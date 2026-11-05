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Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Έξι νεκροί και εννέα τραυματίες από μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στο Μπρούκλιν
ΚΟΣΜΟΣ
Φωτιά Μπρούκλιν Νεκροί

Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Έξι νεκροί και εννέα τραυματίες από μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στο Μπρούκλιν

Περισσότεροι από 230 πυροσβέστες και διασώστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς

Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Έξι νεκροί και εννέα τραυματίες από μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στο Μπρούκλιν
Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εννέα τραυματίστηκαν από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης σε κτήριο κατοικιών στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πόλης (FDNY).

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε κτήριο κοντά στην περιοχή Σάνσετ Παρκ, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών. Η πρώτη ειδοποίηση στην Πυροσβεστική καταγράφηκε περίπου στη 01:40 τα ξημερώματα, τοπική ώρα (08:40 ώρα Ελλάδας), με περισσότερους από 230 πυροσβέστες και διασώστες να σπεύδουν στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όταν έφτασαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι φλόγες είχαν ήδη επεκταθεί στους δύο πρώτους ορόφους του κτηρίου, δυσχεραίνοντας την επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς.

6 killed after possible lithium-ion battery fire traps residents inside burning Brooklyn home

Τέσσερις νεκροί εντοπίστηκαν μέσα στο κτήριο

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τέσσερις ανθρώπους νεκρούς στον χώρο της πυρκαγιάς, ενώ δύο ακόμη άτομα ανασύρθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση και κατέληξαν αργότερα.

Από την πυρκαγιά τραυματίστηκαν επίσης έξι πολίτες, εκ των οποίων οι δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Τραυματισμούς υπέστησαν και τρεις πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των τραυματιών σε εννέα.

Στο σημείο κλήθηκε και ειδική ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών, καθώς διαπιστώθηκε η παρουσία μπαταρίας ιόντων λιθίου στο κτήριο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν η συγκεκριμένη μπαταρία συνδέεται με την εκδήλωση ή την εξάπλωση της φωτιάς.

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