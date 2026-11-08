Θα υπερασπιστώ κάθε μέλος της διακυβέρνησης Τραμπ από έρευνες Δημοκρατικών εναντίον τους, υπόσχεται ο υπουργός Δικαιοσύνης

Η δουλειά μου, ως υπουργός Δικαιοσύνης, είναι, μεταξύ άλλων, η υπεράσπιση της κυβέρνησης, τόνισε στο ο υπουργός, πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ