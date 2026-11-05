Νέα Υόρκη: Ρεκόρ 700.000 δολαρίων για τη στήριξη των νέων ομογενών στο δείπνο του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου για τα ονομαστήριά του

Περισσότεροι από 650 Ορθόδοξοι Ιεράρχες και εκπρόσωποι της ομογένειας συγκεντρώθηκαν για 4η χρονιά προς τιμήν της εορτής του Ελπιδοφόρου – Η βράβευση του πρώην Αρχιεπισκόπου Δημητρίου και το μήνυμα για τη νέα γενιά





Η βραδιά συνδύασε την αναγνώριση μιας μακράς εκκλησιαστικής διαδρομής με έναν συγκεκριμένο φιλανθρωπικό στόχο. Συγκεντρώθηκαν επιπλέον 700.000 δολάρια, τα οποία θα διατεθούν για την ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών Θερινών Κατασκηνώσεων Νέων της Αρχιεπισκοπής, ώστε παιδιά και έφηβοι να μπορούν να συμμετέχουν στα κατασκηνωτικά προγράμματα ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυνατότητες των οικογενειών τους.



Ποσό 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων σε τέσσερα χρόνια Τα οικονομικά αποτελέσματα της διοργάνωσης αποτυπώνουν τη σταδιακή ενίσχυση μιας πρωτοβουλίας, που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι από την πρώτη διοργάνωση μέχρι σήμερα, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 1,6 εκατ. δολάρια, ενώ τα καθαρά έσοδα, που έχουν διατεθεί για την υποστήριξη των κατασκηνωτικών προγραμμάτων ανέρχονται σε περίπου 1,3 εκατ. δολάρια.



Σύμφωνα με τα στοιχεία, που παρουσίασε η ταμίας της Αρχιεπισκοπής, Ελέιν Άλεν, από το ποσό αυτό 406.000 δολάρια έχουν κατευθυνθεί σε υποτροφίες για τις κατασκηνώσεις των επιμέρους Μητροπόλεων και άλλα 340.000 δολάρια για τη συμμετοχή νέων στο Ionian Village, το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της Αρχιεπισκοπής στην Ελλάδα.



Επίσης, σχεδόν 1.000 νέοι έχουν ωφεληθεί από τη συγκεκριμένη υποστήριξη τα τελευταία τρία χρόνια ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δημιουργία ενός μόνιμου οικονομικού αποθέματος. Περίπου 550.000 δολάρια έχουν επενδυθεί, υπό την εποπτεία της επενδυτικής επιτροπής του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου, με στόχο τη δημιουργία κεφαλαίου, που θα διασφαλίζει τη συνέχιση του προγράμματος και τα επόμενα χρόνια. Ο αρχικός στόχος είναι το αποθεματικό να φθάσει τουλάχιστον το ένα εκατομμύριο δολάρια.







Κατά συνέπεια, μία τέτοια πρωτοβουλία αποκτά μια διάσταση, που υπερβαίνει τον ετήσιο χαρακτήρα ενός επίσημου δείπνου καθώς επιχειρεί να δημιουργήσει έναν σταθερό μηχανισμό οικονομικής ενίσχυσης, μετατρέποντας τη συνεισφορά της Ομογένειας σε ευκαιρίες συμμετοχής για παιδιά και νέους.



Κλείσιμο

Η τιμητική αναφορά στον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο Το δεύτερο, ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά, σκέλος της βραδιάς ήταν αφιερωμένο στον Αρχιεπίσκοπο Γέροντα Αμερικής Δημήτριο, ο οποίος ηγήθηκε της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής από το 1999 έως το 2019.



Ο Δημήτριος Τρακατέλλης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 1η Φεβρουαρίου 1928 και ακολούθησε μια διαδρομή, που συνδύασε την ακαδημαϊκή θεολογική έρευνα με την εκκλησιαστική διακονία. Αποφοίτησε με άριστα από τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1950 και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, όπου ειδικεύθηκε στην Καινή Διαθήκη και τις απαρχές του Χριστιανισμού, αποκτώντας διδακτορικό τίτλο το 1972.



Η παρουσία του στην Αμερική δεν περιορίστηκε στην ποιμαντική διοίκηση μιας μεγάλης εκκλησιαστικής κοινότητας. Συνδέθηκε με τη θεολογική εκπαίδευση, την ενίσχυση της εκκλησιαστικής ενότητας και την προσπάθεια διατήρησης της παρουσίας της Ορθοδοξίας στον δημόσιο διάλογο της αμερικανικής κοινωνίας.



Ξεπέρασαν τους 650 οι εκπρόσωποι της Ορθόδοξης Εκκλησίας , κληρικοί, επιχειρηματίες, παράγοντες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας και πιστοί, που συγκεντρώθηκαν στις 2 Νοεμβρίου στο Pier 60 της Νέας Υόρκης , για το τέταρτο ετήσιο δείπνο για να τιμήσουν τα ονομαστήρια του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου . Η φετινή διοργάνωση, ωστόσο, είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό: ήταν αφιερωμένη στον πρώην Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο , τιμώντας τη σχεδόν εικοσαετή παρουσία και προσφορά του στην Ορθόδοξη Εκκλησία στις Ηνωμένες Πολιτείες.Η βραδιά συνδύασε την αναγνώριση μιας μακράς εκκλησιαστικής διαδρομής με έναν συγκεκριμένο φιλανθρωπικό στόχο. Συγκεντρώθηκαν επιπλέον 700.000 δολάρια, τα οποία θα διατεθούν για την ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών Θερινών Κατασκηνώσεων Νέων της Αρχιεπισκοπής, ώστε παιδιά και έφηβοι να μπορούν να συμμετέχουν στα κατασκηνωτικά προγράμματα ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυνατότητες των οικογενειών τους.Τα οικονομικά αποτελέσματα της διοργάνωσης αποτυπώνουν τη σταδιακή ενίσχυση μιας πρωτοβουλίας, που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι από την πρώτη διοργάνωση μέχρι σήμερα, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 1,6 εκατ. δολάρια, ενώ τα καθαρά έσοδα, που έχουν διατεθεί για την υποστήριξη των κατασκηνωτικών προγραμμάτων ανέρχονται σε περίπου 1,3 εκατ. δολάρια.Σύμφωνα με τα στοιχεία, που παρουσίασε η ταμίας της Αρχιεπισκοπής, Ελέιν Άλεν, από το ποσό αυτό 406.000 δολάρια έχουν κατευθυνθεί σε υποτροφίες για τις κατασκηνώσεις των επιμέρους Μητροπόλεων και άλλα 340.000 δολάρια για τη συμμετοχή νέων στο Ionian Village, το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της Αρχιεπισκοπής στην Ελλάδα.Επίσης, σχεδόν 1.000 νέοι έχουν ωφεληθεί από τη συγκεκριμένη υποστήριξη τα τελευταία τρία χρόνια ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δημιουργία ενός μόνιμου οικονομικού αποθέματος. Περίπου 550.000 δολάρια έχουν επενδυθεί, υπό την εποπτεία της επενδυτικής επιτροπής του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου, με στόχο τη δημιουργία κεφαλαίου, που θα διασφαλίζει τη συνέχιση του προγράμματος και τα επόμενα χρόνια. Ο αρχικός στόχος είναι το αποθεματικό να φθάσει τουλάχιστον το ένα εκατομμύριο δολάρια.Η ανάγκη είναι υπαρκτή. Όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής του Ionian Village, π. Στίβεν Κλουντ, το 2026 συμμετείχαν συνολικά 4.400 παιδιά στα κατασκηνωτικά προγράμματα της Αρχιεπισκοπής και του Ionian Village. Από αυτά, τα 372 δεν θα είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν χωρίς τις υποτροφίες, που χρηματοδοτήθηκαν από την προηγούμενη διοργάνωση.Κατά συνέπεια, μία τέτοια πρωτοβουλία αποκτά μια διάσταση, που υπερβαίνει τον ετήσιο χαρακτήρα ενός επίσημου δείπνου καθώς επιχειρεί να δημιουργήσει έναν σταθερό μηχανισμό οικονομικής ενίσχυσης, μετατρέποντας τη συνεισφορά της Ομογένειας σε ευκαιρίες συμμετοχής για παιδιά και νέους.Το δεύτερο, ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά, σκέλος της βραδιάς ήταν αφιερωμένο στον Αρχιεπίσκοπο Γέροντα Αμερικής Δημήτριο, ο οποίος ηγήθηκε της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής από το 1999 έως το 2019.Ο Δημήτριος Τρακατέλλης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 1η Φεβρουαρίου 1928 και ακολούθησε μια διαδρομή, που συνδύασε την ακαδημαϊκή θεολογική έρευνα με την εκκλησιαστική διακονία. Αποφοίτησε με άριστα από τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1950 και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, όπου ειδικεύθηκε στην Καινή Διαθήκη και τις απαρχές του Χριστιανισμού, αποκτώντας διδακτορικό τίτλο το 1972.Η παρουσία του στην Αμερική δεν περιορίστηκε στην ποιμαντική διοίκηση μιας μεγάλης εκκλησιαστικής κοινότητας. Συνδέθηκε με τη θεολογική εκπαίδευση, την ενίσχυση της εκκλησιαστικής ενότητας και την προσπάθεια διατήρησης της παρουσίας της Ορθοδοξίας στον δημόσιο διάλογο της αμερικανικής κοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του βρέθηκε αντιμέτωπος με σημαντικές προκλήσεις, με κορυφαία την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη, μόλις δύο χρόνια μετά την ενθρόνισή του.



Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο, που ανέλαβε τότε ο προκάτοχός του, υπογραμμίζοντας ότι η ποιμαντική του παρουσία ξεπέρασε τα όρια της ελληνορθόδοξης κοινότητας. Στάθηκε δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων, στους ανθρώπους της πόλης και σε όσους βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις συνέπειες της τραγωδίας.



«Άνοιξες την καρδιά σου για να αγκαλιάσεις όχι μόνο τις συντετριμμένες οικογένειες των ενοριών μας, που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά και ολόκληρη την πόλη της Νέας Υόρκης και, πράγματι, το έθνος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος.



Αξίζει να επισημανθεί ο ιδιαίτερος συμβολισμός της αναφοράς αυτής, καθώς η επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου συνδέθηκε άμεσα με την καταστροφή του ελληνορθόδοξου ναού του Αγίου Νικολάου στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου.



Ο ναός, που καταστράφηκε ολοσχερώς κατά την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων, αναγεννήθηκε στη συνέχεια ως Εθνικό Προσκύνημα του Αγίου Νικολάου στο σημείο Ground Zero, αποτελώντας πλέον ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της ορθόδοξης παρουσίας στην αμερικανική μεγαλούπολη.



Μια υποτροφία στο όνομά του Η τιμητική αναφορά στον πρώην Αρχιεπίσκοπο δεν περιορίστηκε στις ομιλίες και την προβολή οπτικοακουστικού υλικού από τη ζωή και την εκκλησιαστική του πορεία.



Ο Ελπιδοφόρος ανακοίνωσε τη χορήγηση υποτροφίας στο όνομα του Δημητρίου για έναν σπουδαστή της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού (Holy Cross Greek Orthodox School of Theology), αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη μακρά σχέση του τιμώμενου με τη θεολογική εκπαίδευση.



Στην ομιλία του, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος αναφέρθηκε στην ακαδημαϊκή κατάρτιση, την ακεραιότητα και την αφοσίωση του προκατόχου του, επισημαίνοντας ότι παρέμεινε προσηλωμένος στο μήνυμα του Ευαγγελίου σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών για την Εκκλησία και την αμερικανική κοινωνία.



Ο Δημήτριος, από την πλευρά του, ευχαρίστησε τον διάδοχό του για την πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας ότι το ουσιαστικό έργο δεν ανήκει στα μεμονωμένα πρόσωπα, αλλά στην ίδια την Εκκλησία και τη διαχρονική της παρουσία.



Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, η γενική πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Ιφιγένεια Καναρά και ο γενικός πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυριάκος Πογιατζής.