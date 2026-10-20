Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Τουλάχιστον 14 νεκροί από κατολίσθηση σε παράνομο χρυσωρυχείο στην Κολομβία, βίντεο
Η κατάρρευση στοών σημειώθηκε στα νοτιοδυτικά της χώρας – Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες διάσωσης, δεύτερη τραγωδία στην περιοχή από τον Αύγουστο
Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Τσαμπέρο, στον δήμο Σάντα Μπάρμπαρα δε Ισκουαντέ, στον νομό Ναρίνιο, στη νοτιοδυτική Κολομβία.
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η κατολίσθηση προκάλεσε την κατάρρευση στοών του παράνομου χρυσωρυχείου, με αποτέλεσμα 14 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και επτά να τραυματιστούν.
Una grave emergencia minera golpea al Pacífico nariñense.— Telepacífico Noticias (@TPNoticias_) October 19, 2026
Un derrumbe en una mina de extracción de oro, ubicada en la vereda El Chambero, municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, dejó al menos nueve personas fallecidas, según los reportes preliminares.
Cerca de 30 trabajadores se… pic.twitter.com/7LJtS4OACI
Ο νομάρχης του Ναρίνιο, Λουίς Αλφόνσο Εσκομπάρ, ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κατάρρευση.
¡No alcanzaron a salir! 📷Las fuertes lluvias causan una avalancha y al menos 30 mineros quedaron atrapados. La misma gente en la zona con maquinaria usada en la extracción ilegal de oro, están rescatando los cu€rpos. Hasta ahora, han sacado nueve mineros sin vida.— Aquí Hay Noticia (@aquihaynoticia) October 20, 2026
Se estima… pic.twitter.com/bflXP3lr9h
Δεύτερο πολύνεκρο δυστύχημα μέσα σε λίγους μήνεςΤα θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα αποτελούν συχνό φαινόμενο στα παράνομα ορυχεία της Κολομβίας, όπου η απουσία επαρκών μέτρων ασφαλείας εκθέτει τους εργαζομένους σε σοβαρούς κινδύνους.
Πρόκειται για τη δεύτερη πολύνεκρη τραγωδία σε παράνομο χρυσωρυχείο του Ναρίνιο μέσα σε λίγους μήνες. Τον περασμένο Αύγουστο, 13 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε άλλο παράνομο χρυσωρυχείο της ίδιας περιοχής.
Το νέο δυστύχημα αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που συνδέονται με την παράνομη εξόρυξη χρυσού στη χώρα.
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