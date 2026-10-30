Έπεσε ελικόπτερο με 6 επιβαίνοντες στη βόρεια Ινδία

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού επιζώντων μετά τη συντριβή ελικοπτέρου με έξι επιβαίνοντες, ανάμεσά τους πέντε προσκυνητές, στο κρατίδιο Ουταρακάντ της βόρειας Ινδίας, σύμφωνα με αξιωματούχους.Ο επικεφαλής υπουργός του Ουταρακάντ, Πουσκάρ Σινγκ Ντάμι, δήλωσε ότι το ελικόπτερο κατέπεσε κοντά σε χωριό πλησίον του Τζοσιμάθ, στην περιφέρεια Τσαμόλι. Στην ορεινή περιοχή έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία, ωστόσο η κατάσταση των επιβαινόντων παραμένει ασαφής.Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί το απόγευμα της Παρασκευής από τον ινδουιστικό τόπο προσκυνήματος Μπαντριναθ πριν χαθεί η επικοινωνία μαζί του.Τα αίτια της συντριβής δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω έντονης βροχόπτωσης και περιορισμένης ορατότητας στην περιοχή.