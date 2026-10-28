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Ο Σεργκέι Λαβρόφ θα μεταβεί στις ΗΠΑ για τη G20
Ο Σεργκέι Λαβρόφ θα μεταβεί στις ΗΠΑ για τη G20
«Θα ηγηθεί της αποστολής μας στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G20», που θα πραγματοποιηθεί στην Ατλάντα, είπε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα
Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ θα μεταβεί στις ΗΠΑ την Παρασκευή και το Σάββατο για να παραστεί στη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών των είκοσι ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη (G20), ανακοίνωσε σήμερα η Μόσχα.
Ο Λαβρόφ «θα ηγηθεί της αποστολής μας στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G20», που θα πραγματοποιηθεί στην Ατλάντα, είπε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα.
Ο Λαβρόφ «θα ηγηθεί της αποστολής μας στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G20», που θα πραγματοποιηθεί στην Ατλάντα, είπε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα.
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, viajará a Estados Unidos para asistir a la reunión de cancilleres del G20 en Atlanta los días 30 y 31 de octubre, informa su portavoz #AFP https://t.co/6MiAxl4Nrr— Agence France-Presse (@AFPespanol) October 28, 2026
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