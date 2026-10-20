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Πέντε στρατιώτες νεκροί και 13 τραυματίες σε ενέδρα τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία
Πέντε στρατιώτες νεκροί και 13 τραυματίες σε ενέδρα τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία
Οι δράστες τοποθέτησαν νάρκες σε δρόμο της πολιτείας Γιόμπε και χτύπησαν στρατιωτική οχηματοπομπή – Έξαρση της βίας τα τελευταία δύο χρόνια
Πέντε στρατιώτες σκοτώθηκαν και 13 άλλοι τραυματίστηκαν χθες Δευτέρα σε ενέδρα τζιχαντιστών στην πολιτεία Γιόμπε της βορειοανατολικής Νιγηρίας, σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).
Τζιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ), μιας αποσχισθείσας πτέρυγας της Μπόκο Χαράμ, στοχοποίησαν οχηματοπομπή του νιγηριανού στρατού, τοποθετώντας νάρκες σε δρόμο κοντά στο χωριό Μπουλαμπουγουάρνα, σύμφωνα με στρατιωτικό αξιωματούχο που μίλησε στο AFP.
Εργαζόμενος σε νοσοκομείο της πόλης Γκεϊντάμ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι 13 στρατιώτες τραυματίστηκαν στην ενέδρα.
Η βορειοανατολική Νιγηρία είναι από το 2009 θέατρο τζιχαντιστικής εξέγερσης, με την Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (σ.σ. το ΙΚΔΑ προήλθε από τη διάσπαση της Μπόκο Χαράμ) να σκορπούν τον θάνατο, υποχρεώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή.
Η τζιχαντιστική εξέγερση που μαστίζει την πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής έχει υποχωρήσει σε σύγκριση με την κορύφωσή της πριν από μια δεκαετία, αλλά η βία παρουσιάζει έξαρση τα τελευταία δύο χρόνια. Η χρονιά που πέρασε σημαδεύτηκε από ένα κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων, με τους δράστες να καταλαμβάνουν προσωρινά βάσεις και να αρπάζουν όπλα και εξοπλισμό.
Τζιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ), μιας αποσχισθείσας πτέρυγας της Μπόκο Χαράμ, στοχοποίησαν οχηματοπομπή του νιγηριανού στρατού, τοποθετώντας νάρκες σε δρόμο κοντά στο χωριό Μπουλαμπουγουάρνα, σύμφωνα με στρατιωτικό αξιωματούχο που μίλησε στο AFP.
Εργαζόμενος σε νοσοκομείο της πόλης Γκεϊντάμ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι 13 στρατιώτες τραυματίστηκαν στην ενέδρα.
Η βορειοανατολική Νιγηρία είναι από το 2009 θέατρο τζιχαντιστικής εξέγερσης, με την Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (σ.σ. το ΙΚΔΑ προήλθε από τη διάσπαση της Μπόκο Χαράμ) να σκορπούν τον θάνατο, υποχρεώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή.
Η τζιχαντιστική εξέγερση που μαστίζει την πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής έχει υποχωρήσει σε σύγκριση με την κορύφωσή της πριν από μια δεκαετία, αλλά η βία παρουσιάζει έξαρση τα τελευταία δύο χρόνια. Η χρονιά που πέρασε σημαδεύτηκε από ένα κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων, με τους δράστες να καταλαμβάνουν προσωρινά βάσεις και να αρπάζουν όπλα και εξοπλισμό.
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