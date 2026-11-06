Διαδηλωτές εισέβαλαν στον χώρο κέντρου δεδομένων της Microsoft στο Άμστερνταμ
ΚΟΣΜΟΣ
Άμστερνταμ Microsoft

Διαδηλωτές εισέβαλαν στον χώρο κέντρου δεδομένων της Microsoft στο Άμστερνταμ

Περίπου 100 άτομα κατάφεραν να μπουν στον χώρο του εργοταξίου, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters

Διαδηλωτές εισέβαλαν στον χώρο κέντρου δεδομένων της Microsoft στο Άμστερνταμ
5 ΣΧΟΛΙΑ
Διαδηλωτές εισέβαλαν την Παρασκευή 6/11 στον χώρο ενός κέντρου δεδομένων της Microsoft στο Άμστερνταμ.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά των εγκαταστάσεων στα περίχωρα της ολλανδικής πρωτεύουσας.

Διαδηλωτές εισέβαλαν στον χώρο κέντρου δεδομένων της Microsoft στο Άμστερνταμ


Περίπου 100 άτομα κατάφεραν να μπουν στον χώρο του εργοταξίου, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.


Διαδηλωτές εισέβαλαν στον χώρο κέντρου δεδομένων της Microsoft στο Άμστερνταμ
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πίσω από τις μεγάλες στιγμές

Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης