Τραγικός θάνατος για 39χρονη στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της μπροστά στα παιδιά τους, πέντε μήνες νωρίτερα είχαν εκδοθεί περιοριστικά μέτρα σε βάρος του