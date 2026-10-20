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Τουλάχιστον 14 νεκροί από κατολίσθηση σε παράνομο χρυσωρυχείο στην Κολομβία, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Κολομβία Χρυσωρυχείο Κατολίσθηση

Τουλάχιστον 14 νεκροί από κατολίσθηση σε παράνομο χρυσωρυχείο στην Κολομβία, βίντεο

Η κατάρρευση στοών σημειώθηκε στα νοτιοδυτικά της χώρας – Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες διάσωσης, δεύτερη τραγωδία στην περιοχή από τον Αύγουστο

Τουλάχιστον 14 νεκροί από κατολίσθηση σε παράνομο χρυσωρυχείο στην Κολομβία, βίντεο
Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά τραυματίστηκαν από κατολίσθηση που προκάλεσε την κατάρρευση στοών σε παράνομο χρυσωρυχείο στη νοτιοδυτική Κολομβία. Τον απολογισμό του δυστυχήματος ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (19/10) οι τοπικές αρχές, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν ολοκληρωθεί.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Τσαμπέρο, στον δήμο Σάντα Μπάρμπαρα δε Ισκουαντέ, στον νομό Ναρίνιο, στη νοτιοδυτική Κολομβία.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η κατολίσθηση προκάλεσε την κατάρρευση στοών του παράνομου χρυσωρυχείου, με αποτέλεσμα 14 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και επτά να τραυματιστούν.



Ο νομάρχης του Ναρίνιο, Λουίς Αλφόνσο Εσκομπάρ, ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κατάρρευση.



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Δεύτερο πολύνεκρο δυστύχημα μέσα σε λίγους μήνες

Τα θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα αποτελούν συχνό φαινόμενο στα παράνομα ορυχεία της Κολομβίας, όπου η απουσία επαρκών μέτρων ασφαλείας εκθέτει τους εργαζομένους σε σοβαρούς κινδύνους.

Πρόκειται για τη δεύτερη πολύνεκρη τραγωδία σε παράνομο χρυσωρυχείο του Ναρίνιο μέσα σε λίγους μήνες. Τον περασμένο Αύγουστο, 13 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε άλλο παράνομο χρυσωρυχείο της ίδιας περιοχής.

Το νέο δυστύχημα αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που συνδέονται με την παράνομη εξόρυξη χρυσού στη χώρα.

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