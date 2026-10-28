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Τεράστια εξέδρα άντλησης με 115 εργάτες βυθίζεται στη Γκαμπόν, ένας νεκρός και τέσσερις αγνοούμενοι, δείτε βίντεο
Τεράστια εξέδρα άντλησης με 115 εργάτες βυθίζεται στη Γκαμπόν, ένας νεκρός και τέσσερις αγνοούμενοι, δείτε βίντεο
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας η πλατφόρμα φέρεται να υπέστη «περιστατικό διάτρησης κατά τη διάρκεια εργασιών προφόρτισης», με αποτέλεσμα να χάσει τη σταθερότητά της - Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τυχαίες διαρροές
Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ τέσσερις ακόμη αγνοούνται μετά από βύθιση εξέδρας άντλησης το βράδυ του Σαββάτου (24/10) στα ανοιχτά των ακτών της Μαγιούμπα στη Γκαμπόν.
Όπως αναφέρει το news.stv, στην πλατφόρμα πετρελαίου και φυσικού αερίου «Prospector 5», ιδιοκτησίας και διαχείρισης της εταιρείας Borr Drilling Limited, βρίσκονταν συνολικά 115 άνθρωποι όταν συνέβη το περιστατικό. Έως τώρα έχουν διασωθεί 110 άτομα, ενώ διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό των υπολοίπων. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, αρχικά αγνοούνταν πέντε άτομα, ωστόσο οι Αρχές εντόπισαν έναν Ινδό χωρίς τις αισθήσεις τους. Οι υπόλοιποι αγνοούμενοι είναι τρεις υπήκοοι της Γκαμπόν και ένας ακόμη αλλοδαπός. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η κυβέρνηση της χώρας δεν έχει επιβεβαιώσει κανέναν θάνατο και αναφέρει ότι έρευνες για τους πέντε αγνοούμενους συνεχίζονται.
Η Borr Drilling Limited, η οποία έχει αναλάβει με σύμβαση την υποστήριξη των γεωτρήσεων της BW Energy (BWE.OL). Η BW Energy κατέχει ποσοστό συμμετοχής 73,5% στην άδεια, ενώ η Panoro Energy κατέχει το 17,5%.
Το Υπουργείο Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του Γκαμπόν ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε μονάδα διαχείρισης κρίσεων και διέταξε το ναυτικό να συμβάλλει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα. Παράλληλα, ο υπουργός Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Clotaire Kondja διέταξε να πραγματοποιηθεί τεχνική έρευνα.
Η Panoro Energy (PENR.OL) σημείωσε ότι η παραγωγή είχε διακοπεί, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχαν αναφορές για ζημιές ή τυχαίες διαρροές, γεγονός που επιβεβαιώνει και το υπουργείο.
Όπως αναφέρει το news.stv, στην πλατφόρμα πετρελαίου και φυσικού αερίου «Prospector 5», ιδιοκτησίας και διαχείρισης της εταιρείας Borr Drilling Limited, βρίσκονταν συνολικά 115 άνθρωποι όταν συνέβη το περιστατικό. Έως τώρα έχουν διασωθεί 110 άτομα, ενώ διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό των υπολοίπων. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, αρχικά αγνοούνταν πέντε άτομα, ωστόσο οι Αρχές εντόπισαν έναν Ινδό χωρίς τις αισθήσεις τους. Οι υπόλοιποι αγνοούμενοι είναι τρεις υπήκοοι της Γκαμπόν και ένας ακόμη αλλοδαπός. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η κυβέρνηση της χώρας δεν έχει επιβεβαιώσει κανέναν θάνατο και αναφέρει ότι έρευνες για τους πέντε αγνοούμενους συνεχίζονται.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας η πλατφόρμα φέρεται να υπέστη «περιστατικό διάτρησης κατά τη διάρκεια εργασιών προφόρτισης», με αποτέλεσμα να χάσει τη σταθερότητά της και στη συνέχεια να βυθιστεί. Η εξέδρα δεν είχε ξεκινήσει ακόμα τις γεωτρήσεις στην περιοχή.
Offshore drilling rig in Gabon sinking as one of the supporting legs punched through the seabed. 110 of 115 people accounted for. $208 million gone. https://t.co/BVdf4YNVxz— bu/ac (@buperac) October 26, 2026
Η Borr Drilling Limited, η οποία έχει αναλάβει με σύμβαση την υποστήριξη των γεωτρήσεων της BW Energy (BWE.OL). Η BW Energy κατέχει ποσοστό συμμετοχής 73,5% στην άδεια, ενώ η Panoro Energy κατέχει το 17,5%.
Το Υπουργείο Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του Γκαμπόν ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε μονάδα διαχείρισης κρίσεων και διέταξε το ναυτικό να συμβάλλει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα. Παράλληλα, ο υπουργός Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Clotaire Kondja διέταξε να πραγματοποιηθεί τεχνική έρευνα.
«Ανησυχούμε για όσους εξακολουθούν να αγνοούνται και για όλους όσους έχουν πληγεί από αυτό το περιστατικό», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Borr Drilling, Bruno Morand. «Άμεση προτεραιότητά μας είναι η υποστήριξη των εν εξελίξει προσπαθειών έρευνας και διάσωσης, καθώς και η φροντίδα για την ευημερία όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού», πρόσθεσε.
Drilling rig owned by firm with Aberdeenshire base sinks off coast of Gabon https://t.co/DjAIRmhTSs https://t.co/onmxn2cB1r— STV News (@STVNews) October 26, 2026
Η Panoro Energy (PENR.OL) σημείωσε ότι η παραγωγή είχε διακοπεί, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχαν αναφορές για ζημιές ή τυχαίες διαρροές, γεγονός που επιβεβαιώνει και το υπουργείο.
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