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Η στιγμή που 30χρονος στο Μεξικό εκτέλεσε τον οδοντίατρό του για ένα χαλασμένο δόντι, τον σκότωσαν αστυνομικοί που πήγαν να τον συλλάβουν, δείτε βίντεο
Η στιγμή που 30χρονος στο Μεξικό εκτέλεσε τον οδοντίατρό του για ένα χαλασμένο δόντι, τον σκότωσαν αστυνομικοί που πήγαν να τον συλλάβουν, δείτε βίντεο
Το έγκλημα με δράστη τον 30χρονο Εντουάρντο Ρασκόν σημειώθηκε στις 15 Οκτωβρίου όταν επισκέφθηκε το οδοντιατρείο του 42χρονου Αμέντ ντε Χεσούς Πρεσιάδο Ερνάντες, όπου είχε ήδη υποβληθεί σε αρκετές θεραπείες
Νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών στο Μεξικό που επιχείρησαν να τον συλλάβουν για τη δολοφονία του οδοντιάτρου του, έπεσε ο 30χρονος Ερνέστο Ρασκόν με καταγωγή από τις ΗΠΑ.
Ο Ρασκόν, ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για περιστατικά, μεταξύ άλλων, χρήσης ναρκωτικών και οδήγησης υπό την επήρεια ουσιών, εκτέλεσε τον 42χρονο οδοντίατρό του, Αμέντ ντε Χεσούς Πρεσιάδο Ερνάντες, για ένα... χαλασμένο δόντι.
Το έγκλημα με δράστη τον 30χρονο Ρασκόν σημειώθηκε στις 15 Οκτωβρίου όταν επισκέφθηκε το οδοντιατρείο του 42χρονου Ερνάντες, στην πολιτεία Σονόρα, όπου είχε ήδη υποβληθεί σε αρκετές θεραπείες.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο 30χρονος απαίτησε να τον εξετάσουν χωρίς ραντεβού αλλά ο οδοντίατρος δεν μπορούσε να τον δεχτεί, γεγονός που φέρεται να τον εξόργισε.
Στο βίντεο ασφαλείας ο Ρασκόν φαίνεται ότι περίμενε τον 42χρονο οδοντίατρο στον χώρο στάθμευσης και όταν τον εντόπισε στο λευκό φορτηγάκι του τον πυροβόλησε πολλές φορές.
Όπως ανακοίνωσαν οι μεξικανικές αρχές όταν αστυνομικοί εντόπισαν τον Ρασκόν στην πόλη Άγουα Πριέτα, εκείνος άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να δεχθεί τα πυρά των ενστόλων.
Κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών τραυματίστηκαν και δύο αστυνομικοί: Ο ένας υπέστη επιφανειακό τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι και ο άλλος τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι.
Παρά τις πρώτες βοήθειες που δέχθηκε ο Ρασκόν στο σημείο όπου αντάλλαξε πυρά με τους αστυνομικούς, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Ο Ρασκόν, ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για περιστατικά, μεταξύ άλλων, χρήσης ναρκωτικών και οδήγησης υπό την επήρεια ουσιών, εκτέλεσε τον 42χρονο οδοντίατρό του, Αμέντ ντε Χεσούς Πρεσιάδο Ερνάντες, για ένα... χαλασμένο δόντι.
Το έγκλημα με δράστη τον 30χρονο Ρασκόν σημειώθηκε στις 15 Οκτωβρίου όταν επισκέφθηκε το οδοντιατρείο του 42χρονου Ερνάντες, στην πολιτεία Σονόρα, όπου είχε ήδη υποβληθεί σε αρκετές θεραπείες.
⚠️ ABATEN EN AGUA PRIETA A ESTADOUNIDENSE QUE EJECUTÓ A ODONTÓLOGO EN NOGALES ‼️— Tiempo Digital (@TiempoDigitalMx) October 19, 2026
Según la Fiscalía de Sonora, el 15 de octubre el odontólogo Amed de Jesús Preciado Hernández (42 años) fue asesinado a balazos en el estacionamiento de su consultorio en la colonia Kennedy (Plaza… pic.twitter.com/UCoCVarTBd
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο 30χρονος απαίτησε να τον εξετάσουν χωρίς ραντεβού αλλά ο οδοντίατρος δεν μπορούσε να τον δεχτεί, γεγονός που φέρεται να τον εξόργισε.
Στο βίντεο ασφαλείας ο Ρασκόν φαίνεται ότι περίμενε τον 42χρονο οδοντίατρο στον χώρο στάθμευσης και όταν τον εντόπισε στο λευκό φορτηγάκι του τον πυροβόλησε πολλές φορές.
Όπως ανακοίνωσαν οι μεξικανικές αρχές όταν αστυνομικοί εντόπισαν τον Ρασκόν στην πόλη Άγουα Πριέτα, εκείνος άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να δεχθεί τα πυρά των ενστόλων.
Κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών τραυματίστηκαν και δύο αστυνομικοί: Ο ένας υπέστη επιφανειακό τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι και ο άλλος τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι.
Παρά τις πρώτες βοήθειες που δέχθηκε ο Ρασκόν στο σημείο όπου αντάλλαξε πυρά με τους αστυνομικούς, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
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