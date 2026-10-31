Ένας νεκρός και έξι τραυματίες από πυροβολισμούς σε κατάστημα με είδη Halloween στην Καλιφόρνια

Τρεις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση - Πανικόβλητοι πελάτες έτρεχαν να σωθούν, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ερεύνησαν το εμπορικό κέντρο αναζητώντας τον δράστη





Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:30 τοπική ώρα στο κατάστημα Spirit Halloween, στο εμπορικό κέντρο Solano Town Center, στην πόλη Φέρφιλντ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Νταν Μάρσαλ.













Πανικόβλητοι πελάτες έτρεχαν να σωθούν Την ώρα των πυροβολισμών το κατάστημα ήταν ανοιχτό και γεμάτο πελάτες, καθώς πολλοί είχαν σπεύσει να αγοράσουν στολές, διακοσμητικά και άλλα είδη για το Halloween, που γιορτάζεται στις 31 Οκτωβρίου.



Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι πυροβολισμοί προκάλεσαν σκηνές πανικού, με δεκάδες ανθρώπους να τρέχουν προς τις εξόδους του καταστήματος και τους χώρους στάθμευσης.



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«Μου είπε ότι άκουσε πυροβολισμούς και στη συνέχεια είδε ανθρώπους να τρέχουν, να φωνάζουν και να κλαίνε», ανέφερε, περιγράφοντας τις στιγμές που ακολούθησαν.



Μία ακόμη μαρτυρία, την οποία μετέδωσε η τοπική εφημερίδα Vacaville Reporter, αναφέρει ότι εργαζόμενη του Spirit Halloween κατέφυγε σε γειτονικό κατάστημα εστίασης, αναζητώντας προστασία.



«Βρισκόμουν στο Chipotle όταν μπήκε μέσα μια κοπέλα που εργαζόταν στο Spirit και είπε ότι μπήκαν μέσα και άρχισαν να πυροβολούν», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.



Το Spirit Halloween είναι αμερικανική αλυσίδα εποχικών καταστημάτων που λειτουργούν κυρίως την περίοδο πριν από το Halloween. Το συγκεκριμένο κατάστημα είχε εγκατασταθεί προσωρινά σε χώρο που παλαιότερα φιλοξενούσε κατάστημα της Best Buy.



Αστυνομικοί των ειδικών δυνάμεων μπήκαν σε κινηματογράφο Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την επίθεση σε ολόκληρο το εμπορικό κέντρο, καθώς οι Αρχές επιχείρησαν να διαπιστώσουν εάν ο δράστης ή οι δράστες παρέμεναν στο εσωτερικό του.



Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι έξι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (30/10) σε κατάστημα με είδη Halloween, μέσα σε εμπορικό κέντρο στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, προκαλώντας πανικό στους πελάτες που πραγματοποιούσαν τις τελευταίες αγορές τους ενόψει της γιορτής.Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:30 τοπική ώρα στο κατάστημα Spirit Halloween, στο εμπορικό κέντρο Solano Town Center, στην πόλη Φέρφιλντ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Νταν Μάρσαλ.Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε επί τόπου, ενώ έξι ακόμη μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.Οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει την ηλικία και την ταυτότητα των θυμάτων, ενώ παραμένει άγνωστο ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται για έναν ή περισσότερους δράστες, ούτε έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης.Την ώρα των πυροβολισμών το κατάστημα ήταν ανοιχτό και γεμάτο πελάτες, καθώς πολλοί είχαν σπεύσει να αγοράσουν στολές, διακοσμητικά και άλλα είδη για το Halloween, που γιορτάζεται στις 31 Οκτωβρίου.Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι πυροβολισμοί προκάλεσαν σκηνές πανικού, με δεκάδες ανθρώπους να τρέχουν προς τις εξόδους του καταστήματος και τους χώρους στάθμευσης.Ένας άνδρας, η σύζυγος του οποίου βρισκόταν στο εμπορικό κέντρο, δήλωσε στο KCRA ότι εκείνη άκουσε περίπου επτά πυροβολισμούς.«Μου είπε ότι άκουσε πυροβολισμούς και στη συνέχεια είδε ανθρώπους να τρέχουν, να φωνάζουν και να κλαίνε», ανέφερε, περιγράφοντας τις στιγμές που ακολούθησαν.Μία ακόμη μαρτυρία, την οποία μετέδωσε η τοπική εφημερίδα Vacaville Reporter, αναφέρει ότι εργαζόμενη του Spirit Halloween κατέφυγε σε γειτονικό κατάστημα εστίασης, αναζητώντας προστασία.«Βρισκόμουν στο Chipotle όταν μπήκε μέσα μια κοπέλα που εργαζόταν στο Spirit και είπε ότι μπήκαν μέσα και άρχισαν να πυροβολούν», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.Το Spirit Halloween είναι αμερικανική αλυσίδα εποχικών καταστημάτων που λειτουργούν κυρίως την περίοδο πριν από το Halloween. Το συγκεκριμένο κατάστημα είχε εγκατασταθεί προσωρινά σε χώρο που παλαιότερα φιλοξενούσε κατάστημα της Best Buy.Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την επίθεση σε ολόκληρο το εμπορικό κέντρο, καθώς οι Αρχές επιχείρησαν να διαπιστώσουν εάν ο δράστης ή οι δράστες παρέμεναν στο εσωτερικό του.

Ομάδες SWAT πραγματοποίησαν ελέγχους σε καταστήματα, διαδρόμους και άλλους χώρους, ενώ αστυνομικοί εισήλθαν ακόμη και σε κινηματογραφική αίθουσα του συγκροτήματος Regal Edwards, όπου περίπου δώδεκα θεατές παρακολουθούσαν την ταινία τρόμου «Halloween».



«Η ταινία πλησίαζε στο τέλος της όταν ξαφνικά μπήκε ένας αστυνομικός με πλήρη εξοπλισμό SWAT. Κρατούσε έναν πολύ μεγάλο φακό, τον έστρεφε σε όλη την αίθουσα και μας ρώτησε αν είχε μπει κάποιος με όπλο», περιέγραψε η Κέιτλιν Φράι στο CBS Sacramento.



Η παρουσία του ένοπλου αστυνομικού μέσα στην αίθουσα προκάλεσε έντονη ανησυχία στους θεατές, ορισμένοι από τους οποίους θυμήθηκαν τη μαζική δολοφονία σε κινηματογράφο της Αουρόρα, στο Κολοράντο, το 2012, όταν ένοπλος σκότωσε 12 ανθρώπους.



«Φοβήθηκα όταν μπήκε ο αστυνομικός. Σκέφτηκα την επίθεση στην προβολή του Dark Knight στο Κολοράντο, πριν από χρόνια», δήλωσε ο Μάρτι ΜακΚόι, σύντροφος της Φράι.



«Της είπα ότι δεν ξέρω τι θα συμβεί όταν βγούμε από εδώ. Να θυμάσαι: τρέξε, κρύψου, πολέμησε. Και ότι την αγαπώ, για κάθε ενδεχόμενο», πρόσθεσε.



Στις έρευνες και το FBI Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από πολλές υπηρεσίες, ενώ στην έρευνα συνδράμει και το FBI.



Το γραφείο του FBI στο Σακραμέντο ανακοίνωσε ότι αποστέλλει ειδική ομάδα συλλογής και ανάλυσης αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου να υποστηρίξει τις έρευνες της αστυνομίας του Φέρφιλντ.



Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, προσπαθώντας να εξακριβώσουν τις συνθήκες της επίθεσης και να ταυτοποιήσουν τους υπευθύνους.



«Πρόκειται ακόμη για ενεργό τόπο εγκλήματος. Οι ερευνητές συνομιλούν με μάρτυρες και εργάζονται εντατικά για να ταυτοποιήσουν τον ύποπτο που ευθύνεται για αυτή τη φρικτή επίθεση», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.



Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου δεν είχε ανακοινωθεί σύλληψη.



Δεύτερο αιματηρό περιστατικό σε κατάστημα μέσα σε λίγες ώρες Η επίθεση στην Καλιφόρνια σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από ένα ακόμη θανατηφόρο περιστατικό με πυροβολισμούς σε κατάστημα στο Μίσιγκαν.



Σύμφωνα με την αστυνομία του Μάντισον Χάιτς, ένας 21χρονος εντοπίστηκε με πολλαπλά τραύματα από σφαίρες λίγο μετά τις 14:00 τοπική ώρα της Παρασκευής.



Ένας ακόμη 21χρονος, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία, δέχθηκε επίθεση από παρευρισκόμενους και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ βρισκόταν υπό αστυνομική κράτηση.



Δεν υπάρχουν πληροφορίες που να συνδέουν τα δύο περιστατικά.