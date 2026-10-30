Οργή στην Κίνα: Με την ίδια βελόνα έκαναν τεστ φυματίωσης σε 78 μαθητές, σε εξέλιξη έρευνα
ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα Μαθητές Φυματίωση Σχολείο Βελόνα

Οργή στην Κίνα: Με την ίδια βελόνα έκαναν τεστ φυματίωσης σε 78 μαθητές, σε εξέλιξη έρευνα

Η επαναχρησιμοποίηση βελονών ενέχει κίνδυνο μετάδοσης λοιμώξεων που μεταδίδονται μέσω του αίματος, συμπεριλαμβανομένου του ιού HIV και της ηπατίτιδας

Οργή στην Κίνα: Με την ίδια βελόνα έκαναν τεστ φυματίωσης σε 78 μαθητές, σε εξέλιξη έρευνα
Ένας εργαζόμενος στον τομέα υγείας στη βορειοανατολική Κίνα χρησιμοποίησε την ίδια βελόνα για τον έλεγχο πολλών μαθητών για φυματίωση, εκθέτοντας ενδεχομένως 78 παιδιά σε μολυσματικές ασθένειες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην κομητεία Κανγκπίνγκ, στην επαρχία Λιαονίνγκ, κατά τη διάρκεια ελέγχων ρουτίνας για φυματίωση, μια διαδικασία που περιλαμβάνει την έγχυση μιας ουσίας στο δέρμα για τον εντοπισμό ενδείξεων λοίμωξης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών αργά χθες, ο υγειονομικός παραβίασε τους κανονισμούς, οι οποίοι επιβάλλουν τη χρήση ξεχωριστής βελόνας για κάθε μαθητή.

Το κινεζικό επιχειρηματικό περιοδικό Caixin και ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Hong Kong news site HK01 ανέφεραν ότι και οι 78 μαθητές εξετάστηκαν με την ίδια βελόνα. Το HK01 δημοσίευσε βίντεο που κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο διακρίνονται εξοργισμένοι γονείς συγκεντρωμένοι έξω από το σχολείο, ζητώντας εξηγήσεις.

遼寧康平高中肺結核篩查爆78人共用針頭　家長衝學校維權

Η επαναχρησιμοποίηση βελονών ενέχει κίνδυνο μετάδοσης λοιμώξεων που μεταδίδονται μέσω του αίματος, συμπεριλαμβανομένου του ιού HIV και της ηπατίτιδας.

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι όλοι οι μαθητές που επηρεάστηκαν έχουν υποβληθεί έκτοτε σε ειδικές ιατρικές εξετάσεις, με τα αρχικά αποτελέσματα να μην δείχνουν κανένα νόσημα.

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Συστάθηκε ειδική επιτροπή για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η παραβίαση των κανονισμών ιατρικής ασφάλειας. Οι υπεύθυνοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πειθαρχικές κυρώσεις, ανέφεραν οι αρχές.

Τα μαθήματα στο σχολείο συνεχίζονται κανονικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

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