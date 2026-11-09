Αυξάνεται στα 1.502 ευρώ ο κατώτατος μισθός στη Γαλλία από την 1η Δεκεμβρίου

Ο κατώτατος μισθός ανέρχεται σήμερα στα 1,477,93 ευρώ - Η αύξηση είναι «η δεύτερη σημαντικότερη αύξηση μέσα σε 20 χρόνια, δεν πρέπει να την περιφρονούμε» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί