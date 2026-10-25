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Παραλίγο τραγωδία στο Σάο Πάολο: Συρμός του μετρό προσέκρουσε σε γερανό που έπεσε ελάχιστα πριν στις γραμμές
Τραυματίστηκε ο οδηγός του γερανού, κανένας όμως από τους επιβαίνοντες στον συρμό που δεν είχε χρόνο να σταματήσει
Ο συρμός δεν είχε χρόνο να σταματήσει και, αναγκαστικά, χτύπησε τον γερανό για να τον απομακρύνει από τις ράγες. Δεν υπήρξαν τραυματίες στο τρένο, τραυματίστηκε πάντως ο οδηγός του γερανού.
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SÃO PAULO | Um guindaste tombou e caiu sobre a estrutura da Linha 15-Prata do Monotrilho na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, na zona leste de São Paulo, na manhã deste sábado, 24. Pouco depois da queda, um trem que circulava pelo trecho atingiu o equipamento. De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, o operador do guindaste ficou ferido e foi socorrido pela empresa que opera o equipamento. Não há informação sobre o estado de saúde dele. A Defesa Civil foi acionada. Segundo o Metrô (Companhia do Metropolitano de São Paulo), os passageiros não ficaram feridos e foram desembarcados em segurança. O trem envolvido na ocorrência foi recolhido para manutenção. 🔗 Saiba mais em https://t.co/g388HWktVG— Estadão 🗞️ (@Estadao) October 24, 2026
URGENTE: ACIDENTE COM MONOTRILHO NA ZONA LESTE DE SÃO PAULO @g1 @g1saopaulo @siga_record @GloboNews #monotrilho #acidentemonotrilho #g1 #sptv https://t.co/Tj4AbkVGrj— Leandro Paulista (@PaulistaLele) October 24, 2026
Φαίνεται μάλιστα ότι από τύχη δεν τραυματίστηκαν ένας περαστικός και ένας άνθρωπος πάνω σε μηχανάκι από τον γερανό που έπεσε ξανά στον δρόμο.
🚨🚝🇧🇷SÃO PAULO | Una grúa cae sobre la Línea 15-Plata del monorriel y es golpeada por un tren. Una grúa de gran tamaño cayó sobre la estructura de la Línea 15-Plata del monorriel de São Paulo, en la avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, en la zona este de la ciudad, y fue alcanzada por un tren que circulaba por la vía. El impacto la derribó sobre la avenida. Los bomberos informaron que no hubo víctimas dentro del tren, cuyos pasajeros fueron desembarcados en seguridad. El operador de la grúa resultó herido y fue auxiliado por la empresa responsable del equipo. La composición fue retirada para mantenimiento. El Metro suspendió la circulación a las 12:04 entre las estaciones Vila Prudente y São Lucas, y ofrece buses del sistema Paese como alternativa. La retirada de la grúa dependerá de la peritación policial, y la Defensa Civil fue activada para evaluar los daños. #SãoPaulo #Monotrilho #Linha15Prata #ultimahora— Capital Prensa (@capital_prensa) October 24, 2026
Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο στη Γραμμή 15 του monorail του Σάο Πάολο.
Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης του Μετρό, οι επιβάτες δεν τραυματίστηκαν και αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Το τρένο μεταφέρθηκε για συντήρηση.
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