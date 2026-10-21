Ο Τραμπ εξοργίστηκε με δημοσιογράφο του Independent: «Δεν ξέρω ποιος διάολο είσαι αλλά πρόσεχε. Είσαι καλά στα μυαλά σου;», δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Δημοσιογράφος Independent

Ο Τραμπ εξοργίστηκε με δημοσιογράφο του Independent: «Δεν ξέρω ποιος διάολο είσαι αλλά πρόσεχε. Είσαι καλά στα μυαλά σου;», δείτε βίντεο

Άντριου Φάινμπεργκ ενόχλησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ με την ερώτησή του για  τα σχέδια αναμόρφωσης ενός δημόσιου γηπέδου γκολφ στην Ουάσιγκτον

Ο Τραμπ εξοργίστηκε με δημοσιογράφο του Independent: «Δεν ξέρω ποιος διάολο είσαι αλλά πρόσεχε. Είσαι καλά στα μυαλά σου;», δείτε βίντεο
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Νέο επεισόδιο με δημοσιογράφο είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρό του τον ανταποκριτή της βρετανικής εφημερίδας Independent, Άντριου Φάινμπεργκ φτάνοντας στο σημείο σχεδόν να τον απειλήσει και να του πει «είσαι καλά στα μυαλά σου;».

Το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων για την παρουσίαση από τον Τραμπ και άλλα μέλη της κυβέρνησής του νομοσχεδίου που επιτρέπει στους πολίτες να λαμβάνουν χρηματική αμοιβή, εάν καταγγέλλουν απάτη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που απαθανάτισε την «έκρηξη» του Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο της βρετανικής εφημερίδας «δεν ξέρω ποιος διάολο είσαι, αλλά καλύτερα να προσέχεις».

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Όταν ο Φράιμπεργκ προσπάθησε να αντιδράσει ρωτώντας για τα σχέδια αναμόρφωσης ενός δημόσιου γηπέδου γκολφ στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ επέμεινε: «Σιωπή. Σιωπή! Τι έχεις πάθει;»

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκλεισε την επίθεσή στον δημοσιογράφο λέγοντας: «Είσαι καλά με τα μυαλά σου; Πραγματικά πιστεύω ότι κάτι δεν πάει καλά με σένα».
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