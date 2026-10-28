Ο Τραμπ μπορεί να πιέσει υπέρ μιας κυβέρνησης ενότητας στο Ισραήλ: «Θα το εξετάσω»
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τραμπ μπορεί να πιέσει υπέρ μιας κυβέρνησης ενότητας στο Ισραήλ: «Θα το εξετάσω»

Αδιέξοδο μετά την αναμέτρηση της Τρίτης, αντίπαλοι του νυν πρωθυπουργού έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να συνεργαστούν μαζί του

Ο Τραμπ μπορεί να πιέσει υπέρ μιας κυβέρνησης ενότητας στο Ισραήλ: «Θα το εξετάσω»
Ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλακεί στις προσπάθειες για τη συγκρότηση κυβέρνησης ενότητας στο Ισραήλ με επικεφαλής τον Μπένιαμιν Νετανιάχου άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ με δεδομένο ότι οι εκλογές χθες στο Ισραήλ δεν φαίνεται να δίνουν λύση.

Όταν ρωτήθηκε για ένα τέτοιο σενάριο από το Axios, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι δεν είχε σκεφτεί αυτή την ιδέα, αλλά πρόσθεσε ότι «θα το εξετάσω».

Εξήγησε ακόμη ότι αρχικά λάμβανε «αναφορές τρόμου» σχετικά με τις προοπτικές του Νετανιάχου, αλλά τώρα ο πρωθυπουργός «βρίσκεται σε αρκετά καλή θέση».

«Άκουσα ότι η υποστήριξή μου έκανε μεγάλη διαφορά για τον Μπίμπι», είπε ακόμη.

Οι κύριοι αντίπαλοι του Νετανιάχου -ο αρχηγός του Yashar Γκάντι Άιζενκοτ, ο αρχηγός του B’Yachad Ναφτάλι Μπένετ, ο αρχηγός της Ενιαίας Λίστας Γιουσέφ Τζαμπάρεν, ο αρχηγός των Δημοκρατικών Γιάιρ Γκολάν και ο αρχηγός του Yisrael Beytenu Αβιγκντόρ Λίμπερμαν- απέκλεισαν μια τέτοια συνεργασία κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο αρχηγός του Ρα’αμ, Μανσούρ Αμπάς, έχει δηλώσει και αυτός ότι δεν θα συμμετάσχει σε κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Νετανιάχου λόγω της μεταχείρισης της αραβικής μειονότητας από την τρέχουσα κυβερνητική συμμαχία.

Ωστόσο, αναφέρουν οι Times of Israel, το βράδυ της Τρίτης ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε συνομιλίες με μέλη του μπλοκ που πρόσκειται στον Νετανιάχου.

Με την καταμέτρηση της πλειοψηφίας των ψήφων, το μπλοκ του Νετανιάχου προβλέπεται να λάβει περίπου 53 έδρες, ενώ οι υπόλοιπες 67 θα κατανεμηθούν στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε αυτές τις 67 περιλαμβάνονται οι 19 έδρες που αντιπροσωπεύουν αραβικά κόμματα, τα οποία έχουν αποκλειστεί ως πολιτικοί εταίροι από βασικά μέλη του μπλοκ κατά του Νετανιάχου.

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