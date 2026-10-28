Βοσνία: Βρήκε ένα αρκουδάκι μόλις δύο κιλών μόνο του στο δάσος, το υιοθέτησε και σήμερα είναι αχώριστοι, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Αρκούδα Βοσνία

Βοσνία: Βρήκε ένα αρκουδάκι μόλις δύο κιλών μόνο του στο δάσος, το υιοθέτησε και σήμερα είναι αχώριστοι, δείτε βίντεο

Τη βρήκε πριν από επτά χρόνια να περιφέρεται μόνη, χωρίς τη μαμά της, σε ένα βουνό - Σήμερα, η Μάσα ζυγίζει περίπου 150 κιλά

Βοσνία: Βρήκε ένα αρκουδάκι μόλις δύο κιλών μόνο του στο δάσος, το υιοθέτησε και σήμερα είναι αχώριστοι, δείτε βίντεο
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Μια ιδιαίτερη σχέση έχει αναπτύξει ένας άνδρας στη Βοσνία με μια αρκούδα την οποία διέσωσε πριν από επτά χρόνια.

Η Μάσα, όπως ονομάζεται η αρκούδα, ζει σε περιφραγμένο χώρο στο όρος Όζρεν και έχει αναπτύξει στενό δεσμό με τον Πέταρ Τούμπιτς, τον άνθρωπο που τη μεγάλωσε. 

Σύμφωνα με το Associated Press, o Τούμπιτς βρήκε τη Μάσα το 2019, εγκαταλελειμμένη σε δάσος της Βοσνίας. Τότε ζύγιζε μόλις δύο κιλά και χωρίς τη μητέρα της, οι πιθανότητες επιβίωσής της ήταν περιορισμένες. Αποφάσισε να την πάρει στο σπίτι του και να τη φροντίσει, ταΐζοντάς τη με γάλα και φρούτα μέχρι να ανακτήσει τις δυνάμεις της.

«Το λούτρινο αρκουδάκι είναι το πιο δημοφιλές παιχνίδι στον κόσμο. Φανταστείτε τώρα να έχετε δίπλα σας μια πραγματική αρκούδα. Είναι ακαταμάχητο, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί τεράστια ευθύνη», δήλωσε ο Τούμπιτς.

Σήμερα, η Μάσα ζυγίζει περίπου 150 κιλά, ενώ αναμένεται να πάρει περισσότερο βάρος κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Παρά το μέγεθός της, εξακολουθεί να προσπαθεί να καθίσει στα γόνατα του Τούμπιτς, όπως συνήθιζε όταν ήταν μικρή.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι το παιχνίδι με μια τόσο μεγαλόσωμη αρκούδα δεν είναι ακίνδυνο, καθώς συχνά καταλήγει με μελανιές ή σκισμένα ρούχα. «Ένα σπρώξιμο με το πόδι της θα μπορούσε να βγάλει κάποιον νοκ άουτ», αναφέρει, επισημαίνοντας τη μεγάλη δύναμη του ζώου.

Η διάσωση της Μάσα άλλαξε τη ζωή του Τούμπιτς, ο οποίος, όπως παραδέχεται, μέχρι τότε γνώριζε ελάχιστα για τις αρκούδες. Στη συνέχεια υιοθέτησε ακόμη μία αρκούδα, τη Λιούμπιτσα, ενώ σήμερα φροντίζει επίσης δύο λύκους, ελάφια, ρακούν και δεκάδες άλλα ζώα.

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Η παρουσία τους έχει μετατρέψει την ιδιοκτησία του στο όρος Όζρεν σε τοπικό τουριστικό αξιοθέατο, με επισκέπτες να φτάνουν στην περιοχή για να δουν τα ζώα που έχει διασώσει.

«Οι άνθρωποι συχνά λένε ότι είναι τα κατοικίδιά μου, αλλά εγώ θα το έλεγα αντίστροφα: μάλλον εγώ είμαι το κατοικίδιό τους», σχολιάζει ο Τούμπιτς. «Εκείνα διαμόρφωσαν τη ζωή μου και εγώ, κατά κάποιον τρόπο, διαμόρφωσα τη δική τους» πρόσθεσε.

Ο Τούμπιτς ζει με τη σύζυγό του, Μίλιτσα, και την 9χρονη κόρη τους, Εύα. Εργάζεται ως ηλεκτρολόγος, ενώ στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με την πεζοπορία, τη σπηλαιολογία και το αλεξίπτωτο πλαγιάς. 

Ο ίδιος παραδέχεται ότι έχει σκεφτεί αρκετές φορές να επιστρέψει τις αρκούδες στο φυσικό τους περιβάλλον, ωστόσο διστάζει, καθώς φοβάται ότι η εξοικείωσή τους με τον άνθρωπο θα μπορούσε να τις θέσει σε σοβαρό κίνδυνο. Όπως εξηγεί, η επαφή με τα ζώα τού προσφέρει μια ουσιαστική σύνδεση με τον «πραγματικό κόσμο», σε μια εποχή που πολλοί περνούν μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους μπροστά σε οθόνες τηλεοράσεων και κινητών τηλεφώνων.

«Οι αρκούδες μού άνοιξαν τις πόρτες σε έναν κόσμο που δεν γνώριζα ότι υπήρχε ή στον οποίο ίσως δεν είχα δώσει ποτέ ιδιαίτερη σημασία. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι μεγαλώσαμε και μάθαμε μαζί» δήλωσε στο Associated Press.
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