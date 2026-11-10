Ρωσία: Κατέρρευσε σιδηροδρομική γέφυρα στο Αρχάνγκελσκ, εκτροχιάστηκαν βαγόνια εμπορικής αμαξοστοιχίας
ΚΟΣΜΟΣ
Εκτροχιασμός τρένου Ρωσία

Ρωσία: Κατέρρευσε σιδηροδρομική γέφυρα στο Αρχάνγκελσκ, εκτροχιάστηκαν βαγόνια εμπορικής αμαξοστοιχίας

Χωρίς τραυματίες το περιστατικό, καθυστερούν οκτώ επιβατικά τρένα - Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της κατάρρευσης

Ρωσία: Κατέρρευσε σιδηροδρομική γέφυρα στο Αρχάνγκελσκ, εκτροχιάστηκαν βαγόνια εμπορικής αμαξοστοιχίας
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Σιδηροδρομική γέφυρα κατέρρευσε το πρωί της Τρίτης, 10 Νοεμβρίου, στην περιφέρεια Αρχάνγκελσκ της Ρωσίας, προκαλώντας τον εκτροχιασμό αρκετών βαγονιών εμπορικής αμαξοστοιχίας και τη διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων στην περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5:10 το πρωί, όταν κατέρρευσε τμήμα της γέφυρας πάνω από τον ποταμό Βίλεντ, στο σιδηροδρομικό τμήμα μεταξύ Τσεριόμουχα και Βίλεντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Αρχάνγκελσκ, Αλεξάντρ Τσιμπούλσκι, από την κατάρρευση εκτροχιάστηκαν βαγόνια εμπορικού τρένου, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες.



Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα διακόπηκε, με αποτέλεσμα να καθυστερούν τουλάχιστον οκτώ επιβατικές αμαξοστοιχίες. Στο σημείο έχουν σταλεί ειδικά συνεργεία και συρμοί αποκατάστασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κατάρρευσης.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις για τη μεταφορά των επιβατών που έχουν εγκλωβιστεί λόγω της διακοπής των δρομολογίων, μεταξύ των οποίων και η χρήση λεωφορείων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί εάν το περιστατικό οφείλεται σε κατασκευαστικό πρόβλημα, αστοχία της υποδομής ή άλλη αιτία.

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