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Έπεσε ελικόπτερο με 6 επιβαίνοντες στη βόρεια Ινδία
Έπεσε ελικόπτερο με 6 επιβαίνοντες στη βόρεια Ινδία
Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί το απόγευμα της Παρασκευής από τον ινδουιστικό τόπο προσκυνήματος Μπαντριναθ πριν χαθεί η επικοινωνία μαζί του
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού επιζώντων μετά τη συντριβή ελικοπτέρου με έξι επιβαίνοντες, ανάμεσά τους πέντε προσκυνητές, στο κρατίδιο Ουταρακάντ της βόρειας Ινδίας, σύμφωνα με αξιωματούχους.
Ο επικεφαλής υπουργός του Ουταρακάντ, Πουσκάρ Σινγκ Ντάμι, δήλωσε ότι το ελικόπτερο κατέπεσε κοντά σε χωριό πλησίον του Τζοσιμάθ, στην περιφέρεια Τσαμόλι. Στην ορεινή περιοχή έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία, ωστόσο η κατάσταση των επιβαινόντων παραμένει ασαφής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί το απόγευμα της Παρασκευής από τον ινδουιστικό τόπο προσκυνήματος Μπαντριναθ πριν χαθεί η επικοινωνία μαζί του.
Τα αίτια της συντριβής δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω έντονης βροχόπτωσης και περιορισμένης ορατότητας στην περιοχή.
Ο επικεφαλής υπουργός του Ουταρακάντ, Πουσκάρ Σινγκ Ντάμι, δήλωσε ότι το ελικόπτερο κατέπεσε κοντά σε χωριό πλησίον του Τζοσιμάθ, στην περιφέρεια Τσαμόλι. Στην ορεινή περιοχή έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία, ωστόσο η κατάσταση των επιβαινόντων παραμένει ασαφής.
Helicopter with Badrinath pilgrims crashes in Uttarakhand, carrying 6 people, including the pilot, on Friday amid adverse weather conditions. pic.twitter.com/rtHqJOzzOP— The Indian Express (@IndianExpress) October 30, 2026
Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί το απόγευμα της Παρασκευής από τον ινδουιστικό τόπο προσκυνήματος Μπαντριναθ πριν χαθεί η επικοινωνία μαζί του.
A helicopter with six people on board crashed near #Joshimath in #Uttarakhand’s #Chamoli district while travelling from #Badrinath to #Dehradun. One pilot and five passengers were on board the chopper.— The Times Of India (@timesofindia) October 30, 2026
The helicopter, reportedly operated by Charlie X-ray Company, was reported… pic.twitter.com/jOtvpu6bCL
Τα αίτια της συντριβής δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω έντονης βροχόπτωσης και περιορισμένης ορατότητας στην περιοχή.
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