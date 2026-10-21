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Γαλλία: Συνετρίβη μαχητικό Mirage 2000-D, νεκρός ο ένας πιλότος
Γαλλία: Συνετρίβη μαχητικό Mirage 2000-D, νεκρός ο ένας πιλότος
Το μαχητικό αεροσκάφος τύπου Mirage 2000-D χάθηκε από τα ραντάρ της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας κοντά στην πόλη Νανσύ γύρω στις 10 μ.μ (τοπική ώρα), ενώ επέστρεφε στη βάση του, μεταδίδει η «Le monde»
Μιράζ 2000-D της γαλλικής αεροπορίας συνετρίβη περίπου στις 11 χθες, Τρίτη, το βράδυ κοντά στην πόλη Νανσύ στη βορειοδυτική Γαλλία, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας από τους δύο πιλότους.
Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και του δεύτερου μέλους του πληρώματος, το οποίο αποτελούνταν από έναν πιλότο μαχητικού και έναν ιπτάμενο αξιωματικό συστημάτων μάχης (πλοηγό).
Σύμφωνα με τον δήμαρχο της κοινότητας Ποντ-α-Μουσόν, Ανρί Λεμουάν, τα συντρίμμια εντοπίστηκαν από drone, ενώ μάρτυρες κάνουν λόγο για ισχυρό ήχο έκρηξης και πυρόσφαιρα που εμφανίστηκε στον νυχτερινό ουρανό.
Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, στις έρευνες συμμετέχουν πυροσβέστες, ομάδες διάσωσης της αεροπορίες και προσωπικό της αστυνομίας, καθώς και ένα ελικόπτερο.
Διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
Πηγή: Le Monde
Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και του δεύτερου μέλους του πληρώματος, το οποίο αποτελούνταν από έναν πιλότο μαχητικού και έναν ιπτάμενο αξιωματικό συστημάτων μάχης (πλοηγό).
Crash d'un Mirage-2000: "On avait un navigateur très aguerri et un jeune pilote arrivé sur base avec tous les prérequis et les qualifications nécessaires", précise le commandant de la base pic.twitter.com/spFAcvY8ss— BFM (@BFMTV) October 21, 2026
Σύμφωνα με τον δήμαρχο της κοινότητας Ποντ-α-Μουσόν, Ανρί Λεμουάν, τα συντρίμμια εντοπίστηκαν από drone, ενώ μάρτυρες κάνουν λόγο για ισχυρό ήχο έκρηξης και πυρόσφαιρα που εμφανίστηκε στον νυχτερινό ουρανό.
Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, στις έρευνες συμμετέχουν πυροσβέστες, ομάδες διάσωσης της αεροπορίες και προσωπικό της αστυνομίας, καθώς και ένα ελικόπτερο.
Διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
Mirage 2000-D: Μια πολυετής πορεία με μελανές στιγμές αεροπορικών δυστυχημάτων
Το Mirage 2000-D είναι ένα διθέσιο μαχητικό αεροσκάφος επίθεσης εδάφους που τέθηκε σε υπηρεσία το 1993. Έχει λάβει μέρος στις περισσότερες συγκρούσεις στις οποίες ενεπλάκη η Γαλλία έκτοτε, ιδιαίτερα στο Κοσσυφοπέδιο το 1999, στη Λιβύη το 2011, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Συρία, καθώς και στο Σαχέλ.
Η επιχειρησιακή του πορεία «σημαδεύτηκε» από αρκετά ατυχήματα, ιδιαίτερα τον Ιανουάριο του 2019 στο Ζυρά - στα ανατολικά της Γαλλίας - κατά τη διάρκεια νυχτερινής πτήσης σε χαμηλό ύψος, στην οποία σκοτώθηκαν τόσο ο πιλότος όσο και ο πλοηγός του. Σε ένα άλλο ατύχημα τον Ιούλιο του 2021 στην περιοχή του Νανσύ, το πλήρωμα είχε καταφέρει να εκτιναχθεί εγκαίρως.
Η επιχειρησιακή του πορεία «σημαδεύτηκε» από αρκετά ατυχήματα, ιδιαίτερα τον Ιανουάριο του 2019 στο Ζυρά - στα ανατολικά της Γαλλίας - κατά τη διάρκεια νυχτερινής πτήσης σε χαμηλό ύψος, στην οποία σκοτώθηκαν τόσο ο πιλότος όσο και ο πλοηγός του. Σε ένα άλλο ατύχημα τον Ιούλιο του 2021 στην περιοχή του Νανσύ, το πλήρωμα είχε καταφέρει να εκτιναχθεί εγκαίρως.
Πηγή: Le Monde
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