Παραμένει κρατούμενος ο ύποπτος για τη φονική επίθεση στην Τραπ της Γαλλίας, ανακρίνονται συγγενείς και φίλοι του

Ο κρατούμενος συνελήφθη στο Κουανιέρ μετά την επίθεση που εξαπέλυσε, πυροβολώντας αδιακρίτως μέσα από το αυτοκίνητό του. Για υποθέσεις τρομοκρατίας, η προσωρινή κράτηση μπορεί να φτάσει και τις 96 ώρες