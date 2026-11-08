Θα υπερασπιστώ κάθε μέλος της διακυβέρνησης Τραμπ από έρευνες Δημοκρατικών εναντίον τους, υπόσχεται ο υπουργός Δικαιοσύνης
Θα υπερασπιστώ κάθε μέλος της διακυβέρνησης Τραμπ από έρευνες Δημοκρατικών εναντίον τους, υπόσχεται ο υπουργός Δικαιοσύνης
Η δουλειά μου, ως υπουργός Δικαιοσύνης, είναι, μεταξύ άλλων, η υπεράσπιση της κυβέρνησης, τόνισε στο ο υπουργός, πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ
Ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, δήλωσε ότι ο ρόλος του θα είναι να υπερασπιστεί μέλη της διακυβέρνησης Τραμπ που βρίσκονται στο στόχαστρο ερευνών από τους Δημοκρατικούς, που κέρδισαν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές.
Ο ίδιος ο Τραμπ έδωσε εντολή χθες στο υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει Δημοκρατικούς που «απειλούν ανθρώπους» με διώξεις και άλλες μορφές τιμωρίας, χρησιμοποιώντας την πλειοψηφία τους στο νέο Κογκρέσο, με αρχή τον Ιανουάριο.
«Η δουλειά μου, ως υπουργός Δικαιοσύνης, είναι, μεταξύ άλλων, η υπεράσπιση της κυβέρνησης», τόνισε στο CNN ο Μπλανς, πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ.
«Σαν να κυνηγούσαν οποιοδήποτε άλλο μέλος του υπουργικού συμβουλίου ή μέλος της κυβέρνησης, το κάνουμε συνέχεια. Οι νομικοί στο υπουργείο Δικαιοσύνης εκπροσωπούν μέλη της εκτελεστικής εξουσίας», επέμεινε ο Μπλανς.
Ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπής Εποπτείας και Λογοδοσίας της Βουλής των Αντιπροσώπων Ρόμπερτ Γκαρσία, κατηγόρησε τον Μπλανς ότι συνεχίζει να ενεργεί ως «προσωπικός δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ».
«Το μόνο που θέλει είναι να προστατεύσει τον Ντόναλντ Τραμπ, τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του και τους ανθρώπους στην κυβέρνησή του. Δεν είναι αυτή η δουλειά του», αντέτεινε, μιλώντας και αυτός στο CNN.
Ο Γκαρσία, ο οποίος ενδέχεται να προεδρεύσει της Επιτροπής Εποπτείας και Λογοδοσίας της Βουλής από τον Ιανουάριο, αναφέρθηκε στα προνόμια της νομοθετικής εξουσίας έναντι της εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή «να διερευνά τη διαφθορά, να ψηφίζει νόμους και να αποτρέπει περαιτέρω διαφθορά».
«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το πιο διεφθαρμένο άτομο που υπήρξε ποτέ πρόεδρος των ΗΠΑ», πρόσθεσε ο βουλευτής, αποκαλώντας την οικογένεια Τραμπ «την πιο διεφθαρμένη οικογένεια που βρέθηκε ποτέ το Οβάλ Γραφείο».
«Θα πρέπει να περιμένουν να απαντήσουν σε ερωτήσεις» σχετικά με τον πλουτισμό τους από την αρχή της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ», προειδοποίησε.
Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος θα αντιμετωπίζει από τον Ιανουάριο ένα μεταμορφωμένο αλλά και εχθρικό εναντίον του πολιτικό τοπίο μετά την ηχηρή νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης, οι οποίες τους έδωσαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.
Ο ίδιος ο Τραμπ έδωσε εντολή χθες στο υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει Δημοκρατικούς που «απειλούν ανθρώπους» με διώξεις και άλλες μορφές τιμωρίας, χρησιμοποιώντας την πλειοψηφία τους στο νέο Κογκρέσο, με αρχή τον Ιανουάριο.
«Η δουλειά μου, ως υπουργός Δικαιοσύνης, είναι, μεταξύ άλλων, η υπεράσπιση της κυβέρνησης», τόνισε στο CNN ο Μπλανς, πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ.
«Αν κυνηγήσουν τον Στίβεν Μίλερ», είπε, αναφερόμενος στον ισχυρό σύμβουλο του προέδρου, έναν από τους αρχιτέκτονες της πολιτικής μαζικών απελάσεων μεταναστών της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος διορίστηκε την Παρασκευή στη στρατηγική θέση του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, «φυσικά το υπουργείο Δικαιοσύνης θα είναι εκεί για να τον υπερασπιστεί».
here's is full footage of the crashout Attorney General Todd Blanche just had on CNN, including him confirming he'll investigate Democrats on Trump's demand and leaving the door open to trying to imprison them https://t.co/ICN4TjJ6dk— Aaron Rupar (@atrupar) November 8, 2026
«Σαν να κυνηγούσαν οποιοδήποτε άλλο μέλος του υπουργικού συμβουλίου ή μέλος της κυβέρνησης, το κάνουμε συνέχεια. Οι νομικοί στο υπουργείο Δικαιοσύνης εκπροσωπούν μέλη της εκτελεστικής εξουσίας», επέμεινε ο Μπλανς.
Ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπής Εποπτείας και Λογοδοσίας της Βουλής των Αντιπροσώπων Ρόμπερτ Γκαρσία, κατηγόρησε τον Μπλανς ότι συνεχίζει να ενεργεί ως «προσωπικός δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ».
«Το μόνο που θέλει είναι να προστατεύσει τον Ντόναλντ Τραμπ, τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του και τους ανθρώπους στην κυβέρνησή του. Δεν είναι αυτή η δουλειά του», αντέτεινε, μιλώντας και αυτός στο CNN.
Ο Γκαρσία, ο οποίος ενδέχεται να προεδρεύσει της Επιτροπής Εποπτείας και Λογοδοσίας της Βουλής από τον Ιανουάριο, αναφέρθηκε στα προνόμια της νομοθετικής εξουσίας έναντι της εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή «να διερευνά τη διαφθορά, να ψηφίζει νόμους και να αποτρέπει περαιτέρω διαφθορά».
«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το πιο διεφθαρμένο άτομο που υπήρξε ποτέ πρόεδρος των ΗΠΑ», πρόσθεσε ο βουλευτής, αποκαλώντας την οικογένεια Τραμπ «την πιο διεφθαρμένη οικογένεια που βρέθηκε ποτέ το Οβάλ Γραφείο».
«Θα πρέπει να περιμένουν να απαντήσουν σε ερωτήσεις» σχετικά με τον πλουτισμό τους από την αρχή της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ», προειδοποίησε.
Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος θα αντιμετωπίζει από τον Ιανουάριο ένα μεταμορφωμένο αλλά και εχθρικό εναντίον του πολιτικό τοπίο μετά την ηχηρή νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης, οι οποίες τους έδωσαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.
Οι έρευνες από επιτροπές του Κογκρέσου θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κλητεύσεις και, τελικά, σε διαδικασίες παραπομπής που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απομάκρυνση από το αξίωμα. Ωστόσο, αυτές οι διαδικασίες θα είχαν ελάχιστες πιθανότητες να πετύχουν λόγω της πλειοψηφίας των δύο τρίτων που απαιτείται στη Γερουσία.
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