Θρίλερ σε κρουαζιερόπλοιο με προορισμό το Μεξικό: Νεκρή γυναίκα, ένας άνδρας υπό κράτηση για πιθανή δολοφονία

Το MSC Seascape επέστρεψε εσπευσμένα στο Τέξας, μία ημέρα μετά τον απόπλου του - Το FBI ερευνά τις συνθήκες θανάτου της επιβάτιδας





Το περιστατικό σημειώθηκε στο MSC Seascape, το οποίο είχε αποπλεύσει την Κυριακή (8/11) από το Γκάλβεστον με προορισμό λιμάνια του Μεξικού και της Ονδούρας.







Το κρουαζιερόπλοιο κατέπλευσε ξανά στο Γκάλβεστον το πρωί της Δευτέρας (9/11), όπου ανέλαβαν δράση πράκτορες του FBI.







Το τοπικό γραφείο της ομοσπονδιακής υπηρεσίας στο Χιούστον επιβεβαίωσε ότι διερευνά ύποπτο θάνατο που ενδέχεται να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, χωρίς να δημοσιοποιήσει πληροφορίες για το πώς και πότε συνέβη το περιστατικό.



Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες της κομητείας Γκάλβεστον επιβεβαίωσαν ότι το θύμα είναι γυναίκα, ωστόσο η ταυτότητά της δεν έχει ανακοινωθεί.



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Ποιος είναι ο άνδρας που τέθηκε υπό κράτηση Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Γκάλβεστον επιβεβαίωσε στο ABC News ότι ένας άνδρας με το όνομα Τζέισον Γουότφορντ οδηγήθηκε στις τοπικές φυλακές, κατόπιν αιτήματος των ομοσπονδιακών Αρχών.



Σύμφωνα με άλλα αμερικανικά δημοσιεύματα, πρόκειται για τον 48χρονο Τζέισον Λίον Γουότφορντ, από την πόλη Τάιλερ του Τέξας.



Σε έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία γυναίκας μέσα σε κρουαζιερόπλοιο προχώρησε το FBI στις ΗΠΑ , με τις Αρχές να διατάσσουν την επιστροφή του πλοίου στο λιμάνι του Γκάλβεστον, στο Τέξας, μόλις μία ημέρα μετά την αναχώρησή του για επταήμερο ταξίδι στο Μεξικό και την Ονδούρα. Ένας άνδρας, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Τζέισον Γουότφορντ, τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ παραμένουν άγνωστες οι ακριβείς συνθήκες θανάτου της γυναίκας.Το περιστατικό σημειώθηκε στο MSC Seascape, το οποίο είχε αποπλεύσει την Κυριακή (8/11) από το Γκάλβεστον με προορισμό λιμάνια του Μεξικού και της Ονδούρας.Ωστόσο, η προγραμματισμένη κρουαζιέρα διακόπηκε όταν οι αρμόδιες αμερικανικές Αρχές ενημερώθηκαν για σοβαρό περιστατικό που αφορούσε επιβάτη του πλοίου και έδωσαν εντολή να επιστρέψει στο Τέξας.Το κρουαζιερόπλοιο κατέπλευσε ξανά στο Γκάλβεστον το πρωί της Δευτέρας (9/11), όπου ανέλαβαν δράση πράκτορες του FBI.Το τοπικό γραφείο της ομοσπονδιακής υπηρεσίας στο Χιούστον επιβεβαίωσε ότι διερευνά ύποπτο θάνατο που ενδέχεται να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, χωρίς να δημοσιοποιήσει πληροφορίες για το πώς και πότε συνέβη το περιστατικό.Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες της κομητείας Γκάλβεστον επιβεβαίωσαν ότι το θύμα είναι γυναίκα, ωστόσο η ταυτότητά της δεν έχει ανακοινωθεί.Η νεκροψία-νεκροτομή έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Τρίτη (10/11), προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια θανάτου.Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Γκάλβεστον επιβεβαίωσε στο ABC News ότι ένας άνδρας με το όνομα Τζέισον Γουότφορντ οδηγήθηκε στις τοπικές φυλακές, κατόπιν αιτήματος των ομοσπονδιακών Αρχών.Σύμφωνα με άλλα αμερικανικά δημοσιεύματα, πρόκειται για τον 48χρονο Τζέισον Λίον Γουότφορντ, από την πόλη Τάιλερ του Τέξας.





Ο άνδρας κρατείται στο πλαίσιο ομοσπονδιακής έρευνας για ανθρωποκτονία, χωρίς μέχρι στιγμής το FBI να έχει ανακοινώσει επισήμως εάν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος του.



Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί ποια ήταν η σχέση του με τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της ή εάν οι δύο τους ταξίδευαν μαζί.



Οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες εντοπίστηκε η γυναίκα, ούτε έχουν προσδιορίσει επισήμως τον χρόνο και τον τόπο του θανάτου της μέσα στο πλοίο.







Η ανακοίνωση της MSC Cruises για την επιστροφή στο λιμάνι Η εταιρεία MSC Cruises επιβεβαίωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο επέστρεψε στο Γκάλβεστον έπειτα από σχετική εντολή των Αρχών.



«Αφού αναφέραμε ένα περιστατικό που αφορούσε επιβάτη του πλοίου μας, λάβαμε οδηγίες από τις Αρχές να επιστρέψουμε στο λιμάνι του Γκάλβεστον», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.



Η MSC Cruises υπογράμμισε ότι συνεργάζεται πλήρως με τους ερευνητές και παρέχει υποστήριξη στους ανθρώπους που επηρεάστηκαν από το περιστατικό.



«Συνεργαζόμαστε πλήρως με την έρευνα και παρέχουμε υποστήριξη σε όσους έχουν επηρεαστεί. Το πλοίο έχει αναχωρήσει από το λιμάνι και έχει συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του», σημείωσε.



Η εταιρεία διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να δημοσιοποιήσει περισσότερα στοιχεία όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα.



«Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένεια και στους φίλους του επιβάτη αυτή τη δύσκολη στιγμή», πρόσθεσε.



Το MSC Seascape απέπλευσε εκ νέου από το Γκάλβεστον το απόγευμα της Δευτέρας, συνεχίζοντας την κρουαζιέρα του.



Η έρευνα του FBI και η συνεργασία με το Λιμενικό Την υπόθεση έχει αναλάβει το FBI, το οποίο διαθέτει αρμοδιότητα για τη διερεύνηση σοβαρών εγκλημάτων που ενδέχεται να διαπράττονται στην ανοικτή θάλασσα, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία.



Όπως ανακοίνωσε το γραφείο της υπηρεσίας στο Χιούστον, πράκτορας αρμόδιος για ναυτιλιακά ζητήματα από το παράρτημα του Τέξας Σίτι συντονίζει τις έρευνες σε συνεργασία με την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, την αστυνομία του λιμανιού του Γκάλβεστον, την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων και την εταιρεία διαχείρισης του κρουαζιερόπλοιου.



Οι ομοσπονδιακές Αρχές επισήμαναν ότι, λόγω της ενεργής έρευνας, δεν είναι δυνατόν να ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες σε αυτή τη φάση.



Το MSC Seascape και τα δρομολόγια στην Καραϊβική Το MSC Seascape συγκαταλέγεται στα μεγάλα κρουαζιερόπλοια του στόλου της MSC Cruises και διαθέτει 2.270 καμπίνες, ενώ μπορεί να φιλοξενήσει σχεδόν 5.900 επιβάτες.



Το πλήρωμά του αποτελείται από περισσότερα από 1.600 άτομα, τα οποία εξυπηρετούν τους επιβάτες κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του.



Το πλοίο πραγματοποιεί κρουαζιέρες στην Καραϊβική, διάρκειας πέντε και επτά διανυκτερεύσεων, με αφετηρία το λιμάνι του Γκάλβεστον.



Η συγκεκριμένη πόλη του Τέξας αποτελεί βάση των δρομολογίων του από τον Νοέμβριο του 2025, όταν το πλοίο μεταφέρθηκε εκεί από το Μαϊάμι.



Η κρουαζιέρα που διεκόπη προσωρινά είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει μία εβδομάδα, με ενδιάμεσους σταθμούς στο Μεξικό και την Ονδούρα.



Σπάνιες οι έρευνες για ανθρωποκτονίες σε κρουαζιερόπλοια Οι έρευνες για ανθρωποκτονίες σε κρουαζιερόπλοια αποτελούν σχετικά σπάνια περιστατικά, ωστόσο οι αμερικανικές Αρχές έχουν κληθεί και στο παρελθόν να εξετάσουν σοβαρές υποθέσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια ταξιδιών.



Νωρίτερα μέσα στο 2026, ένας έφηβος κατηγορήθηκε για φόνο και διακεκριμένη σεξουαλική κακοποίηση, σε σχέση με τον θάνατο της 18χρονης θετής αδελφής του σε κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας Carnival, το οποίο είχε αναχωρήσει από τη Φλόριντα.



Στην περίπτωση του MSC Seascape, οι έρευνες επικεντρώνονται στον προσδιορισμό των συνθηκών θανάτου της γυναίκας και στη διακρίβωση τυχόν ποινικών ευθυνών.