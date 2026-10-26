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Επεκτείνεται η πετρελαιοκηλίδα από δεξαμενόπλοιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κλείνουν παραλίες
Επεκτείνεται η πετρελαιοκηλίδα από δεξαμενόπλοιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κλείνουν παραλίες
Ανησυχία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις - Σε εξέλιξη επιχειρήσεις περιορισμού της διαρροής
Επεκτείνεται η πετρελαιοκηλίδα που έχει δημιουργηθεί από διαρροή πετρελαίου σε δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οδηγώντας τις Αρχές στο κλείσιμο περισσότερων παραλιών.
Νέες δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι η ρύπανση εξαπλώνεται τις τελευταίες ημέρες, πλησιάζοντας τις ακτές του βόρειου εμιράτου Ουμ Αλ Κουάιν.
Οι εικόνες από το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης Copernicus, με ημερομηνία 24 Οκτωβρίου, καταγράφουν εκτεταμένες σκούρες κηλίδες πετρελαίου στην επιφάνεια της θάλασσας, οι οποίες έχουν εξαπλωθεί σε μεγάλη θαλάσσια περιοχή και πλησιάζουν τις ακτές.
Οι Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις περιορισμού της διαρροής, ενώ το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος πραγματοποιεί εκτίμηση της περιβαλλοντικής ζημιάς.
Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ποιο δεξαμενόπλοιο ευθύνεται για τη ρύπανση ούτε έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε η διαρροή.
Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς που επικαλείται το Reuters, η πετρελαιοκηλίδα προέρχεται πιθανότατα από το δεξαμενόπλοιο Gem No. 2, το οποίο είχε δεχθεί πλήγμα από άγνωστο βλήμα τον προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές, από το χτύπημα είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στο πλοίο, η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε.
Οι δορυφόροι Sentinel-2 του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus κατέγραψαν μεγάλη συγκέντρωση πετρελαίου που φαίνεται να προέρχεται από το συγκεκριμένο δεξαμενόπλοιο.
Η εξάπλωση της πετρελαιοκηλίδας έχει οδηγήσει τις Αρχές αρκετών βόρειων εμιράτων στην επιβολή περιορισμών πρόσβασης στις ακτές.
Την Παρασκευή, το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο όλων των παραλιών και των παράκτιων περιοχών γύρω από την πόλη Ουμ Αλ Κουάιν, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.
Παράλληλα, οι Αρχές του γειτονικού εμιράτου Σάρτζα απαγόρευσαν προληπτικά την πρόσβαση στην παραλία Αλ Χαμρίγια.
Το Σάββατο, αντίστοιχα μέτρα ανακοίνωσε και το εμιράτο Ρας Αλ Χάιμα, γνωστό για τις παραλίες και τα πολυτελή τουριστικά θέρετρά του. Οι τοπικές αρχές γνωστοποίησαν ότι όλες οι παραλίες θα παραμείνουν κλειστές μέχρι νεωτέρας.
Τα μέτρα αποσκοπούν στην προστασία κατοίκων και επισκεπτών, ενώ παράλληλα οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να προσδιορίσουν την έκταση της ρύπανσης και την κατεύθυνση προς την οποία μετακινείται το πετρέλαιο.
Νέες δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι η ρύπανση εξαπλώνεται τις τελευταίες ημέρες, πλησιάζοντας τις ακτές του βόρειου εμιράτου Ουμ Αλ Κουάιν.
Οι εικόνες από το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης Copernicus, με ημερομηνία 24 Οκτωβρίου, καταγράφουν εκτεταμένες σκούρες κηλίδες πετρελαίου στην επιφάνεια της θάλασσας, οι οποίες έχουν εξαπλωθεί σε μεγάλη θαλάσσια περιοχή και πλησιάζουν τις ακτές.
Οι Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις περιορισμού της διαρροής, ενώ το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος πραγματοποιεί εκτίμηση της περιβαλλοντικής ζημιάς.
Το δεξαμενόπλοιο που είχε δεχθεί επίθεση
Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ποιο δεξαμενόπλοιο ευθύνεται για τη ρύπανση ούτε έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε η διαρροή.
Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς που επικαλείται το Reuters, η πετρελαιοκηλίδα προέρχεται πιθανότατα από το δεξαμενόπλοιο Gem No. 2, το οποίο είχε δεχθεί πλήγμα από άγνωστο βλήμα τον προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές, από το χτύπημα είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στο πλοίο, η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε.
Οι δορυφόροι Sentinel-2 του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus κατέγραψαν μεγάλη συγκέντρωση πετρελαίου που φαίνεται να προέρχεται από το συγκεκριμένο δεξαμενόπλοιο.
Η εξάπλωση της πετρελαιοκηλίδας έχει οδηγήσει τις Αρχές αρκετών βόρειων εμιράτων στην επιβολή περιορισμών πρόσβασης στις ακτές.
Κλείνουν παραλίες σε τρία εμιράτα
Την Παρασκευή, το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο όλων των παραλιών και των παράκτιων περιοχών γύρω από την πόλη Ουμ Αλ Κουάιν, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.
Παράλληλα, οι Αρχές του γειτονικού εμιράτου Σάρτζα απαγόρευσαν προληπτικά την πρόσβαση στην παραλία Αλ Χαμρίγια.
Το Σάββατο, αντίστοιχα μέτρα ανακοίνωσε και το εμιράτο Ρας Αλ Χάιμα, γνωστό για τις παραλίες και τα πολυτελή τουριστικά θέρετρά του. Οι τοπικές αρχές γνωστοποίησαν ότι όλες οι παραλίες θα παραμείνουν κλειστές μέχρι νεωτέρας.
Τα μέτρα αποσκοπούν στην προστασία κατοίκων και επισκεπτών, ενώ παράλληλα οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να προσδιορίσουν την έκταση της ρύπανσης και την κατεύθυνση προς την οποία μετακινείται το πετρέλαιο.
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