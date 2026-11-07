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Συνελήφθη ένοπλος κοντά στον Λευκό Οίκο: Φωνές μού έλεγαν να σκοτώσω τον Τραμπ, ισχυρίστηκε
Συνελήφθη ένοπλος κοντά στον Λευκό Οίκο: Φωνές μού έλεγαν να σκοτώσω τον Τραμπ, ισχυρίστηκε
Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφερε ότι ο ύποπτος βρισκόταν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας εισέλθει στη χώρα μέσω του Τέξας τον Μάρτιο του 2024
Ένας υπήκοος της Βενεζουέλας συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης (5/11) κοντά στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσινγκτον, καθώς εντοπίστηκε μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο που περιείχε τρία πυροβόλα όπλα και μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, ο άνδρας φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι άκουγε φωνές που τον προέτρεπαν να ταξιδέψει στην αμερικανική πρωτεύουσα και να σκοτώσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο συλληφθείς ταυτοποιήθηκε ως Ρόνι Γιόρντριξ Γκουανίπα Τσίρινος. Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, ο άνδρας βρισκόταν με το όχημα στη λεωφόρο Κονστιτούσιον, όταν αστυνομικοί τον πλησίασαν επειδή έκριναν τη συμπεριφορά του ύποπτη.
Κατά τον έλεγχο του οχήματος, εντοπίστηκαν ένα υποπολυβόλο MAC-10, ένα πιστόλι Glock 43X και ένα τυφέκιο AR-15, καθώς και δεκάδες φυσίγγια.
Σε βάρος του ασκήθηκαν κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και οχημάτων, ενώ παραμένει υπό κράτηση.
Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφερε ότι ο ύποπτος βρισκόταν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας εισέλθει στη χώρα μέσω του Τέξας τον Μάρτιο του 2024.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, ο άνδρας φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι άκουγε φωνές που τον προέτρεπαν να ταξιδέψει στην αμερικανική πρωτεύουσα και να σκοτώσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο συλληφθείς ταυτοποιήθηκε ως Ρόνι Γιόρντριξ Γκουανίπα Τσίρινος. Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, ο άνδρας βρισκόταν με το όχημα στη λεωφόρο Κονστιτούσιον, όταν αστυνομικοί τον πλησίασαν επειδή έκριναν τη συμπεριφορά του ύποπτη.
Κατά τον έλεγχο του οχήματος, εντοπίστηκαν ένα υποπολυβόλο MAC-10, ένα πιστόλι Glock 43X και ένα τυφέκιο AR-15, καθώς και δεκάδες φυσίγγια.
Σε βάρος του ασκήθηκαν κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και οχημάτων, ενώ παραμένει υπό κράτηση.
Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφερε ότι ο ύποπτος βρισκόταν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας εισέλθει στη χώρα μέσω του Τέξας τον Μάρτιο του 2024.
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