Εκκαθαρίσεις στη Μυστική Υπηρεσία της Ουκρανίας ετοιμάζει ο Ζελένσκι: Απολύσεις λόγω διαφθοράς, «πόθεν έσχες» για όλους τους δημόσιους λειτουργούς

Σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι όλοι οι αξιωματούχοι θα υπόκεινται σε υποχρεωτική δήλωση, ώστε ο λαός να γνωρίζει τον τρόπο ζωής τους και τις περιουσίες τους