευγαν με ασθενοφόρο

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.