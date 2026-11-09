Αερόστατο έκανε αναγκαστική προσγείωση ανάμεσα σε σπίτια στην Καλιφόρνια, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Αερόστατο Καλιφόρνια

Αερόστατο έκανε αναγκαστική προσγείωση ανάμεσα σε σπίτια στην Καλιφόρνια, δείτε βίντεο

Το αερόστατο έχασε ύψος και προσγειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους

Αερόστατο έκανε αναγκαστική προσγείωση ανάμεσα σε σπίτια στην Καλιφόρνια, δείτε βίντεο
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Αναστάτωση προκλήθηκε σε γειτονιά της Καλιφόρνιας, όταν ένα αερόστατο άρχισε να χάνει ύψος και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε ανοιχτό χώρο πίσω από κατοικία, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο.

Το συμβάν σημειώθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στην πόλη Μενίφι, στη νότια Καλιφόρνια, όταν οι κάτοικοι αντίκρισαν ένα μεγάλο μπλε αερόστατο, διακοσμημένο με χρυσά αστέρια και ένα μισοφέγγαρο, να κατεβαίνει σε μικρή απόσταση από τα σπίτια τους.

Η Μαριάμ Νταντάν, κάτοικος της περιοχής, κατέγραψε με το κινητό της τη στιγμή της προσγείωσης. Όπως ανέφερε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC7, ο σύζυγός της ήταν εκείνος που εντόπισε πρώτος το αερόστατο έξω από το παράθυρο.

«Ήμουν μέσα στο δωμάτιο όταν μπήκε ο σύζυγός μου, κοίταξε από το παράθυρο και μου είπε: "Θεέ μου, κοίτα το αερόστατο!"», περιέγραψε.

Σύμφωνα με την ίδια, το αερόστατο φαινόταν να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, καθώς υπήρχαν ενδείξεις πιθανής φθοράς στο περίβλημά του.



«Έμοιαζε με αναγκαστική προσγείωση. Όταν πλησιάσαμε, διαπιστώσαμε ότι το αερόστατο ίσως είχε κάποιο σκίσιμο», ανέφερε η αυτόπτης μάρτυρας.

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Παρά την ανησυχία που προκάλεσε το περιστατικό, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ, σύμφωνα με τη γυναίκα που κατέγραψε το βίντεο, όσοι βρίσκονταν στο σημείο μετά την προσγείωση έδειχναν να είναι καλά.
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