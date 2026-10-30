Έπεσε ελικόπτερο με 6 επιβαίνοντες στη βόρεια Ινδία
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Έπεσε ελικόπτερο με 6 επιβαίνοντες στη βόρεια Ινδία

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί το απόγευμα της Παρασκευής από τον ινδουιστικό τόπο προσκυνήματος Μπαντριναθ πριν χαθεί η επικοινωνία μαζί του

Έπεσε ελικόπτερο με 6 επιβαίνοντες στη βόρεια Ινδία
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού επιζώντων μετά τη συντριβή ελικοπτέρου με έξι επιβαίνοντες, ανάμεσά τους πέντε προσκυνητές, στο κρατίδιο Ουταρακάντ της βόρειας Ινδίας, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο επικεφαλής υπουργός του Ουταρακάντ, Πουσκάρ Σινγκ Ντάμι, δήλωσε ότι το ελικόπτερο κατέπεσε κοντά σε χωριό πλησίον του Τζοσιμάθ, στην περιφέρεια Τσαμόλι. Στην ορεινή περιοχή έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία, ωστόσο η κατάσταση των επιβαινόντων παραμένει ασαφής.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί το απόγευμα της Παρασκευής από τον ινδουιστικό τόπο προσκυνήματος Μπαντριναθ πριν χαθεί η επικοινωνία μαζί του.



Τα αίτια της συντριβής δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω έντονης βροχόπτωσης και περιορισμένης ορατότητας στην περιοχή.

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