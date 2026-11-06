Δείτε βίντεο: Αυτοκίνητο εισβάλλει σε κατάστημα ρούχων στη Βραζιλία την ώρα που πωλήτρια δειγματίζει σε ζωντανή μετάδοση

Το πρωτοφανές περιστατικό συνέβη στην πόλη Μανάους, με την οδηγό του αυτοκινήτου να υποστηρίζει ότι την πήρε ο ύπνος ενώ οδηγούσε με αποτέλεσμα να μπουκάρει με μεγάλη ταχύτητα μέσα στο κατάστημα