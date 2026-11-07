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Εκκαθαρίσεις στη Μυστική Υπηρεσία της Ουκρανίας ετοιμάζει ο Ζελένσκι: Απολύσεις λόγω διαφθοράς, «πόθεν έσχες» για όλους τους δημόσιους λειτουργούς
Εκκαθαρίσεις στη Μυστική Υπηρεσία της Ουκρανίας ετοιμάζει ο Ζελένσκι: Απολύσεις λόγω διαφθοράς, «πόθεν έσχες» για όλους τους δημόσιους λειτουργούς
Σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι όλοι οι αξιωματούχοι θα υπόκεινται σε υποχρεωτική δήλωση, ώστε ο λαός να γνωρίζει τον τρόπο ζωής τους και τις περιουσίες τους
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι θα υπάρξουν περισσότερες «αποφάσεις σχετικά με το προσωπικό» στην Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), μετά τις πρόσφατες απολύσεις, που ακολούθησαν ένα σκάνδαλο διαφθοράς, προκαλώντας τη δημόσια οργή.
Σε σημερινό του μήνυμα, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις αποκαλύψεις της αστυνομίας κατά της διαφθοράς, ότι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι ασφάλειας, αλλά και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου καλύπτουν μία εγκληματική οργάνωση «ειλικρινά επαίσχυντες και απαράδεκτες», ενώ τόνισε ότι ετοιμάζει νόμο που θα υποχρεώνει όλους τους αξιωματούχους σε «πόθεν έσχες», ώστε να διαπιστωθεί εάν ο τρόπος διαβίωσής τους και η περιουσία τους να είναι διαθέσιμα για τον ουκρανικό λαό.
«Υπάρχουν ήδη απολύσεις στην Υπηρεσία Ασφάλειας της Ουκρανίας κι εξαιτίας αυτής της εξέλιξης θα υπάρξουν κι άλλες αποφάσεις σχετικά με το προσωπικό», είπε ο ίδιος.
Δείτε το μήνυμα του Ζελένσκι
Σε σημερινό του μήνυμα, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις αποκαλύψεις της αστυνομίας κατά της διαφθοράς, ότι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι ασφάλειας, αλλά και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου καλύπτουν μία εγκληματική οργάνωση «ειλικρινά επαίσχυντες και απαράδεκτες», ενώ τόνισε ότι ετοιμάζει νόμο που θα υποχρεώνει όλους τους αξιωματούχους σε «πόθεν έσχες», ώστε να διαπιστωθεί εάν ο τρόπος διαβίωσής τους και η περιουσία τους να είναι διαθέσιμα για τον ουκρανικό λαό.
«Υπάρχουν ήδη απολύσεις στην Υπηρεσία Ασφάλειας της Ουκρανίας κι εξαιτίας αυτής της εξέλιξης θα υπάρξουν κι άλλες αποφάσεις σχετικά με το προσωπικό», είπε ο ίδιος.
Δείτε το μήνυμα του Ζελένσκι
❗️“Today I approved a draft law restoring asset declarations for all SBU employees, so that their lifestyle and everything they own would be open to checks and accountability. The same as in other agencies — and, by the way, not only law-enforcement ones. I ask the parliamentarians to pass this law without delay,” Zelenskyy said in response to the NABU case concerning the “Khimprom” syndicate.— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) November 7, 2026
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