Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Χαμός στη Γερμανία για κεμπάπ με €1: Πιάστηκαν στα χέρια στην ουρά, πέταξαν πέτρες, μπουκάλια και... πατίνι στους αστυνομικούς, δείτε βίντεο
Χαμός στη Γερμανία για κεμπάπ με €1: Πιάστηκαν στα χέρια στην ουρά, πέταξαν πέτρες, μπουκάλια και... πατίνι στους αστυνομικούς, δείτε βίντεο
Η τιμή του προϊόντος έχει διπλασιαστεί από το 2020 λόγω της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας στα τρόφιμα
Επεισοδιακή εξέλιξη είχε η προσφορά για κεμπάπ με 1 ευρώ από κατάστημα στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, με άτομα που περίμεναν στην ουρά αρχικά να έρχονται στα χέρια και στη συνέχεια να επιτίθενται στους αστυνομικούς που προσπάθησαν να επιβάλουν την τάξη.
Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης με τα ντονέρ, τα άτομα που βρέθηκαν έξω από το κατάστημά του την Κυριακή ήταν περίπου 1.000.
Αν και είχε προσλάβει σεκιούριτι, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο και υποχρεώθηκε να καλέσει την αστυνομία. Όταν, όμως, οι αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή δέχθηκαν επιθέσεις με μπουκάλια, πέτρες, πυροτεχνήματα, ένα ηλεκτρικό πατίνι και μία καρέκλα. Ζητήθηκαν ενισχύσεις με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν περίπου 100 αστυνομικοί στο σημείο, ενώ επιστρατεύτηκε και ελικόπτερο.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αρκετές συλλήψεις, ανάμεσα τους και ένα άτομο στην κατοχή του οποίου βρέθηκε πιστόλι κρότου. Σε βάρος αρκετών εκ των συλληφθέντων αναμένεται να ασκηθούν διώξεις για διατάραξη της δημόσιας τάξης, πρόκληση φθορών και εξύβριση.
Η αστυνομία, ωστόσο, δεν διευκρίνισε εάν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος θα αντιμετωπίσει ποινικές διώξεις, με τον ίδιο να δηλώνει ότι θα δωρίσει τα κεμπάπ που περίσσεψαν σε φιλανθρωπική οργάνωση της πόλης που στηρίζει αστέγους.
Σημειώνεται ότι η μέση τιμή ενός ντονέρ κυμαίνεται συνήθως από 7,50 έως 9 ευρώ. Μέχρι περίπου το 2020, η τιμή του κυμαινόταν μεταξύ 3,50 και 4 ευρώ με την απότομη αύξηση να αποδίδεται στο υψηλότερο κόστος ενέργειας και τροφίμων.
Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης με τα ντονέρ, τα άτομα που βρέθηκαν έξω από το κατάστημά του την Κυριακή ήταν περίπου 1.000.
🥙 €1 döner promotion in Germany ends in riots and clashes with police— NEXTA (@nexta_tv) November 9, 2026
A new döner kebab shop opened in Dortmund, offering kebabs for just €1. Hundreds of people, mostly teenagers, showed up hoping to grab an almost free meal.
At some point, the crowd got out of control. The… pic.twitter.com/KQdwjnPlpt
Αν και είχε προσλάβει σεκιούριτι, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο και υποχρεώθηκε να καλέσει την αστυνομία. Όταν, όμως, οι αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή δέχθηκαν επιθέσεις με μπουκάλια, πέτρες, πυροτεχνήματα, ένα ηλεκτρικό πατίνι και μία καρέκλα. Ζητήθηκαν ενισχύσεις με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν περίπου 100 αστυνομικοί στο σημείο, ενώ επιστρατεύτηκε και ελικόπτερο.
🇩🇪 In #Dortmund, Germany The Döner for €1 offer ended in clashes with police officers and riots.— Global Brief (@globalbrief_now) November 9, 2026
The owner of the new kebab shop announced that on the first day, a doner kebab would cost only €1.
After the establishment opened, the crowd attempted to storm it. A police… pic.twitter.com/jlPIobNikl
Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αρκετές συλλήψεις, ανάμεσα τους και ένα άτομο στην κατοχή του οποίου βρέθηκε πιστόλι κρότου. Σε βάρος αρκετών εκ των συλληφθέντων αναμένεται να ασκηθούν διώξεις για διατάραξη της δημόσιας τάξης, πρόκληση φθορών και εξύβριση.
Η αστυνομία, ωστόσο, δεν διευκρίνισε εάν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος θα αντιμετωπίσει ποινικές διώξεις, με τον ίδιο να δηλώνει ότι θα δωρίσει τα κεμπάπ που περίσσεψαν σε φιλανθρωπική οργάνωση της πόλης που στηρίζει αστέγους.
Σημειώνεται ότι η μέση τιμή ενός ντονέρ κυμαίνεται συνήθως από 7,50 έως 9 ευρώ. Μέχρι περίπου το 2020, η τιμή του κυμαινόταν μεταξύ 3,50 και 4 ευρώ με την απότομη αύξηση να αποδίδεται στο υψηλότερο κόστος ενέργειας και τροφίμων.
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