Αραγτσί: Το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευθεί με τις ΗΠΑ σε αυτήν την φάση
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Ιράν Αμπάς Αραγτσί Τζέι Ντι Βανς

Αραγτσί: Το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευθεί με τις ΗΠΑ σε αυτήν την φάση

Η Τεχεράνη συζήτησε την επιστολή του Αμερικανού αντιπροέδρου Βανς για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων

Αραγτσί: Το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευθεί με τις ΗΠΑ σε αυτήν την φάση
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Το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτήν την φάση, παρά την απειλή επανάληψης της σύρραξης, δήλωσε στο δίκτυο Al Jazeera ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί .

«Στο σημερινό πλαίσιο, το Ιράν δεν βλέπει ότι η υπάρχει ανάγκη για συνάντηση με τους Αμερικανούς. Οι όροι του Ιράν είναι ξεκάθαροι και διεξάγονται διαβουλεύσεις με τους μεσολαβητές για το θέμα», δήλωσε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξή του στο Al Jazeera αποσπάσματα της οποίας μεταδόθηκαν από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Ο Αραγτσί δήλωσε επίσης ότι η Τεχεράνη συζήτησε την επιστολή του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς σε συσκέψεις υψηλού επιπέδου, αλλά τόνισε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο Βανς, ο οποίος ηγήθηκε της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις κατά το σχετικά πρόσφατο παρελθόν, έστειλε επιστολή στον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν Μόχσεν Ρεζάι.

Οι⁠ New York Times και η Wall ⁠Street ⁠Journal έγραψαν ότι ο Βανς πρότεινε την επανάληψη των διαπραγματεύσεων, πράγμα που ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε λέγοντας ότι η πρόταση αφορούσε μόνο την αποστολή ιατρικών προμηθειών.
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