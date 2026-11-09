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Αυξάνεται στα 1.502 ευρώ ο κατώτατος μισθός στη Γαλλία από την 1η Δεκεμβρίου
Αυξάνεται στα 1.502 ευρώ ο κατώτατος μισθός στη Γαλλία από την 1η Δεκεμβρίου
Ο κατώτατος μισθός ανέρχεται σήμερα στα 1,477,93 ευρώ - Η αύξηση είναι «η δεύτερη σημαντικότερη αύξηση μέσα σε 20 χρόνια, δεν πρέπει να την περιφρονούμε» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί
Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 1,6% από την 1η Δεκεμβρίου, έπειτα από εβδομάδες κινητοποιήσεων για την αγοραστική δύναμη και της νεολαίας.
Η αύξηση αυτή ωθεί τον κατώτατο μισθό πάνω από τα 1.500 ευρώ καθαρά, περίπου στα 1.502 ευρώ, αύξηση 23,65 ευρώ μηνιαίως. «Όσον αφορά το SMIC [κατώτατος μισθός], αποφασίζουμε δύο πράγματα: αποφασίζουμε προλάβουμε την αύξηση (την αυτόματη αύξηση που επρόκειτο να λάβει χώρα την 1η Ιανουαρίου) την 1η Δεκεμβρίου και αποφασίζουμε η αύξηση αυτή να είναι 1,6%», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Εργασίας Ζαν-Πιερ Φαραντού.
Ο κατώτατος μισθός ανέρχεται σήμερα στα 1,477,93 ευρώ. Η αύξηση είναι «η δεύτερη σημαντικότερη αύξηση μέσα σε 20 χρόνια, δεν πρέπει να την περιφρονούμε», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί στη συνέντευξη Τύπου, επιμένοντας ότι αυτή στον «συμβολικό» χαρακτήρα αυτής της χείρας βοηθείας.
«Αυτή η αύξηση στοιχειοθετήθηκε (...) έτσι ώστε να μην είναι πηγή καταστροφής θέσεων εργασίας», υπογράμμισε επίσης ο Λεκορνί μετά συνάντησή του με συνδικάτα εργαζομένων και ομοσπονδίες εργοδοτών.
Ενώ τα συνδικάτα καταγγέλλουν ότι σε ορισμένους επαγγελματικούς κλάδους ο ελάχιστος μισθός παραμένει κάτω από τον κατώτατο, ο Ζαν-Πιερ Φαραντού διαβεβαίωσε ότι η αύξηση αυτή θα αποτελέσει «χείρα βοηθείας {coup de pouce}, αλλά και ώθηση [coup de boost]».
«Είναι μια ώθηση εφόσον η μηχανική, είναι να ζητηθεί -και το κάναμε σήμερα με πολύ σαφή τρόπο- οι επαγγελματικοί κλάδοι να αρπάξουν το θέμα, και να ξεκινήσουν πολύ γρήγορα διαπραγματεύσεις, από την ερχόμενη εβδομάδα, να υπάρξει μια πραγματική δυναμική διαπραγμάτευσης κλάδων για αύξηση του συμβατικού ελάχιστου [μισθού] και λαμβάνοντας υπόψη αυτό το νέο Smic».
Η επικεφαλής του συνδικάτου CFDT Μαριλίζ Λεόν δήλωσε μετά τη συνάντηση με τον Γάλλο πρωθυπουργό ότι η αύξηση είναι «ανεπαρκής», ενώ η επικεφαλής του CGT Σοφί Μπινέ τη χαρακτήρισε «ψίχουλα» και πρόσθεσε: «Δεν ήρθαμε εδώ για να ζητήσουμε ελεημοσύνη». Η Μπινέ κάλεσε επίσης για νέες διαδηλώσεις στις 17 Νοεμβρίου.
Η Γαλλία συνδυάζει έναν από τους υψηλότερους κατώτατους μισθούς στην Ευρώπη. Ο ελάχιστος μισθός ισοδυναμούσε με το 67% του μέσου εισοδήματος το 2024, ενώ το 12,7% των υπαλλήλων πληρώνονται με τον κατώτατο ή κοντά στον κατώτατο μισθό, συγκριτικά με το 8% στη Γερμανία και το 3,5% στην Ολλανδία, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.
Οι αλλαγές στον κατώτατο μισθό, ο οποίος στη Γαλλία αυξάνεται συνήθως αυτόματα ανάλογα με τον πληθωρισμό τον Ιανουάριο και μερικές φορές και στα μέσα της χρονιάς, έχουν ως εκ τούτου ένα ιδιαίτερα ευρύ αντίκτυπο στο εργατικό κόστος και είναι ένα πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπους να μειώσει τη δημόσια αγανάκτηση αλλά δεν έχει μεγάλο περιθώριο ελιγμών λόγω του αυξανόμενου δημόσιου χρέους της.
Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν από τα λύκεια τον Σεπτέμβριο αλλά έχουν από τότε κλιμακωθεί σε ένα ευρύτερο ξέσπασμα οργής για το κόστος διαβίωσης, τις δημόσιες υπηρεσίες και την πολιτική αποτελμάτωση.
Οι κινητοποιήσεις σημειώνονται πέντε μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ακροδεξιά υποψήφια Μαρίν Λεπέν θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο τον υποψήφιο της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν.
Η αύξηση αυτή ωθεί τον κατώτατο μισθό πάνω από τα 1.500 ευρώ καθαρά, περίπου στα 1.502 ευρώ, αύξηση 23,65 ευρώ μηνιαίως. «Όσον αφορά το SMIC [κατώτατος μισθός], αποφασίζουμε δύο πράγματα: αποφασίζουμε προλάβουμε την αύξηση (την αυτόματη αύξηση που επρόκειτο να λάβει χώρα την 1η Ιανουαρίου) την 1η Δεκεμβρίου και αποφασίζουμε η αύξηση αυτή να είναι 1,6%», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Εργασίας Ζαν-Πιερ Φαραντού.
Ο κατώτατος μισθός ανέρχεται σήμερα στα 1,477,93 ευρώ. Η αύξηση είναι «η δεύτερη σημαντικότερη αύξηση μέσα σε 20 χρόνια, δεν πρέπει να την περιφρονούμε», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί στη συνέντευξη Τύπου, επιμένοντας ότι αυτή στον «συμβολικό» χαρακτήρα αυτής της χείρας βοηθείας.
«Αυτή η αύξηση στοιχειοθετήθηκε (...) έτσι ώστε να μην είναι πηγή καταστροφής θέσεων εργασίας», υπογράμμισε επίσης ο Λεκορνί μετά συνάντησή του με συνδικάτα εργαζομένων και ομοσπονδίες εργοδοτών.
Ενώ τα συνδικάτα καταγγέλλουν ότι σε ορισμένους επαγγελματικούς κλάδους ο ελάχιστος μισθός παραμένει κάτω από τον κατώτατο, ο Ζαν-Πιερ Φαραντού διαβεβαίωσε ότι η αύξηση αυτή θα αποτελέσει «χείρα βοηθείας {coup de pouce}, αλλά και ώθηση [coup de boost]».
«Είναι μια ώθηση εφόσον η μηχανική, είναι να ζητηθεί -και το κάναμε σήμερα με πολύ σαφή τρόπο- οι επαγγελματικοί κλάδοι να αρπάξουν το θέμα, και να ξεκινήσουν πολύ γρήγορα διαπραγματεύσεις, από την ερχόμενη εβδομάδα, να υπάρξει μια πραγματική δυναμική διαπραγμάτευσης κλάδων για αύξηση του συμβατικού ελάχιστου [μισθού] και λαμβάνοντας υπόψη αυτό το νέο Smic».
Η επικεφαλής του συνδικάτου CFDT Μαριλίζ Λεόν δήλωσε μετά τη συνάντηση με τον Γάλλο πρωθυπουργό ότι η αύξηση είναι «ανεπαρκής», ενώ η επικεφαλής του CGT Σοφί Μπινέ τη χαρακτήρισε «ψίχουλα» και πρόσθεσε: «Δεν ήρθαμε εδώ για να ζητήσουμε ελεημοσύνη». Η Μπινέ κάλεσε επίσης για νέες διαδηλώσεις στις 17 Νοεμβρίου.
Η Γαλλία συνδυάζει έναν από τους υψηλότερους κατώτατους μισθούς στην Ευρώπη. Ο ελάχιστος μισθός ισοδυναμούσε με το 67% του μέσου εισοδήματος το 2024, ενώ το 12,7% των υπαλλήλων πληρώνονται με τον κατώτατο ή κοντά στον κατώτατο μισθό, συγκριτικά με το 8% στη Γερμανία και το 3,5% στην Ολλανδία, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.
Οι αλλαγές στον κατώτατο μισθό, ο οποίος στη Γαλλία αυξάνεται συνήθως αυτόματα ανάλογα με τον πληθωρισμό τον Ιανουάριο και μερικές φορές και στα μέσα της χρονιάς, έχουν ως εκ τούτου ένα ιδιαίτερα ευρύ αντίκτυπο στο εργατικό κόστος και είναι ένα πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπους να μειώσει τη δημόσια αγανάκτηση αλλά δεν έχει μεγάλο περιθώριο ελιγμών λόγω του αυξανόμενου δημόσιου χρέους της.
Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν από τα λύκεια τον Σεπτέμβριο αλλά έχουν από τότε κλιμακωθεί σε ένα ευρύτερο ξέσπασμα οργής για το κόστος διαβίωσης, τις δημόσιες υπηρεσίες και την πολιτική αποτελμάτωση.
Οι κινητοποιήσεις σημειώνονται πέντε μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ακροδεξιά υποψήφια Μαρίν Λεπέν θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο τον υποψήφιο της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν.
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, που πλησιάζει στο τέλος της δεύτερης θητείας του και τα ποσοστά αποδοχής της πολιτικής του από τους εκλογείς είναι σε ιστορικό χαμηλό στις δημοσκοπήσεις, δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος.
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