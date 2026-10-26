Ολλανδία: Η χώρα στοχεύει στη μείωση περίπου του 20% των θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα κατά την επόμενη δεκαετία
ΚΟΣΜΟΣ
Ολλανδία Θέσεις εργασίας

Ολλανδία: Η χώρα στοχεύει στη μείωση περίπου του 20% των θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα κατά την επόμενη δεκαετία

Η κυβέρνηση λέει ότι αναμένει να μειώσει το δυναμικό της κατά περίπου 25.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης μέσα στα επόμενα 10 χρόνια

Ολλανδία: Η χώρα στοχεύει στη μείωση περίπου του 20% των θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα κατά την επόμενη δεκαετία
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Η Ολλανδία ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχεύει στη μείωση περίπου του 20% των θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα κατά την επόμενη δεκαετία, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για βελτίωση της αποδοτικότητας, η οποία αναμένεται να της εξοικονομήσει 3,5 δισ. ευρώ .

Η κυβέρνηση λέει ότι αναμένει να μειώσει το δυναμικό της κατά περίπου 25.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.

Επιπλέον, όπως ανέφερε, θα παρουσιάσει λεπτομερή σχέδια σχετικά με το πώς η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου έως το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Η κίνηση αυτή έπεται παρόμοιων στόχων που είχαν τεθεί από προηγούμενες κυβερνήσεις.

Παρά τον στόχο για μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, από το 2018 έχουν δημιουργηθεί περίπου 46.500 νέες θέσεις εργασίας στην ολλανδική δημόσια διοίκηση, αυξάνοντας το εργατικό δυναμικό κατά 40%.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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