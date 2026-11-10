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Μικρό αεροσκάφος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο σε δρόμο της Μελβούρνης, δύο τραυματίες, βίντεο
Μικρό αεροσκάφος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο σε δρόμο της Μελβούρνης, δύο τραυματίες, βίντεο
Το μικρό αεροσκάφος χτύπησε διερχόμενο αυτοκίνητο κατά τη διαδικασία προσγείωσης
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όταν ένα μικρό αεροσκάφος συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο κατά τη διαδικασία προσγείωσης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι.
Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 14:30 τοπική ώρα, στην οδό MacIntyre Lane, κοντά στο αεροδρόμιο Lilydale, στην περιοχή Yering.
Σύμφωνα με τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, το μονοκινητήριο αεροσκάφος τύπου Piper PA-28 εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση, με έναν εκπαιδευόμενο πιλότο και τον εκπαιδευτή του στο εσωτερικό, όταν χτύπησε το αυτοκίνητο που κινούνταν στον δρόμο δίπλα στον διάδρομο προσγείωσης.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν στο κεφάλι μία γυναίκα περίπου 60 ετών και ένας άνδρας περίπου 70 ετών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Maroondah. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, η κατάσταση της υγείας τους είναι σταθερή.
Οι δύο επιβαίνοντες στο αεροσκάφος δεν τραυματίστηκαν, παρά τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη το αεροπλάνο.
Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τις εικόνες μετά το ατύχημα. Το λευκό SUV εμφανίζεται με σπασμένο παρμπρίζ και σοβαρές ζημιές στο αμάξωμά του, ενώ το αεροσκάφος βρίσκεται σε παρακείμενη έκταση, έχοντας χάσει το ένα φτερό του.
Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι το αεροπλάνο φάνηκε να χτυπά την οροφή του αυτοκινήτου την ώρα που προσέγγιζε τον διάδρομο προσγείωσης.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, πυροσβέστες και διασώστες, ενώ η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά στην περιοχή.
Η Αυστραλιανή Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (ATSB) ξεκίνησε έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Οι ερευνητές αναμένεται να εξετάσουν τα συντρίμμια του αεροσκάφους και το διαθέσιμο οπτικό υλικό, προκειμένου να εξακριβώσουν πώς σημειώθηκε η σύγκρουση.
Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 14:30 τοπική ώρα, στην οδό MacIntyre Lane, κοντά στο αεροδρόμιο Lilydale, στην περιοχή Yering.
Σύμφωνα με τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, το μονοκινητήριο αεροσκάφος τύπου Piper PA-28 εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση, με έναν εκπαιδευόμενο πιλότο και τον εκπαιδευτή του στο εσωτερικό, όταν χτύπησε το αυτοκίνητο που κινούνταν στον δρόμο δίπλα στον διάδρομο προσγείωσης.
A light plane has collided with a car in a dramatic landing mishap, just metres from Lilydale Airport in Melbourne's northeast. pic.twitter.com/9dJNiJgwd2— 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) November 10, 2026
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν στο κεφάλι μία γυναίκα περίπου 60 ετών και ένας άνδρας περίπου 70 ετών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Maroondah. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, η κατάσταση της υγείας τους είναι σταθερή.
Οι δύο επιβαίνοντες στο αεροσκάφος δεν τραυματίστηκαν, παρά τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη το αεροπλάνο.
Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τις εικόνες μετά το ατύχημα. Το λευκό SUV εμφανίζεται με σπασμένο παρμπρίζ και σοβαρές ζημιές στο αμάξωμά του, ενώ το αεροσκάφος βρίσκεται σε παρακείμενη έκταση, έχοντας χάσει το ένα φτερό του.
Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι το αεροπλάνο φάνηκε να χτυπά την οροφή του αυτοκινήτου την ώρα που προσέγγιζε τον διάδρομο προσγείωσης.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, πυροσβέστες και διασώστες, ενώ η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά στην περιοχή.
Η Αυστραλιανή Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (ATSB) ξεκίνησε έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Οι ερευνητές αναμένεται να εξετάσουν τα συντρίμμια του αεροσκάφους και το διαθέσιμο οπτικό υλικό, προκειμένου να εξακριβώσουν πώς σημειώθηκε η σύγκρουση.
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