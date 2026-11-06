Δείτε βίντεο: Αυτοκίνητο εισβάλλει σε κατάστημα ρούχων στη Βραζιλία την ώρα που πωλήτρια δειγματίζει σε ζωντανή μετάδοση
ΚΟΣΜΟΣ
Βραζιλία Black Friday Αυτοκίνητο πωλήτρια

Δείτε βίντεο: Αυτοκίνητο εισβάλλει σε κατάστημα ρούχων στη Βραζιλία την ώρα που πωλήτρια δειγματίζει σε ζωντανή μετάδοση

Το πρωτοφανές περιστατικό συνέβη στην πόλη Μανάους, με την οδηγό του αυτοκινήτου να υποστηρίζει ότι την πήρε ο ύπνος ενώ οδηγούσε με αποτέλεσμα να μπουκάρει με μεγάλη ταχύτητα μέσα στο  κατάστημα

Δείτε βίντεο: Αυτοκίνητο εισβάλλει σε κατάστημα ρούχων στη Βραζιλία την ώρα που πωλήτρια δειγματίζει σε ζωντανή μετάδοση
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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε κατάστημα ρούχων στη Βραζιλία, όταν ένα αυτοκίνητο εισέβαλε στον χώρο την ώρα που η ιδιοκτήτρια και μία υπάλληλος πραγματοποιούσαν ζωντανή μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας προσφορές για την Black Friday.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (5 Νοεμβρίου) στην πόλη Μανάους, στην πολιτεία Αμαζόνας της Βραζιλίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας εργαζόμενης. Η στιγμή της πρόσκρουσης καταγράφηκε από την κάμερα που χρησιμοποιούνταν για τη ζωντανή μετάδοση.

Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 16:30 τοπική ώρα, όταν η οδηγός ενός Jeep Renegade έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και κατέληξε μέσα στο κατάστημα Guta Store, που βρίσκεται στη λεωφόρο Ζοάο Βαλέριο, στη συνοικία Βιεϊράλβες, στο κεντρονότιο τμήμα της πόλης.

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Σύμφωνα με πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στη Στρατιωτική Αστυνομία, η γυναίκα υποστήριξε στους αστυνομικούς της 22ης Κοινοτικής Αστυνομικής Μονάδας (Cicom) ότι είχε αποκοιμηθεί ενώ οδηγούσε.

Το όχημα εισέβαλε στον εμπορικό χώρο την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η παρουσίαση των προσφορών, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.


Η στιγμή της σύγκρουσης καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος και μία εργαζόμενη παρουσίαζαν προϊόντα και ειδικές προσφορές για την Black Friday μέσω των κοινωνικών δικτύων, όταν συνέβη το ατύχημα.

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Η κάμερα που χρησιμοποιούσαν για τη ζωντανή μετάδοση κατέγραψε τη στιγμή κατά την οποία το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κατάστημα, με αποτέλεσμα το βίντεο του περιστατικού να δημοσιοποιηθεί.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε μία υπάλληλος, η οποία υπέστη εκδορές στον ώμο.


Στο σημείο διασώστες και αστυνομικοί

Αμέσως μετά το ατύχημα ειδοποιήθηκε η Υπηρεσία Κινητής Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας (Samu), με τους διασώστες να φτάνουν στο κατάστημα και να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη εργαζόμενη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες για το εάν η γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, ούτε υπάρχουν νεότερα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας της.

Στο σημείο μετέβησαν επίσης στελέχη της εγκληματολογικής υπηρεσίας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να εξετάσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος, έχοντας στη διάθεσή τους και το βίντεο που κατέγραψε τη σύγκρουση κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.
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