Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.
«Είναι πραγματική ιδιοφυΐα»: Ο Πούτιν αποθεώνει τον Μασκ εν μέσω των σχεδίων της Ρωσίας για το δικό της Starlink
«Είναι πραγματική ιδιοφυΐα»: Ο Πούτιν αποθεώνει τον Μασκ εν μέσω των σχεδίων της Ρωσίας για το δικό της Starlink
Μιλώντας σε σύνοδο κορυφής με Αφρικανούς ηγέτες, ο Ρώσος πρόεδρος συνέκρινε το δίκτυο Starlink, που έχει δημιουργήσει η SpaceX, με τις προσπάθειες της Ρωσίας να αναπτύξει το δικό της δορυφορικό σύστημα, με την ονομασία Rassvet
Με ιδιαίτερα θετικά λόγια αναφέρθηκε στον Έλον Μασκ ο Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανό επιχειρηματία «πραγματική ιδιοφυΐα» και αποκαλύπτοντας ότι η Ρωσία διατηρεί επαφές μαζί του, την ώρα που η Μόσχα αναπτύσσει το δικό της δίκτυο δορυφορικών επικοινωνιών για στρατιωτική χρήση στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.
Μιλώντας σε σύνοδο κορυφής με Αφρικανούς ηγέτες στη Μόσχα, ο Ρώσος πρόεδρος συνέκρινε το δίκτυο Starlink, που έχει δημιουργήσει η SpaceX του Μασκ, με τις προσπάθειες της Ρωσίας να αναπτύξει το δικό της δορυφορικό σύστημα, με την ονομασία Rassvet.
«Ο Έλον Μασκ είναι ιδιοφυΐα, πραγματική ιδιοφυΐα», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS. «Πόσους τέτοιους δορυφόρους έχει σε τροχιά; Περισσότερους από 5.000, ενώ εμείς κάνουμε ακόμη τα πρώτα μας βήματα», πρόσθεσε.
Στην πραγματικότητα, ο αριθμός των ενεργών δορυφόρων της SpaceX εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 10.000, παρέχοντας υπηρεσίες διαδικτύου υψηλής ταχύτητας μέσω του Starlink.
Ο Πούτιν αναφέρθηκε επίσης στις επαφές που διατηρεί η ρωσική πλευρά με τον Αμερικανό επιχειρηματία, τονίζοντας τη σημασία του συντονισμού για τη λειτουργία των δορυφορικών δικτύων.
«Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τους Αμερικανούς εταίρους μας, συμπεριλαμβανομένου του κ. Μασκ, επειδή είναι πολύ σημαντικό να μη δημιουργούμε εμπόδια ο ένας στον άλλον σε τροχιά και να διατηρούμε ένα ορισμένο επίπεδο πειθαρχίας και τάξης» δήλωσε.
Σημειώνεται ότι αντιπαράθεση μεταξύ του Μασκ, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας προκλήθηκε νωρίτερα τον Οκτώβριο, όταν επιβλήθηκαν περιορισμοί στη λειτουργία του Starshield, της στρατιωτικής εκδοχής του Starlink.
Οι περιορισμοί τέθηκαν σε εφαρμογή αιφνιδιαστικά ένα βράδυ στα μέσα του μήνα, εμποδίζοντας την Ουκρανία να πραγματοποιήσει επιθέσεις με drones μεσαίας εμβέλειας και δυσχεραίνοντας τη λειτουργία ορισμένων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας κατά μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Αρχικά, ο Έλον Μασκ αρνήθηκε ότι είχε δώσει εντολή για περιορισμό της σύνδεσης στο διαδίκτυο. Ωστόσο, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ανέφερε ότι είχε κλείσει ένα κενό που επέτρεπε τη στρατιωτική χρήση του πολιτικού δικτύου Starlink.
Το Starlink δεν λειτουργεί στη Ρωσία, ενώ νωρίτερα φέτος περιορίστηκε και η δυνατότητα χρησιμοποίησής του από ρωσικές δυνάμεις εντός της Ουκρανίας.
Μιλώντας σε σύνοδο κορυφής με Αφρικανούς ηγέτες στη Μόσχα, ο Ρώσος πρόεδρος συνέκρινε το δίκτυο Starlink, που έχει δημιουργήσει η SpaceX του Μασκ, με τις προσπάθειες της Ρωσίας να αναπτύξει το δικό της δορυφορικό σύστημα, με την ονομασία Rassvet.
«Ο Έλον Μασκ είναι ιδιοφυΐα, πραγματική ιδιοφυΐα», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS. «Πόσους τέτοιους δορυφόρους έχει σε τροχιά; Περισσότερους από 5.000, ενώ εμείς κάνουμε ακόμη τα πρώτα μας βήματα», πρόσθεσε.
Στην πραγματικότητα, ο αριθμός των ενεργών δορυφόρων της SpaceX εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 10.000, παρέχοντας υπηρεσίες διαδικτύου υψηλής ταχύτητας μέσω του Starlink.
Ο Πούτιν αναφέρθηκε επίσης στις επαφές που διατηρεί η ρωσική πλευρά με τον Αμερικανό επιχειρηματία, τονίζοντας τη σημασία του συντονισμού για τη λειτουργία των δορυφορικών δικτύων.
«Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τους Αμερικανούς εταίρους μας, συμπεριλαμβανομένου του κ. Μασκ, επειδή είναι πολύ σημαντικό να μη δημιουργούμε εμπόδια ο ένας στον άλλον σε τροχιά και να διατηρούμε ένα ορισμένο επίπεδο πειθαρχίας και τάξης» δήλωσε.
Σημειώνεται ότι αντιπαράθεση μεταξύ του Μασκ, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας προκλήθηκε νωρίτερα τον Οκτώβριο, όταν επιβλήθηκαν περιορισμοί στη λειτουργία του Starshield, της στρατιωτικής εκδοχής του Starlink.
Οι περιορισμοί στο Starlink και τα προβλήματα στον ουκρανικό στρατό
Οι περιορισμοί τέθηκαν σε εφαρμογή αιφνιδιαστικά ένα βράδυ στα μέσα του μήνα, εμποδίζοντας την Ουκρανία να πραγματοποιήσει επιθέσεις με drones μεσαίας εμβέλειας και δυσχεραίνοντας τη λειτουργία ορισμένων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας κατά μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Αρχικά, ο Έλον Μασκ αρνήθηκε ότι είχε δώσει εντολή για περιορισμό της σύνδεσης στο διαδίκτυο. Ωστόσο, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ανέφερε ότι είχε κλείσει ένα κενό που επέτρεπε τη στρατιωτική χρήση του πολιτικού δικτύου Starlink.
Το Starlink δεν λειτουργεί στη Ρωσία, ενώ νωρίτερα φέτος περιορίστηκε και η δυνατότητα χρησιμοποίησής του από ρωσικές δυνάμεις εντός της Ουκρανίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα