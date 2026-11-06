Τερματίζει η Tesla την παραγωγή του Cybertruck, θα επικεντρωθεί στα ρομποτικά ταξί
ΚΟΣΜΟΣ
Έλον Μασκ Tesla Cybertruck

Τερματίζει η Tesla την παραγωγή του Cybertruck, θα επικεντρωθεί στα ρομποτικά ταξί

Το όχημα που άλλοι μίσησαν και λίγοι λάτρεψαν δεν είχε μεγάλρες πωλήσεις, ενώ από την αρχή είχε τεχνικά προβλήματα

Τερματίζει η Tesla την παραγωγή του Cybertruck, θα επικεντρωθεί στα ρομποτικά ταξί
Ο Έλον Μασκ δήλωσε την Παρασκευή ότι η Tesla, «θα μειώσει σταδιακά» την παραγωγή του Cybertruck από το εργοστάσιο στο Τέξας περίπου στα μέσα του 2027.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει το Cybertruck ως το μέλλον της κατηγορίας των pickup, έγραψε στο X ότι η παύση της παραγωγής στην τεράστια μονάδα θα ανοίξει χώρο για την αύξηση της παραγωγής του ρομποτικού ταξί Cybercab.

Το Cybertruck παράγεται αποκλειστικά στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Τέξας, παράλληλα με το Tesla Model Y και το διθέσιο Cybercab, το οποίο ο Μασκ έχει χαρακτηρίσει ως κρίσιμο προϊόν για το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο Musk δεν διευκρίνισε αν η εταιρεία θα παράγει το Cybertruck σε διαφορετική μονάδα, γράφει το CNBC. Αργότερα απάντησε σε χρήστη του X που χαρακτήρισε την είδηση που έδωσε ο Μασκ «τέλος εποχής» ότι το Cybertruck ήταν το «καλύτερο όχημα που έχει κατασκευάσει ποτέ η Tesla».

«Αλήθεια είναι, αλλά ο στόλος του Cybertruck θα παραμείνει σε κυκλοφορία για πολύ καιρό», έγραψε ο Μασκ.

Η Tesla ξεκίνησε τις παραδόσεις του Cybertruck στα τέλη του 2023, τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση από τον Μασκ που έλεγε ότι «τα φορτηγά είναι ίδια εδώ και 100 χρόνια, θέλουμε να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό».

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Το σχέδιο του οχήματος δίχασε τους καταναλωτές: κάποιοι το βρήκαν πρωτοποριακό, άλλοι πολύ κακό. Κάποιοι μάλιστα είπαν ότι έγιναν οι ίδιοι αντικείμενο χλεύης γιατί είχαν Cybertruck.

Σε κάθε περίπτωση δεν κατάφερε να επιτύχει σημαντικές πωλήσεις στη μαζική αγορά, παρά την πρόβλεψη του Μασκ πριν από την κυκλοφορία ότι οι ετήσιες πωλήσεις θα ανέρχονταν τελικά σε 250.000. Υπολογισμοί της Cox Automotive δείχνουν ότι το Cybertruck πούλησε το 2025 περίπου 20.237 μονάδες στις ΗΠΑ, σημειώνοντας πτώση 48% από τις 38.965 μονάδες του 2024.

Ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές του Cybertruck πέρυσι ήταν η SpaceX, επίσης του Μασκ, η οποία δαπάνησε 131 εκατομμύρια δολάρια για την αγορά οχημάτων στην προτεινόμενη λιανική τιμή της Tesla.

Οι τεχνικές προδιαγραφές του Cybertruck υστερούσαν σε σχέση με αυτές που είχε διαφημίσει αρχικά η Tesla, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υστερούσαν ακόμη και σε σχέση με αυτές που προσφέρουν κορυφαία pickup με κινητήρα καύσιμου. Υπήρξαν επίσης πολλά προβλήματα ποιότητας και παραγωγής που σχετίζονταν με τα οχήματα.

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