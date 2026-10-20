Επίθεση από όχλο δέχθηκε Ισραηλινή επιχειρηματίας σε εμπορικό κέντρο στην Κωνσταντινούπολη: Την φώναζαν «τρομοκράτισσα» και «δολοφόνο παιδιών»
ΚΟΣΜΟΣ
Κωνσταντινούπολη Εμπορικό κέντρο Επιχειρηματίας Ισραηλινός Ισραήλ

Επίθεση από όχλο δέχθηκε Ισραηλινή επιχειρηματίας σε εμπορικό κέντρο στην Κωνσταντινούπολη: Την φώναζαν «τρομοκράτισσα» και «δολοφόνο παιδιών»

«Η Τουρκία στρώνει το κόκκινο χαλί για τους τρομοκράτες της Χαμάς» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ

Επίθεση από όχλο δέχθηκε Ισραηλινή επιχειρηματίας σε εμπορικό κέντρο στην Κωνσταντινούπολη: Την φώναζαν «τρομοκράτισσα» και «δολοφόνο παιδιών»
39 ΣΧΟΛΙΑ
Επίθεση από όχλο ακτιβιστών που την εντόπισαν σε εμπορικό κέντρο στην Κωνσταντινούπολη έπεσε την περασμένη Κυριακή η ισραηλινής καταγωγής επιχειρηματίας που έχει γεννηθεί στην Τουρκία, Κλαούντια Μεντίνα Χάλφον.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται βίντεο από τις κινήσεις των ακτιβιστών προς τη Μεντίνα Χαλφόν, οι διαδηλωτές την αποκαλούσαν «τρομοκράτισσα» και «δολοφόνο παιδιών» απαιτώντας να εγκαταλείψει την Τουρκία.



«Κοιτάξτε εδώ, υπάρχει μια τρομοκράτισσα αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη», φώναζε ένας από τους ακτιβιστές. «Δεν θέλουμε σιωνιστές στη χώρα μας» φώναζε ένας δεύτερος.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media έχουν καταγραφεί πολλοί από τους διαμαρτυρόμενους να έχουν σηκώσει τα κινητά τους και να καταγράφουν την Χαλφόν ενώ κάποιοι άλλοι προσπαθούσαν να της φράξουν τον δρόμο μέσα στο εμπορικό κέντρο.



Το επεισόδιο σταμάτησε με παρέμβαση των υπαλλήλων ασφαλείας του εμπορικού κέντρου που συνόδευσαν εκτός του χώρου την επιχειρηματία ενώ συνάδελφοί τους είχαν σταματήσει διαδηλωτές σε κυλιόμενη σκάλα.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ καταδίκασε το περιστατικό τη Δευτέρα, χαρακτηρίζοντάς το «επαίσχυντο και απαράδεκτο». «Η Τουρκία στρώνει το κόκκινο χαλί για τους τρομοκράτες της Χαμάς. Τώρα, μια Ισραηλινοτουρκάλα πολίτης παρενοχλείται και δέχεται φωνές σε εμπορικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στο X.



«Όταν μια κυβέρνηση προσφέρει ασφαλές καταφύγιο σε τρομοκράτες, δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το μίσος τους βρίσκει απήχηση στους δρόμους της χώρας», προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.



Σύμφωνα με το Channel 12, η Χάλφον έχει δεχθεί επικρίσεις από Τούρκους στα social media καθώς καταγγέλλεται ότι φέρνει στην Τουρκία στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) για διακοπές.

Πριν το επεισόδιο, είχαν δημοσιευθεί βίντεο με προσκλήσεις για συγκέντρωση στο εμπορικό κέντρο IstinyePark προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την παρουσία της Χάλφον.


39 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης