Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Κοριτσάκι δύο ετών σκοτώθηκε πέφτοντας από παράθυρο πολυκατοικίας, «το μωρό μου έφυγε» σπαράζει η μητέρα του
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Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Κοριτσάκι δύο ετών σκοτώθηκε πέφτοντας από παράθυρο πολυκατοικίας, «το μωρό μου έφυγε» σπαράζει η μητέρα του

Σύμφωνα με την αστυνομία, το παιδί έπεσε από τον πέμπτο όροφο στον ακάλυπτο χώρο πίσω από το κτίριο όταν κατάφερε να αφαιρέσει τα πλαστικά προστατευτικά στον τοίχο - Η μητέρα της είχε πολλές αποβολές πριν την αποκτήσει

Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Κοριτσάκι δύο ετών σκοτώθηκε πέφτοντας από παράθυρο πολυκατοικίας, «το μωρό μου έφυγε» σπαράζει η μητέρα του
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Τραγωδία σημειώθηκε στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, όταν ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών έχασε τη ζωή του πέφτοντας από παράθυρο διαμερίσματος στον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας, αφού κατάφερε να αφαιρέσει τα πλαστικά προστατευτικά καλύμματα που βρίσκονταν δίπλα σε κλιματιστικό.

Σύμφωνα με το CBS, το δυστύχημα συνέβη το βράδυ της περασμένης Τρίτης, στη συνοικία Μοτ Χέιβεν. Η μικρή Τζούλια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Harlem Hospital, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το παιδί κατάφερε να αφαιρέσει τα πτυσσόμενα πλαστικά πλαϊνά καλύμματα μιας μονάδας κλιματισμού που ήταν τοποθετημένη στο παράθυρο. Στη συνέχεια πέρασε μέσα από το κενό που δημιουργήθηκε και έπεσε από τον πέμπτο όροφο στον ακάλυπτο χώρο πίσω από το κτίριο.


«Είχε εξαφανιστεί, είχε βγει από το παράθυρο, δεν μπορούσα να το πιστέψω»

Η μητέρα του κοριτσιού, Τέσα Γουίλκοξ, περιέγραψε τις στιγμές που συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί. «Είχε εξαφανιστεί. Είχε βγει από το παράθυρο. Δεν μπορούσα να το πιστέψω», δήλωσε συντετριμμένη, ενώ αποκάλυψε ότι έκαναν την κόρη τους έπειτα από πολλές αποβολές. 

Ο επιστάτης της πολυκατοικίας, Χοσέ Σόσα, ήταν ο πρώτος που έφτασε στο σημείο όπου είχε πέσει το παιδί. «Βρήκα το κοριτσάκι. Είδαμε ότι δεν ήταν ζωντανό. Ήταν πεσμένο μπρούμυτα», ανέφερε. Περιγράφοντας την προσπάθειά του να βοηθήσει, ο Σόσα είπε ότι ένιωσε ανήμπορος μπροστά στην τραγωδία. «Ένα παιδί βρισκόταν πεσμένο στο έδαφος. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα εκείνη τη στιγμή, παρόλο που ήθελα να κάνω κάτι. Ήλπιζα να βρω κάποιο σημάδι ζωής, αλλά δεν υπήρχε», δήλωσε.

Παρά την άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να σώσουν τη μικρή Τζούλια.

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«Και τώρα το μωρό μου έφυγε και δεν μπορώ να το φέρω πίσω», είπε η μητέρα της.


Τα πλαστικά καλύμματα ήταν στερεωμένα μόνο με κολλητική ταινία

Όπως ανέφερε η οικογένεια, το κλιματιστικό είχε τοποθετηθεί στο παράθυρο από τους ίδιους τους γονείς.

Σύμφωνα με τον επιστάτη της πολυκατοικίας, τα πλαστικά πλαϊνά καλύμματα της συσκευής ήταν στερεωμένα μόνο με κολλητική ταινία.

Η δίχρονη φέρεται να κατάφερε να αφαιρέσει την ταινία και να μετακινήσει τα καλύμματα, δημιουργώντας ένα άνοιγμα αρκετά μεγάλο ώστε να περάσει το σώμα της. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.


«Να αγκαλιάζετε τα παιδιά σας, γιατί δεν ξέρετε πότε θα φύγουν»

Στο σημείο όπου έπεσε η μικρή Τζούλια, ανάμεσα στις δύο πολυκατοικίες, έχει αρχίσει να δημιουργείται ένα αυτοσχέδιο μνημείο στη μνήμη της. Κεριά, λουλούδια και ένα μπαλόνι έχουν τοποθετηθεί στο σημείο, καθώς η οικογένεια προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια.

Ο πατέρας του κοριτσιού, Τσαγιάν Πολάνκο, απηύθυνε ένα συγκινητικό μήνυμα προς όλους τους γονείς.

«Να κρατάτε τα παιδιά σας σφιχτά στην αγκαλιά σας. Να τα αγκαλιάζετε. Να τα αγαπάτε. Γιατί ποτέ δεν ξέρετε πότε μπορεί να φύγουν», είπε. «Να φροντίζετε να τους λέτε κάθε βράδυ ότι τα αγαπάτε. Να φροντίζετε να τα αγκαλιάζετε», πρόσθεσε.

Ανάλογο ήταν και το μήνυμα της μητέρας, η οποία κάλεσε τους γονείς να εκτιμούν κάθε στιγμή με τα παιδιά τους.

«Σας παρακαλώ, να αγκαλιάζετε τα μωρά σας, γιατί μια μέρα μπορεί να μην είναι πια εδώ», ανέφερε.

Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται, με τις αρχές να αντιμετωπίζουν μέχρι στιγμής τον θάνατο της δίχρονης ως τραγικό δυστύχημα.
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