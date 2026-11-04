Μαμντάνι: Οι Αμερικανοί έχουν κουραστεί να ακούνε ότι οι ανάγκες τους είναι μη ρεαλιστικές από πολιτικούς που έχουν εξαγοραστεί

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«Να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες αυτών των ίδιων Αμερικανών που μας έχουν εμπιστευτεί αυτή την εξουσία», τόνισε ο μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης
Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, «αυτή η χώρα εξέλεξε μια νέα γενιά ηγετών, μια γενιά με εντολή να μειώσει το κόστος διαβίωσης, να χτίζει και όχι να βομβαρδίζει, και να μην προδώσει ποτέ τους εργαζόμενους που τους εμπιστεύτηκαν την εξουσία».
Zohran Mamdani: JD Vance told Americans to give him two more years. Americans cannot afford two more years when their rent is due on the first of the month. Americans cannot afford two more years when they have to pay child care for their kids. They cannot afford two more years when they have to go to the grocery store today. What we need to understand is the urgency of delivering for those same Americans who have entrusted us with this power.— Clash Report (@clashreport) November 4, 2026
«Να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες αυτών των ίδιων Αμερικανών που μας έχουν εμπιστευτεί αυτή την εξουσία»Ο Μαμντάνι αναφέρθηκε και στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος σε προεκλογική ομιλία είχε ζητήσει από τους Αμερικανούς να ψηφίσουν υπέρ των Ρεπουμπλικάνων και να τους «δώσουν δύο ακόμη χρόνια».
«Οι Αμερικανοί δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά δύο ακόμη χρόνια, όταν το ενοίκιό τους λήγει την πρώτη του μήνα. Οι Αμερικανοί δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά δύο ακόμη χρόνια, όταν πρέπει να πληρώσουν για τη φροντίδα των παιδιών τους. Δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά δύο ακόμη χρόνια, όταν πρέπει να πάνε στο σούπερ μάρκετ σήμερα», είπε επισημαίνοντας πως «αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι η επείγουσα ανάγκη να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες αυτών των ίδιων Αμερικανών που μας έχουν εμπιστευτεί αυτή την εξουσία».
Zohran Mamdani: JD Vance told Americans to give him two more years. Americans cannot afford two more years when their rent is due on the first of the month. Americans cannot afford two more years when they have to pay child care for their kids. They cannot afford two more years when they have to go to the grocery store today. What we need to understand is the urgency of delivering for those same Americans who have entrusted us with this power.— Clash Report (@clashreport) November 4, 2026
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