Χαμός στη Γερμανία για κεμπάπ με €1: Πιάστηκαν στα χέρια στην ουρά, πέταξαν πέτρες, μπουκάλια και... πατίνι στους αστυνομικούς, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία Ντόρτμουντ Κεμπάπ Αστυνομικοί

Χαμός στη Γερμανία για κεμπάπ με €1: Πιάστηκαν στα χέρια στην ουρά, πέταξαν πέτρες, μπουκάλια και... πατίνι στους αστυνομικούς, δείτε βίντεο

Η τιμή του προϊόντος έχει διπλασιαστεί από το 2020 λόγω της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας στα τρόφιμα

Χαμός στη Γερμανία για κεμπάπ με €1: Πιάστηκαν στα χέρια στην ουρά, πέταξαν πέτρες, μπουκάλια και... πατίνι στους αστυνομικούς, δείτε βίντεο
28 ΣΧΟΛΙΑ
Επεισοδιακή εξέλιξη είχε η προσφορά για κεμπάπ με 1 ευρώ από κατάστημα στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, με άτομα που περίμεναν στην ουρά αρχικά να έρχονται στα χέρια και στη συνέχεια να επιτίθενται στους αστυνομικούς που προσπάθησαν να επιβάλουν την τάξη.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης με τα ντονέρ, τα άτομα που βρέθηκαν έξω από το κατάστημά του την Κυριακή ήταν περίπου 1.000.



Αν και είχε προσλάβει σεκιούριτι, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο και υποχρεώθηκε να καλέσει την αστυνομία. Όταν, όμως, οι αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή δέχθηκαν επιθέσεις με μπουκάλια, πέτρες, πυροτεχνήματα, ένα ηλεκτρικό πατίνι και μία καρέκλα. Ζητήθηκαν ενισχύσεις με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν περίπου 100 αστυνομικοί στο σημείο, ενώ επιστρατεύτηκε και ελικόπτερο.



Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αρκετές συλλήψεις, ανάμεσα τους και ένα άτομο στην κατοχή του οποίου βρέθηκε πιστόλι κρότου. Σε βάρος αρκετών εκ των συλληφθέντων αναμένεται να ασκηθούν διώξεις για διατάραξη της δημόσιας τάξης, πρόκληση φθορών και εξύβριση.

Κλείσιμο
Η αστυνομία, ωστόσο, δεν διευκρίνισε εάν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος θα αντιμετωπίσει ποινικές διώξεις, με τον ίδιο να δηλώνει ότι θα δωρίσει τα κεμπάπ που περίσσεψαν σε φιλανθρωπική οργάνωση της πόλης που στηρίζει αστέγους.

Σημειώνεται ότι η μέση τιμή ενός ντονέρ κυμαίνεται συνήθως από 7,50 έως 9 ευρώ. Μέχρι περίπου το 2020, η τιμή του κυμαινόταν μεταξύ 3,50 και 4 ευρώ με την απότομη αύξηση να αποδίδεται στο υψηλότερο κόστος ενέργειας και τροφίμων.
28 ΣΧΟΛΙΑ

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