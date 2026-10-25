Παραλίγο τραγωδία στο Σάο Πάολο: Συρμός του μετρό προσέκρουσε σε γερανό που έπεσε ελάχιστα πριν στις γραμμές
ΚΟΣΜΟΣ
Βραζιλία Τρένο Σάο Πάολο

Παραλίγο τραγωδία στο Σάο Πάολο: Συρμός του μετρό προσέκρουσε σε γερανό που έπεσε ελάχιστα πριν στις γραμμές

Τραυματίστηκε ο οδηγός του γερανού, κανένας όμως από τους επιβαίνοντες στον συρμό που δεν είχε χρόνο να σταματήσει

Παραλίγο τραγωδία στο Σάο Πάολο: Συρμός του μετρό προσέκρουσε σε γερανό που έπεσε ελάχιστα πριν στις γραμμές
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Ατύχη που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία σημειώθηκε το Σάββατο στο Σάο Πάολο όταν συρμός του μετρό προσέκρουσε σε γερανό που είχε πέσει πάνω στην υπερυψωμένη γραμμή ελάχιστα δευτερόλεπτα νωρίτερα.

Ο συρμός δεν είχε χρόνο να σταματήσει και, αναγκαστικά, χτύπησε τον γερανό για να τον απομακρύνει από τις ράγες. Δεν υπήρξαν τραυματίες στο τρένο, τραυματίστηκε πάντως ο οδηγός του γερανού.

Δείτε βίντεο:



Φαίνεται μάλιστα ότι από τύχη δεν τραυματίστηκαν ένας περαστικός και ένας άνθρωπος πάνω σε μηχανάκι από τον γερανό που έπεσε ξανά στον δρόμο.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο στη Γραμμή 15 του monorail του Σάο Πάολο.

Κλείσιμο
Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης του Μετρό, οι επιβάτες δεν τραυματίστηκαν και αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Το τρένο μεταφέρθηκε για συντήρηση.
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