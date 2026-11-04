Νίκη των Δημοκρατικών και στη Νέα Υόρκη: Τομ Σουόζι και Λόρεν Γκίλεν επικράτησαν των Ρεπουμπλικανών αντιπάλων τους
ΚΟΣΜΟΣ
Δημοκρατικοί Νέα Υόρκη ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ Μίσιγκαν

Νίκη των Δημοκρατικών και στη Νέα Υόρκη: Τομ Σουόζι και Λόρεν Γκίλεν επικράτησαν των Ρεπουμπλικανών αντιπάλων τους

Οι δύο υποψήφιοι του Δημοκρατικού κόμματος διατήρησαν τις έδρες τους - Νίκη των «Μπλε» σε Μίσιγκαν και Τέξας, ενώ οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων συγκεντρώνουν 237 έδρες

Νίκη των Δημοκρατικών και στη Νέα Υόρκη: Τομ Σουόζι και Λόρεν Γκίλεν επικράτησαν των Ρεπουμπλικανών αντιπάλων τους
Δύο ακόμη εκλογικές νίκες κατέγραψαν οι Δημοκρατικοί στη Νέα Υόρκη, εξασφαλίζοντας την επανεκλογή των Τομ Σουόζι και Λόρεν Γκίλεν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, προσθέτοντας μια ακόμη νίκη για την παράταξη στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. 

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Τομ Σουόζι διατήρησε την έδρα του στην 3η εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού Μάικλ Τζ. ΛιΠέτρι Τζούνιορ, ο οποίος είχε λάβει την επίσημη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, η Λόρεν Γκίλεν επανεξελέγη στην 4η εκλογική περιφέρεια της πολιτείας, νικώντας την υποψήφια των Ρεπουμπλικανών, Τζανίν Ντρίσκολ.

Οι δύο νίκες επιτρέπουν στους Δημοκρατικούς να διατηρήσουν τις συγκεκριμένες έδρες, σε μια εκλογική αναμέτρηση που έχει επιφέρει σημαντικές απώλειες στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Και στο Μίσιγκαν επικράτησαν οι Δημοκρατικοί με τον Γουίλιαμ Λόρενς να εκλέγεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ νίκη κατέγραψε το κόμμα των Δημοκρατικών και στο Τέξας. 

Σύμφωνα με το Spectator Index, στις 21:30 τοπική ώρα Ελλάδας, οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων συγκέντρωναν 237 έδρες και οι Ρεπουμπλικάνοι 177.


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