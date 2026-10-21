Βαλλιστικός πύραυλος των Χούθι χτύπησε σαουδαραβική στρατιωτική εγκατάσταση στην Υεμένη, κοντά στο αεροδρόμιο του Άντεν
ΚΟΣΜΟΣ

Βαλλιστικός πύραυλος των Χούθι χτύπησε σαουδαραβική στρατιωτική εγκατάσταση στην Υεμένη, κοντά στο αεροδρόμιο του Άντεν

Το πλήγμα είχε ως στόχο εγκατάσταση που ανήκει στις δυνάμεις του συνασπισμού του οποίου ηγείται η Σαουδική Αραβία

Βαλλιστικός πύραυλος των Χούθι χτύπησε σαουδαραβική στρατιωτική εγκατάσταση στην Υεμένη, κοντά στο αεροδρόμιο του Άντεν
Οι Χούθι της Υεμένης δήλωσαν σήμερα ότι έθεσαν στο στόχαστρο σαουδαραβική θέση στο Άντεν, κοντά στο αεροδρόμιο, στην τρίτη επίθεση μέσα σε μία εβδομάδα στην πόλη όπου βρίσκεται η έδρα της κυβέρνησης της Υεμένης η οποία υποστηρίζεται από το Ριάντ.

"Οι ένοπλες δυνάμεις μας έπληξαν με βαλλιστικό πύραυλο την αίθουσα επιχειρήσεων που συνδέεται με τον Σαουδάραβα εχθρό στο στρατόπεδο Μπαντρ στο Άντεν", έγραψε στο X ο εκπρόσωπος του φιλοϊρανικού κινήματος Γιαχία Σάρια.

Λίγο νωρίτερα, ο ήχος μιας έκρηξης ακούστηκε κοντά στο αεροδρόμιο του Άντεν, με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου να μεταδίδει ότι είδε καπνό να υψώνεται πάνω από το σημείο. "Η έκρηξη προκλήθηκε από πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι", είχε δηλώσει αστυνομική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.


Σύμφωνα με άλλες δύο πηγές ασφαλείας στο Άντεν, το πλήγμα είχε ως στόχο εγκατάσταση που ανήκει στις δυνάμεις του συνασπισμού του οποίου ηγείται η Σαουδική Αραβία.

Η Σαουδική Αραβία και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης βρίσκονται στο στόχαστρο επιθέσεων από τους Χούθι εδώ και πολλές εβδομάδες.

Την περασμένη Πέμπτη, φιλοϊρανοί μαχητές εκτόξευσαν πέντε πυραύλους εναντίον του προεδρικού μεγάρου, όπου εδρεύει η κυβέρνηση από το 2015, αφότου εκδιώχθηκε από την πρωτεύουσα Σαναά. Η επίθεση είχε αποτέλεσμα πέντε άνθρωποι να σκοτωθούν και άλλοι 16 να τραυματιστούν.

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Την επομένη, δύο πύραυλοι έπεσαν κοντά στο αεροδρόμιο του Άντεν, με τους Χούθι να υποστηρίζουν ότι έθεσαν στο στόχαστρο σαουδαραβικό κέντρο διοίκησης.

Οι επιθέσεις των Χούθι είναι πρωτόγνωρης έντασης, ιδιαίτερα εκείνες εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, όπου πετρελαϊκές και αερολιμενικές υποδομές πλήττονται σχεδόν καθημερινά.

Το αεροδρόμιο του Ριάντ έκλεισε έπειτα από πλήγμα που προκάλεσε, στις 10 Οκτωβρίου, τον θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων άλλων, -- πρόκειται για τον μεγαλύτερο απολογισμό που καταγράφεται εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία στο σαουδαραβικό έδαφος

Η σύγκρουση αναζωπυρώθηκε τον Ιούλιο έπειτα από πολλά χρόνια σχετικής ηρεμίας, ως συνέπεια του περιφερειακού πολέμου που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου από την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Τον Σεπτέμβριο, οι Χούθι κατέλαβαν την ακτογραμμή της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας τον έλεγχό τους στο στενό του Μπαμπ ελ Μάντεμπ, που είναι στρατηγικής σημασίας για την πρόσβαση στη διώρυγα του Σουέζ.

Εξάλλου ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός δήλωσε σήμερα ότι αναχαίτισε πέντε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που εκτοξεύθηκαν προς την κατεύθυνση της χώρας, εκ των οποίων το ένα στην περιοχή της Μεδίνας, ιερής πόλης για τους μουσουλμάνους.

"Τέσσερα drones που εκτοξεύθηκαν προς το βασίλειο [της Σαουδικής Αραβίας] αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν", έγραψε εκπρόσωπος του συνασπισμού, ο Τούρκι αλ Μάλικι, στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας σε ένα δεύτερο μήνυμα ότι οι αναχαιτίσεις έλαβαν χώρα στην ανατολική περιφέρεια της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και στη Μεδίνα.

Ο αλ Μάλικι είπε στη συνέχεια ότι ένα άλλο drone αναχαιτίστηκε στην ανατολική περιφέρεια, χωρίς να διευκρινίσει την προέλευση των πυρών.

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