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Διαδηλωτές εισέβαλαν στον χώρο κέντρου δεδομένων της Microsoft στο Άμστερνταμ
Διαδηλωτές εισέβαλαν στον χώρο κέντρου δεδομένων της Microsoft στο Άμστερνταμ
Περίπου 100 άτομα κατάφεραν να μπουν στον χώρο του εργοταξίου, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters
Διαδηλωτές εισέβαλαν την Παρασκευή 6/11 στον χώρο ενός κέντρου δεδομένων της Microsoft στο Άμστερνταμ.
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά των εγκαταστάσεων στα περίχωρα της ολλανδικής πρωτεύουσας.
Περίπου 100 άτομα κατάφεραν να μπουν στον χώρο του εργοταξίου, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά των εγκαταστάσεων στα περίχωρα της ολλανδικής πρωτεύουσας.
Περίπου 100 άτομα κατάφεραν να μπουν στον χώρο του εργοταξίου, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.
Protesters break into Microsoft data center site in Amsterdam https://t.co/jahnXNkWDX— Reuters (@Reuters) November 6, 2026
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