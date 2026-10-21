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Η άβολη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ πήγε να φιλήσει τη σύζυγό του, Μελάνια, και εκείνη του έστριψε το μάγουλο, δείτε βίντεο
Η άβολη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ πήγε να φιλήσει τη σύζυγό του, Μελάνια, και εκείνη του έστριψε το μάγουλο, δείτε βίντεο
Λίγο νωρίτερα ο Τραμπ είχε κάνει ένα άκομψο σχόλιο για τη Μελάνια λέγοντας «δεν ξέρω αν έχει σημασία η υπογραφή της»
Μια αμήχανη στιγμή ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ, ξεχώρισαν οι χρήστες των social media κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου τη Δευτέρα.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η πρώτη κυρία των ΗΠΑ βρέθηκαν δίπλα-δίπλα για να υπογράψουν το εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει τη δημιουργία ειδικής ομάδας εργασίας για την υγεία των γυναικών, καθώς και ειδικού Τμήματος Υγείας των Γυναικών στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ.
Όταν, όμως, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να φιλήσει τη σύζυγό του, εκείνη φάνηκε να τον αποφεύγει στρέφοντας το μάγουλό της προς τα προτεταμένα χείλη του .
Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί είναι αν η κίνηση της Μελάνια Τραμπ, η οποία συμπληρώνει 21 χρόνια έγγαμου βίου με τον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ, ήταν αποτέλεσμα ενός άκομψου σχολίου για το πρόσωπό της από τον Ντόναλντ Τραμπ.
Συγκεκριμένα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε το διάταγμα και έδωσε το στιλό στην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ σχολίασε «δεν ξέρω αν η υπογραφή της σημαίνει τίποτα» με τη Μελάνια Τραμπ να απαντά «η δική σου είναι η πιο σημαντική».
Νωρίτερα ο Τραμπ είχε περιγράψει πως έφτασαν στην υπογραφή του επίμαχου διατάγματος: «Όταν το έμαθα, είπα: “Είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει ήδη κάτι τέτοιο; Ποιος στο διάολο δεν θα είχε ένα τμήμα υγείας των γυναικών;”. Η Μελάνια είπε: “Δεν υπάρχει”. Οπότε, μπράβο».
Αναφέροντας, στη συνέχεια ότι η Μελάνια Τραμπ «καταλαβαίνει» το ζήτημα χάρη στην ευφυΐα της, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε «κοιτάξτε την. Νομίζετε ότι είναι εύκολη; Δεν είναι και τόσο εύκολη, αλλά είναι πολύ έξυπνη».
Μετά το άβολο φιλί ο πρόεδρος των ΗΠΑ έπιασε το χέρι της συζύγου του και το χτύπησε ελαφρά με την παλάμη του, λέγοντάς «μπράβο»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η πρώτη κυρία των ΗΠΑ βρέθηκαν δίπλα-δίπλα για να υπογράψουν το εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει τη δημιουργία ειδικής ομάδας εργασίας για την υγεία των γυναικών, καθώς και ειδικού Τμήματος Υγείας των Γυναικών στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ.
Όταν, όμως, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να φιλήσει τη σύζυγό του, εκείνη φάνηκε να τον αποφεύγει στρέφοντας το μάγουλό της προς τα προτεταμένα χείλη του .
Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί είναι αν η κίνηση της Μελάνια Τραμπ, η οποία συμπληρώνει 21 χρόνια έγγαμου βίου με τον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ, ήταν αποτέλεσμα ενός άκομψου σχολίου για το πρόσωπό της από τον Ντόναλντ Τραμπ.
Συγκεκριμένα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε το διάταγμα και έδωσε το στιλό στην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ σχολίασε «δεν ξέρω αν η υπογραφή της σημαίνει τίποτα» με τη Μελάνια Τραμπ να απαντά «η δική σου είναι η πιο σημαντική».
Νωρίτερα ο Τραμπ είχε περιγράψει πως έφτασαν στην υπογραφή του επίμαχου διατάγματος: «Όταν το έμαθα, είπα: “Είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει ήδη κάτι τέτοιο; Ποιος στο διάολο δεν θα είχε ένα τμήμα υγείας των γυναικών;”. Η Μελάνια είπε: “Δεν υπάρχει”. Οπότε, μπράβο».
Αναφέροντας, στη συνέχεια ότι η Μελάνια Τραμπ «καταλαβαίνει» το ζήτημα χάρη στην ευφυΐα της, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε «κοιτάξτε την. Νομίζετε ότι είναι εύκολη; Δεν είναι και τόσο εύκολη, αλλά είναι πολύ έξυπνη».
Μετά το άβολο φιλί ο πρόεδρος των ΗΠΑ έπιασε το χέρι της συζύγου του και το χτύπησε ελαφρά με την παλάμη του, λέγοντάς «μπράβο»
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