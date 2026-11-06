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Δύο νεκροί από τις πλημμύρες που προκάλεσε στην Κορσική η σφοδρή βροχόπτωση
Δύο νεκροί από τις πλημμύρες που προκάλεσε στην Κορσική η σφοδρή βροχόπτωση
Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για πλημμύρες και σφοδρές βροχοπτώσεις στην Κορσική και τμήματα της νότιας Γαλλίας
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το όχημά τους παρασύρθηκε από τα νερά της πλημμύρας που προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση στο γαλλικό νησί της Κορσικής, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.
Σύμφωνα με τον ίδιο, διεσώθη μια 40χρονη γυναίκα.
Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για πλημμύρες και σφοδρές βροχοπτώσεις στην Κορσική και τμήματα της νότιας Γαλλίας.
Σύμφωνα με τον ίδιο, διεσώθη μια 40χρονη γυναίκα.
INTEMPÉRIES : Deux personnes ont été retrouvées mortes en Corse-du-Sud après que leur voiture a été emportée par les inondations. Les pompiers ont réalisé plusieurs opérations de sauvetage. pic.twitter.com/VHFpOKBmuU— Infos Françaises (@InfosFrancaises) November 6, 2026
Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για πλημμύρες και σφοδρές βροχοπτώσεις στην Κορσική και τμήματα της νότιας Γαλλίας.
Les intempéries ont fait deux morts en Corse-du-Sud, vendredi 6 novembre. Une voiture transportant trois personnes a été emportée par les flots entre Porto-Vecchio et Bonifacio. Un occupant a pu être secouru, les deux autres ont été retrouvés morts dans le véhicule. La Corse,… pic.twitter.com/B36o2WZg7V— franceinfo (@franceinfo) November 6, 2026
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