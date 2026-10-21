Γαλλία: Συνετρίβη μαχητικό Mirage 2000-D, νεκρός ο ένας πιλότος

Το Mirage 2000-D είναι ένα διθέσιο μαχητικό αεροσκάφος επίθεσης εδάφους που τέθηκε σε υπηρεσία το 1993. Έχει λάβει μέρος στις περισσότερες συγκρούσεις στις οποίες ενεπλάκη η Γαλλία έκτοτε, ιδιαίτερα στο Κοσσυφοπέδιο το 1999, στη Λιβύη το 2011, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Συρία, καθώς και στο Σαχέλ.



Η επιχειρησιακή του πορεία «σημαδεύτηκε» από αρκετά ατυχήματα, ιδιαίτερα τον Ιανουάριο του 2019 στο Ζυρά - στα ανατολικά της Γαλλίας - κατά τη διάρκεια νυχτερινής πτήσης σε χαμηλό ύψος, στην οποία σκοτώθηκαν τόσο ο πιλότος όσο και ο πλοηγός του. Σε ένα άλλο ατύχημα τον Ιούλιο του 2021 στην περιοχή του Νανσύ, το πλήρωμα είχε καταφέρει να εκτιναχθεί εγκαίρως.