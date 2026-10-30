Ισραήλ: Η αναζήτηση πλειοψηφίας, ένα δυσεπίλυτο θέμα για τον Νετανιάχου και τον Άιζενκοτ μετά τις εκλογές

Αν θέλει να συνεχίσει να κυβερνά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έχει ήδη συσπειρώσει όλους όσοι βρίσκονται στα δεξιά του, δεν έχει άλλη επιλογή παρά να απλώσει το χέρι στην αντιπολίτευση