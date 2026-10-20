Χουριέτ: Ο Φιντάν ευχαρίστησε Χάφταρ και Ντμπεϊμπά για την κύρωση του τουρκολυβικού μνημονίου από τη Βεγγάζη
Χουριέτ: Ο Φιντάν ευχαρίστησε Χάφταρ και Ντμπεϊμπά για την κύρωση του τουρκολυβικού μνημονίου από τη Βεγγάζη
Ο Φιντάν φέρεται να επικοινώνησε χωριστά με τους δύο Λίβυους αξιωματούχους, προκειμένου να τους ευχαριστήσει για την απόφαση που έλαβε η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης
Τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, και τον αναπληρωτή γενικό διοικητή του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, με επίκεντρο τις εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο για τις θαλάσσιες ζώνες και την κύρωσή του από τη Βεγγάζη.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα Hürriyet, ο Φιντάν επικοινώνησε χωριστά με τους δύο Λίβυους αξιωματούχους, προκειμένου να τους ευχαριστήσει για την απόφαση που έλαβε η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης σχετικά με το Μνημόνιο Κατανόησης για την Οριοθέτηση Θαλάσσιων Ζωνών μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.
Η κίνηση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών έρχεται στον απόηχο της ανακοίνωσης για την έγκριση του μνημονίου από το λιβυκό κοινοβούλιο, μια εξέλιξη την οποία η Άγκυρα έχει ήδη χαιρετίσει ως σημαντικό βήμα για τις διμερείς σχέσεις και την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο.
Οι τηλεφωνικές επαφές του Φιντάν αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιήθηκαν τόσο με τον επικεφαλής της κυβέρνησης που εδρεύει στην Τρίπολη όσο και με τον Σαντάμ Χαφτάρ, ο οποίος κατέχει υψηλή θέση στη στρατιωτική ηγεσία της ανατολικής Λιβύης.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων, που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη, ενέκρινε ομόφωνα το μνημόνιο του 2019, ανατρέποντας την προηγούμενη στάση της απέναντι στη συμφωνία με την Τουρκία.
Η απόφαση έχει προκαλέσει την αντίδραση της Ελλάδας, η οποία επανέλαβε ότι θεωρεί το τουρκολιβυκό μνημόνιο παράνομο και αντίθετο με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.
Σύμφωνα με την ελληνική θέση, η συμφωνία αγνοεί την ύπαρξη ελληνικών νησιών και παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών στην Ανατολική Μεσόγειο. Το υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα έχει ενημερώσει τους διεθνείς εταίρους και συμμάχους της και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προάσπιση των συμφερόντων της.
Η Άγκυρα, από την πλευρά της, αντιμετωπίζει τη νέα απόφαση της λιβυκής Βουλής ως σημαντική εξέλιξη για την ενίσχυση της συνεργασίας της με τη Λιβύη.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα Hürriyet, ο Φιντάν επικοινώνησε χωριστά με τους δύο Λίβυους αξιωματούχους, προκειμένου να τους ευχαριστήσει για την απόφαση που έλαβε η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης σχετικά με το Μνημόνιο Κατανόησης για την Οριοθέτηση Θαλάσσιων Ζωνών μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.
Η κίνηση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών έρχεται στον απόηχο της ανακοίνωσης για την έγκριση του μνημονίου από το λιβυκό κοινοβούλιο, μια εξέλιξη την οποία η Άγκυρα έχει ήδη χαιρετίσει ως σημαντικό βήμα για τις διμερείς σχέσεις και την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο.
Διπλωματική κινητικότητα μετά την έγκριση του μνημονίου
Οι τηλεφωνικές επαφές του Φιντάν αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιήθηκαν τόσο με τον επικεφαλής της κυβέρνησης που εδρεύει στην Τρίπολη όσο και με τον Σαντάμ Χαφτάρ, ο οποίος κατέχει υψηλή θέση στη στρατιωτική ηγεσία της ανατολικής Λιβύης.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων, που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη, ενέκρινε ομόφωνα το μνημόνιο του 2019, ανατρέποντας την προηγούμενη στάση της απέναντι στη συμφωνία με την Τουρκία.
Η αντίδραση της Αθήνας
Η απόφαση έχει προκαλέσει την αντίδραση της Ελλάδας, η οποία επανέλαβε ότι θεωρεί το τουρκολιβυκό μνημόνιο παράνομο και αντίθετο με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.
Σύμφωνα με την ελληνική θέση, η συμφωνία αγνοεί την ύπαρξη ελληνικών νησιών και παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών στην Ανατολική Μεσόγειο. Το υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα έχει ενημερώσει τους διεθνείς εταίρους και συμμάχους της και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προάσπιση των συμφερόντων της.
Η Άγκυρα, από την πλευρά της, αντιμετωπίζει τη νέα απόφαση της λιβυκής Βουλής ως σημαντική εξέλιξη για την ενίσχυση της συνεργασίας της με τη Λιβύη.
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