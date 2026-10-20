Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Επίθεση από όχλο δέχθηκε Ισραηλινή επιχειρηματίας σε εμπορικό κέντρο στην Κωνσταντινούπολη: Την φώναζαν «τρομοκράτισσα» και «δολοφόνο παιδιών»
«Η Τουρκία στρώνει το κόκκινο χαλί για τους τρομοκράτες της Χαμάς» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ
Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται βίντεο από τις κινήσεις των ακτιβιστών προς τη Μεντίνα Χαλφόν, οι διαδηλωτές την αποκαλούσαν «τρομοκράτισσα» και «δολοφόνο παιδιών» απαιτώντας να εγκαταλείψει την Τουρκία.
An Israeli citizen was attacked in Istanbul during a clash with pro-Palestinian demonstrators— Visegrád 24 (@visegrad24) October 19, 2026
Claudia Medina Halfon was confronted and harassed by protesters while shopping at İstinyePark mall. A group of about 25 activists surrounded her, filmed her up close, and waved Turkish… pic.twitter.com/jiDtvDmMxQ
«Κοιτάξτε εδώ, υπάρχει μια τρομοκράτισσα αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη», φώναζε ένας από τους ακτιβιστές. «Δεν θέλουμε σιωνιστές στη χώρα μας» φώναζε ένας δεύτερος.
Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media έχουν καταγραφεί πολλοί από τους διαμαρτυρόμενους να έχουν σηκώσει τα κινητά τους και να καταγράφουν την Χαλφόν ενώ κάποιοι άλλοι προσπαθούσαν να της φράξουν τον δρόμο μέσα στο εμπορικό κέντρο.
🇵🇸 İstanbul’da bir AVM’de alışveriş yapan Türk-İsrail vatandaşı siyonist Klodya Medina Halfon, 7 Ekim Hareketi aktivistleri tarafından protesto edildi.— Yeni Şafak (@yenisafak) October 18, 2026
📢 İşgal askerlerine Türkiye’de estetik operasyonlar ve geziler organize eden, İsrail’e güzellik ürünleri taşıyan Halfon’a… pic.twitter.com/seFIbdF2MC
Το επεισόδιο σταμάτησε με παρέμβαση των υπαλλήλων ασφαλείας του εμπορικού κέντρου που συνόδευσαν εκτός του χώρου την επιχειρηματία ενώ συνάδελφοί τους είχαν σταματήσει διαδηλωτές σε κυλιόμενη σκάλα.
Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ καταδίκασε το περιστατικό τη Δευτέρα, χαρακτηρίζοντάς το «επαίσχυντο και απαράδεκτο». «Η Τουρκία στρώνει το κόκκινο χαλί για τους τρομοκράτες της Χαμάς. Τώρα, μια Ισραηλινοτουρκάλα πολίτης παρενοχλείται και δέχεται φωνές σε εμπορικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στο X.
השימוש נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכות יוצרים— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 19, 2026
בעל זכויות יוצרים זכאי לבקש לפנות למשרד כדי לקבל קרדיט או לבקש לחדול מהשימוש בסרטון pic.twitter.com/DoBtQulgiL
«Όταν μια κυβέρνηση προσφέρει ασφαλές καταφύγιο σε τρομοκράτες, δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το μίσος τους βρίσκει απήχηση στους δρόμους της χώρας», προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.
Turkey rolls out the red carpet for Hamas terrorists. Now an Israeli-Turkish citizen is harassed and screamed at in an Istanbul mall.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 19, 2026
When a government gives terrorists a safe haven, it should come as no surprise when their hatred is echoed on its streets.
Disgraceful and…
Σύμφωνα με το Channel 12, η Χάλφον έχει δεχθεί επικρίσεις από Τούρκους στα social media καθώς καταγγέλλεται ότι φέρνει στην Τουρκία στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) για διακοπές.
Πριν το επεισόδιο, είχαν δημοσιευθεί βίντεο με προσκλήσεις για συγκέντρωση στο εμπορικό κέντρο IstinyePark προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την παρουσία της Χάλφον.
תיעוד מטורקיה: קלודיה מדינה, ישראלית ממוצא טורקי, מצאה עצמה מותקפת אתמול בידי המון משולהב בקניון באיסטנבול. עשרות בני אדם הקיפו אותה, קראו לעברה "מחבלת" ו"רוצחת ילדים" בעוד היא מנסה לפלס את דרכה החוצה תחת איומים ודחיפות@DovGilHar pic.twitter.com/rNaQ6kdJY4— כאן חדשות (@kann_news) October 19, 2026
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