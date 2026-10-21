Γαλλία: Συνετρίβη μαχητικό Mirage 2000-D, νεκρός ο ένας πιλότος
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Γαλλία: Συνετρίβη μαχητικό Mirage 2000-D, νεκρός ο ένας πιλότος

Το μαχητικό αεροσκάφος τύπου Mirage 2000-D χάθηκε από τα ραντάρ της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας κοντά στην πόλη Νανσύ γύρω στις 10 μ.μ (τοπική ώρα), ενώ επέστρεφε στη βάση του, μεταδίδει η  «Le monde»

Γαλλία: Συνετρίβη μαχητικό Mirage 2000-D, νεκρός ο ένας πιλότος
Ζωή Ψαρρά
Μιράζ 2000-D της γαλλικής αεροπορίας συνετρίβη περίπου στις 11 χθες, Τρίτη, το βράδυ κοντά στην πόλη Νανσύ στη βορειοδυτική Γαλλία, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας από τους δύο πιλότους.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και του δεύτερου μέλους του πληρώματος, το οποίο αποτελούνταν από έναν πιλότο μαχητικού και έναν ιπτάμενο αξιωματικό συστημάτων μάχης (πλοηγό).



Σύμφωνα με τον δήμαρχο της κοινότητας  Ποντ-α-Μουσόν, Ανρί Λεμουάν, τα συντρίμμια εντοπίστηκαν από drone, ενώ μάρτυρες κάνουν λόγο για ισχυρό ήχο έκρηξης και πυρόσφαιρα που εμφανίστηκε στον νυχτερινό ουρανό.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, στις έρευνες συμμετέχουν πυροσβέστες, ομάδες διάσωσης της αεροπορίες και προσωπικό της αστυνομίας, καθώς και ένα ελικόπτερο.

Διεξάγονται έρευνες  για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Mirage 2000-D: Μια πολυετής πορεία με μελανές στιγμές αεροπορικών δυστυχημάτων



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Πηγή: Le Monde
Ζωή Ψαρρά

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