Η ζωή του Μαδούρο στη φυλακή: Διαβάζει Βίβλο και Κοράνι, συναντήθηκε με ιερέα και ραβίνο - Τα προβλήματα υγείας της συζύγου του

Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, πρόκειται να δικαστεί το 2027, αντιμετωπίζοντας, μεταξύ άλλων, κατηγορίες ότι διευκόλυνε τη διακίνηση χιλιάδων τόνων κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες

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Κρατούμενοι σε σωφρονιστικό κατάστημα του Μπρούκλιν, περιμένουν τη δίκη τους, την ώρα που ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας έχει στραφεί στη μελέτη θρησκευτικών και φιλοσοφικών κειμένων, ενώ, η σύζυγός του αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.







Ειδικότερα, άνθρωποι που γνωρίζουν την καθημερινότητά του αναφέρουν ότι αφιερώνει πολλές ώρες στη μελέτη θρησκευτικών κειμένων, μεταξύ των οποίων η Βίβλος και το Κοράνι. Παράλληλα, έχει συναντηθεί με θρησκευτικούς λειτουργούς της φυλακής, συμπεριλαμβανομένων ενός ιερέα και ενός ραβίνου.



Ακόμη πιο δύσκολη φαίνεται πως είναι η καθημερινότητα της 70χρονης Φλόρες, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, έχει χάσει πολλά κιλά και σύμφωνα με τους δικηγόρους της, ενδέχεται να πέρασε ένα ελαφρύ καρδιακό επεισόδιο τον περασμένο Ιούλιο.







Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, πρόκειται να δικαστεί το 2027, αντιμετωπίζοντας, μεταξύ άλλων, κατηγορίες ότι διευκόλυνε τη διακίνηση χιλιάδων τόνων κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Φλόρες περιλαμβάνεται στο ίδιο κατηγορητήριο, ενώ και οι δύο έχουν δηλώσει αθώοι.



Τα προβλήματα υγείας της Σίλια Φλόρες Ακόμη πιο επιβαρυμένη παρουσιάζεται η κατάσταση της υγείας της συζύγου του, Σίλια Φλόρες. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η 70χρονη πρώην πρώτη κυρία της Βενεζουέλας βρισκόταν σε περίοδο ανάρρωσης από υστερεκτομή όταν συνελήφθη τον περασμένο Ιανουάριο.



Κλείσιμο 11 κιλά.



Η Φλόρες παρέμεινε για τρεις μήνες σε απομόνωση, προτού μεταφερθεί σε πτέρυγα με τις υπόλοιπες κρατούμενες. Μετά τη μεταφορά της, επηρεάστηκε και από τη χρήση σπρέι πιπεριού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να διαλυθεί συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων.



Οι δικηγόροι της εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπέστη ελαφρύ έμφραγμα τον Ιούλιο, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν παρουσιαστεί στο δικαστήριο, κοιμάται μόλις τρεις με τέσσερις ώρες ημερησίως.



Το αίτημα αποφυλάκισης που απορρίφθηκε Τα προβλήματα υγείας της Φλόρες περιγράφονται σε δικαστικά έγγραφα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αιτήματος για την αποφυλάκισή της.



Η ζωή του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες έχει αλλάξει ριζικά μετά τη σύλληψή τους από τις αμερικανικές δυνάμεις στη Βενεζουέλα.Κρατούμενοι σε σωφρονιστικό κατάστημα του Μπρούκλιν, περιμένουν τη δίκη τους, την ώρα που ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας έχει στραφεί στη μελέτη θρησκευτικών και φιλοσοφικών κειμένων, ενώ, η σύζυγός του αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλείται ανθρώπους που γνωρίζουν τις συνθήκες κράτησης του ζευγαριού και μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, ο Μαδούρο περνά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του διαβάζοντας, ενώ έχει χάσει βάρος και διαμαρτύρεται για την ποιότητα του φαγητού.Ειδικότερα, άνθρωποι που γνωρίζουν την καθημερινότητά του αναφέρουν ότι αφιερώνει πολλές ώρες στη μελέτη θρησκευτικών κειμένων, μεταξύ των οποίων ηΠαράλληλα, έχει συναντηθεί με θρησκευτικούς λειτουργούς της φυλακής, συμπεριλαμβανομένων ενόςΑκόμη πιο δύσκολη φαίνεται πως είναι η καθημερινότητα της 70χρονης Φλόρες, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, έχει χάσει πολλά κιλά και σύμφωνα με τους δικηγόρους της, ενδέχεται να πέρασε ένα ελαφρύτον περασμένο Ιούλιο.Ο Μαδούρο έχει τοποθετηθεί σε πτέρυγα όπου μεταξύ των οποίων έχουν κρατηθεί ο Σον Κομπς, ο Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ και ο Λουίτζι Μαντζιόνε.Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, πρόκειται να δικαστεί το 2027, αντιμετωπίζοντας, μεταξύ άλλων, κατηγορίες ότι διευκόλυνε τη διακίνηση χιλιάδων τόνων κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Φλόρες περιλαμβάνεται στο ίδιο κατηγορητήριο, ενώ και οι δύο έχουν δηλώσει αθώοι.Ακόμη πιο επιβαρυμένη παρουσιάζεται η κατάσταση της υγείας της συζύγου του, Σίλια Φλόρες. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η 70χρονη πρώην πρώτη κυρία της Βενεζουέλας βρισκόταν σε περίοδο ανάρρωσης από υστερεκτομή όταν συνελήφθη τον περασμένο Ιανουάριο.Κατά την παραμονή της στη φυλακή της χορηγήθηκαν φάρμακα για την αντιμετώπιση πόνων στο στήθος, ενώ έχει χάσει δύο δόντια και περισσότερα, απόΗ Φλόρες παρέμεινε για τρεις μήνες σε απομόνωση, προτού μεταφερθεί σε πτέρυγα με τις υπόλοιπες κρατούμενες. Μετά τη μεταφορά της, επηρεάστηκε και από τη χρήσητο οποίο χρησιμοποιήθηκε για να διαλυθεί συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων.Οι δικηγόροι της εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπέστη ελαφρύ έμφραγμα τον Ιούλιο, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν παρουσιαστεί στο δικαστήριο, κοιμάται μόλις τρεις με τέσσερις ώρες ημερησίως.Τα προβλήματα υγείας της Φλόρες περιγράφονται σε δικαστικά έγγραφα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αιτήματος για την αποφυλάκισή της.

Η ίδια γνωστοποίησε τις συνθήκες κράτησης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ζητώντας την αποφυλάκισή της, χωρίς ωστόσο να γίνει δεκτό το αίτημά της.



Ο δικαστής Άλβιν Κ. Χέλερσταϊν, ο οποίος είχε αναλάβει την υπόθεση, απέρριψε την προσφυγή. Ο Χέλερσταϊν πέθανε τον περασμένο μήνα σε ηλικία 92 ετών και την εκδίκαση της υπόθεσης έχει πλέον αναλάβει η δικαστής Αναλίσα Τόρες.