Μαμντάνι: Οι Αμερικανοί έχουν κουραστεί να ακούνε ότι οι ανάγκες τους είναι μη ρεαλιστικές από πολιτικούς που έχουν εξαγοραστεί
ΚΟΣΜΟΣ
Ζοχράν Μαμντάνι Ενδιάμεσες εκλογές Τζέι Ντι Βανς ΗΠΑ Αμερικανοί

Μαμντάνι: Οι Αμερικανοί έχουν κουραστεί να ακούνε ότι οι ανάγκες τους είναι μη ρεαλιστικές από πολιτικούς που έχουν εξαγοραστεί

«Να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες αυτών των ίδιων Αμερικανών που μας έχουν εμπιστευτεί αυτή την εξουσία», τόνισε ο μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Μαμντάνι: Οι Αμερικανοί έχουν κουραστεί να ακούνε ότι οι ανάγκες τους είναι μη ρεαλιστικές από πολιτικούς που έχουν εξαγοραστεί
2 ΣΧΟΛΙΑ
Το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών των ΗΠΑ σχολίασε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, υποστηρίζοντας πως «οι Αμερικανοί έχουν κουραστεί να ακούνε ότι οι ανάγκες τους είναι μη ρεαλιστικές από πολιτικούς που έχουν εξαγοραστεί από τους πλουσιότερους ανθρώπους της χώρας».

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, «αυτή η χώρα εξέλεξε μια νέα γενιά ηγετών, μια γενιά με εντολή να μειώσει το κόστος διαβίωσης, να χτίζει και όχι να βομβαρδίζει, και να μην προδώσει ποτέ τους εργαζόμενους που τους εμπιστεύτηκαν την εξουσία».

«Να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες αυτών των ίδιων Αμερικανών που μας έχουν εμπιστευτεί αυτή την εξουσία»

Ο Μαμντάνι αναφέρθηκε και στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος σε προεκλογική ομιλία είχε ζητήσει από τους Αμερικανούς να ψηφίσουν υπέρ των Ρεπουμπλικάνων και να τους «δώσουν δύο ακόμη χρόνια».

«Οι Αμερικανοί δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά δύο ακόμη χρόνια, όταν το ενοίκιό τους λήγει την πρώτη του μήνα. Οι Αμερικανοί δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά δύο ακόμη χρόνια, όταν πρέπει να πληρώσουν για τη φροντίδα των παιδιών τους. Δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά δύο ακόμη χρόνια, όταν πρέπει να πάνε στο σούπερ μάρκετ σήμερα», είπε επισημαίνοντας πως «αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι η επείγουσα ανάγκη να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες αυτών των ίδιων Αμερικανών που μας έχουν εμπιστευτεί αυτή την εξουσία».

2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Love at First Sight: Η συνεργασία του glo™ HILO με τον Στέλιο Κουδουνάρη

Μόδα, design και υψηλή αισθητική συναντήθηκαν σε μια exclusive βραδιά με πρωταγωνιστές το glo™ HILO και τον Στέλιο Κουδουνάρη

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης