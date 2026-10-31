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Αραγτσί: Το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευθεί με τις ΗΠΑ σε αυτήν την φάση
Αραγτσί: Το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευθεί με τις ΗΠΑ σε αυτήν την φάση
Η Τεχεράνη συζήτησε την επιστολή του Αμερικανού αντιπροέδρου Βανς για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων
Το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτήν την φάση, παρά την απειλή επανάληψης της σύρραξης, δήλωσε στο δίκτυο Al Jazeera ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί .
«Στο σημερινό πλαίσιο, το Ιράν δεν βλέπει ότι η υπάρχει ανάγκη για συνάντηση με τους Αμερικανούς. Οι όροι του Ιράν είναι ξεκάθαροι και διεξάγονται διαβουλεύσεις με τους μεσολαβητές για το θέμα», δήλωσε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξή του στο Al Jazeera αποσπάσματα της οποίας μεταδόθηκαν από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.
Ο Αραγτσί δήλωσε επίσης ότι η Τεχεράνη συζήτησε την επιστολή του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς σε συσκέψεις υψηλού επιπέδου, αλλά τόνισε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ.
Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο Βανς, ο οποίος ηγήθηκε της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις κατά το σχετικά πρόσφατο παρελθόν, έστειλε επιστολή στον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν Μόχσεν Ρεζάι.
Οι New York Times και η Wall Street Journal έγραψαν ότι ο Βανς πρότεινε την επανάληψη των διαπραγματεύσεων, πράγμα που ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε λέγοντας ότι η πρόταση αφορούσε μόνο την αποστολή ιατρικών προμηθειών.
«Στο σημερινό πλαίσιο, το Ιράν δεν βλέπει ότι η υπάρχει ανάγκη για συνάντηση με τους Αμερικανούς. Οι όροι του Ιράν είναι ξεκάθαροι και διεξάγονται διαβουλεύσεις με τους μεσολαβητές για το θέμα», δήλωσε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξή του στο Al Jazeera αποσπάσματα της οποίας μεταδόθηκαν από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.
Ο Αραγτσί δήλωσε επίσης ότι η Τεχεράνη συζήτησε την επιστολή του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς σε συσκέψεις υψηλού επιπέδου, αλλά τόνισε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ.
Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο Βανς, ο οποίος ηγήθηκε της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις κατά το σχετικά πρόσφατο παρελθόν, έστειλε επιστολή στον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν Μόχσεν Ρεζάι.
Οι New York Times και η Wall Street Journal έγραψαν ότι ο Βανς πρότεινε την επανάληψη των διαπραγματεύσεων, πράγμα που ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε λέγοντας ότι η πρόταση αφορούσε μόνο την αποστολή ιατρικών προμηθειών.
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