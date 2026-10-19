ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας υιοθέτησε ψήφισμα της Ελλάδας για την προστασία των παιδιών στις εμπόλεμες ζώνες

Με 15 ψήφους υπέρ και περισσότερες από 90 συγκηδεμονεύσεις, υιοθετήθηκε ομόφωνα το Ψήφισμα 2832 (2026) για τις επιπτώσεις των ψηφιακών τεχνολογιών στις παραβιάσεις και κακοποιήσεις σε βάρος παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις





Παρουσιάζοντας το σχέδιο Ψηφίσματος από την εθνική της ιδιότητα, η κ. Μπαλτά ευχαρίστησε τα μέλη για την εποικοδομητική συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις και τις χώρες που το συνυπέβαλαν. Ευχαρίστησε επίσης το Γραφείο της Ειδικής Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, τη UNICEF, την UNESCO και τους εταίρους της κοινωνίας των πολιτών για τη συνεργασία και τη στήριξή τους.







Η Ελληνίδα Μόνιμη Αντιπρόσωπος υπογράμμισε ότι το ψήφισμα ενισχύει το υφιστάμενο πλαίσιο, καλύπτοντας τις παραβιάσεις ανεξαρτήτως των μέσων διάπραξής τους. Διευκρίνισε ότι επιδιώκει την προστασία των παιδιών από βλάβες στο ψηφιακό περιβάλλον και όχι τη ρύθμιση τεχνικών πτυχών του ψηφιακού περιεχομένου. Οι αναφορές στην ακεραιότητα της πληροφόρησης, πρόσθεσε, δεν αποσκοπούν στον περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης, αλλά στην αντιμετώπιση της βίας που τροφοδοτείται από τέτοιο περιεχόμενο.



Το Ψήφισμα εκφράζει βαθιά ανησυχία για την αυξανόμενη χρήση κοινωνικών δικτύων, πλατφορμών παιχνιδιών και κρυπτογραφημένων εργαλείων επικοινωνίας από εμπλεκομένους σε συγκρούσεις για παραβιάσεις κατά παιδιών, περιλαμβανομένων στρατολόγησης, χρησιμοποίησης, απαγωγών, βιασμών και άλλων μορφών σεξουαλικής βίας. Καλεί σε άμεση παύση της στρατολόγησης, χρησιμοποίησης ή επαναστρατολόγησης παιδιών κατά παράβαση των εφαρμοστέων διεθνών υποχρεώσεων, περιλαμβανομένης εκείνης που πραγματοποιείται μέσω ψηφιακών τεχνολογιών.







Παράλληλα, ενθαρρύνει επενδύσεις στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στον ψηφιακό γραμματισμό και στις υποδομές, με ψυχοκοινωνική υποστήριξη και μέτρα γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος. Αναγνωρίζει ότι οι ψηφιακές λύσεις πρέπει «να συμπληρώνουν και όχι να αντικαθιστούν» τη διά ζώσης παιδική προστασία και εκπαίδευση. Ενθαρρύνει επίσης ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και συλλογή διδαγμάτων και βέλτιστων πρακτικών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές και τη διαθεσιμότητα πόρων.



Ενθαρρύνει τη συνεργασία κυβερνήσεων και ιδιωτικού τομέα, με εγγυήσεις προστασίας, καθώς και μέτρα ώστε οι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών να σχεδιάζουν ασφαλή προϊόντα, να περιορίζουν την έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο ή επαφές και να συνεργάζονται με μηχανισμούς παιδικής προστασίας. Αναφέρεται επίσης σε αποτελεσματικούς μηχανισμούς διασφάλισης ηλικίας και στην αποτροπή χρήσης προϊόντων τους για στρατολόγηση και άλλες παραβιάσεις.



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Η Δανία ζήτησε αναβάθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου για την δράση των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας και εντονότερες αναφορές στο διεθνές δίκαιο, στην έμφυλη βία και στους μηχανισμούς παρακολούθησης.



Η Λετονία τόνισε ότι «τα ίδια δικαιώματα που έχουν οι άνθρωποι εκτός διαδικτύου πρέπει να προστατεύονται και στο διαδίκτυο», επισημαίνοντας τους αυξημένους κινδύνους για τα κορίτσια.



Οι ΗΠΑ συνεχάρησαν την Ελλάδα για την ομόφωνη υιοθέτηση. «Κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται την ασφάλεια, την προστασία ή την εκπαίδευση εξαιτίας ένοπλης σύγκρουσης», τόνισε ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ.



Με 15 ψήφους υπέρ και περισσότερες από 90 συγκηδεμονεύσεις, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε ομόφωνα το Ψήφισμα 2832 (2026), που παρουσίασε η Ελλάδα για τις επιπτώσεις των ψηφιακών τεχνολογιών στις παραβιάσεις και κακοποιήσεις εις βάρος παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις και τον ρόλο της τεχνολογίας στην πρόληψή τους. Στη συνεδρίαση προήδρευσε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, καθώς η χώρα ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου για τον Οκτώβριο.Παρουσιάζοντας το σχέδιο Ψηφίσματος από την εθνική της ιδιότητα, η κ. Μπαλτά ευχαρίστησε τα μέλη για την εποικοδομητική συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις και τις χώρες που το συνυπέβαλαν. Ευχαρίστησε επίσης το Γραφείο της Ειδικής Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, τη UNICEF, την UNESCO και τους εταίρους της κοινωνίας των πολιτών για τη συνεργασία και τη στήριξή τους.«Η στρατολόγηση μέσω ενός έξυπνου κινητού τηλεφώνου εξακολουθεί να είναι στρατολόγηση», τόνισε, σημειώνοντας ότι παιδιά στρατολογούνται μέσω κοινωνικών δικτύων και πλατφορμών ανταλλαγής μηνυμάτων και υφίστανται εκμετάλλευση, εξαναγκασμό και ριζοσπαστικοποίηση στο διαδίκτυο. Όπως ανέφερε, το ερώτημα είναι εάν το Συμβούλιο μπορεί να παραμένει σιωπηλό ενώ άλλοι εκμεταλλεύονται την ψηφιακή διάσταση των σοβαρών παραβιάσεων.Η Ελληνίδα Μόνιμη Αντιπρόσωπος υπογράμμισε ότι το ψήφισμα ενισχύει το υφιστάμενο πλαίσιο, καλύπτοντας τις παραβιάσεις ανεξαρτήτως των μέσων διάπραξής τους. Διευκρίνισε ότι επιδιώκει την προστασία των παιδιών από βλάβες στο ψηφιακό περιβάλλον και όχι τη ρύθμιση τεχνικών πτυχών του ψηφιακού περιεχομένου. Οι αναφορές στην ακεραιότητα της πληροφόρησης, πρόσθεσε, δεν αποσκοπούν στον περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης, αλλά στην αντιμετώπιση της βίας που τροφοδοτείται από τέτοιο περιεχόμενο.Το Ψήφισμα εκφράζει βαθιά ανησυχία για την αυξανόμενη χρήση κοινωνικών δικτύων, πλατφορμών παιχνιδιών και κρυπτογραφημένων εργαλείων επικοινωνίας από εμπλεκομένους σε συγκρούσεις για παραβιάσεις κατά παιδιών, περιλαμβανομένων στρατολόγησης, χρησιμοποίησης, απαγωγών, βιασμών και άλλων μορφών σεξουαλικής βίας. Καλεί σε άμεση παύση της στρατολόγησης, χρησιμοποίησης ή επαναστρατολόγησης παιδιών κατά παράβαση των εφαρμοστέων διεθνών υποχρεώσεων, περιλαμβανομένης εκείνης που πραγματοποιείται μέσω ψηφιακών τεχνολογιών.Καλεί τα κράτη να ενσωματώσουν στα εθνικά συστήματα παιδικής προστασίας μέτρα περιορισμού των ψηφιακών κινδύνων, ασφαλείς μηχανισμούς αναφοράς, κατάλληλες υπηρεσίες και υποστήριξη με επίκεντρο τα θύματα και τους επιζώντες. Ζητεί εγγυήσεις κατά της εκμετάλλευσης και της επαναθυματοποίησης, προστασία προσωπικών δεδομένων και λογοδοσία, μέσω ενίσχυσης των δυνατοτήτων έρευνας και δίωξης και πρόσβασης των θυμάτων στη δικαιοσύνη και στις αναγκαίες υπηρεσίες.Παράλληλα, ενθαρρύνει επενδύσεις στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στον ψηφιακό γραμματισμό και στις υποδομές, με ψυχοκοινωνική υποστήριξη και μέτρα γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος. Αναγνωρίζει ότι οι ψηφιακές λύσεις πρέπει «να συμπληρώνουν και όχι να αντικαθιστούν» τη διά ζώσης παιδική προστασία και εκπαίδευση. Ενθαρρύνει επίσης ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και συλλογή διδαγμάτων και βέλτιστων πρακτικών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές και τη διαθεσιμότητα πόρων.Ενθαρρύνει τη συνεργασία κυβερνήσεων και ιδιωτικού τομέα, με εγγυήσεις προστασίας, καθώς και μέτρα ώστε οι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών να σχεδιάζουν ασφαλή προϊόντα, να περιορίζουν την έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο ή επαφές και να συνεργάζονται με μηχανισμούς παιδικής προστασίας. Αναφέρεται επίσης σε αποτελεσματικούς μηχανισμούς διασφάλισης ηλικίας και στην αποτροπή χρήσης προϊόντων τους για στρατολόγηση και άλλες παραβιάσεις.Η Κίνα υποστήριξε την έγκαιρη δράση του Συμβουλίου και ζήτησε σεβασμό της εδαφικής κυριαρχίας των κρατών, συνεργασία στο πλαίσιο των υφιστάμενων εντολών και άνευ επιβάρυνσης του υφιστάμενου προϋπολογισμού, την μέριμνα για την ασφάλεια των δεδομένων, αλλά και την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.Η Δανία ζήτησε αναβάθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου για την δράση των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας και εντονότερες αναφορές στο διεθνές δίκαιο, στην έμφυλη βία και στους μηχανισμούς παρακολούθησης.Η Λετονία τόνισε ότι «τα ίδια δικαιώματα που έχουν οι άνθρωποι εκτός διαδικτύου πρέπει να προστατεύονται και στο διαδίκτυο», επισημαίνοντας τους αυξημένους κινδύνους για τα κορίτσια.Οι ΗΠΑ συνεχάρησαν την Ελλάδα για την ομόφωνη υιοθέτηση. «Κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται την ασφάλεια, την προστασία ή την εκπαίδευση εξαιτίας ένοπλης σύγκρουσης», τόνισε ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ.

Η Λιβερία δήλωσε ότι συνυπέβαλε και υπερψήφισε το κείμενο, χαιρετίζοντας την έμφαση στην εκπαίδευση, στην ψηφιακή ανθεκτικότητα και στην προστασία δεδομένων.



Η Σομαλία στήριξε τους στόχους του Ψηφίσματος, αλλά εξέφρασε επιφυλάξεις για την εθνική κυριότητα της εφαρμογής, την επάρκεια πόρων και τεχνικής βοήθειας και την προστασία ευαίσθητων δεδομένων. Ζήτησε ουσιαστικότερη αναγνώριση των περιφερειακών οργανισμών και υπογράμμισε ότι η διεθνής υποστήριξη πρέπει να ενισχύει τους εθνικούς θεσμούς.



Το σχέδιο συνυπέβαλαν: Αλβανία, Αλγερία, Ανδόρα, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Μπαχρέιν, Βέλγιο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βραζιλία, Βουλγαρία, Καναδάς, Χιλή, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Δανία, Τζιμπουτί, Ισημερινός, Αίγυπτος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Γουατεμάλα, Γουιάνα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ινδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ιορδανία, Καζακστάν, Κένυα, Κουβέιτ, Λετονία, Λίβανος, Λιβερία, Λιβύη, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μαλαισία, Μαλδίβες, Μάλτα, Μεξικό, Μονακό, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Κάτω Χώρες, Νέα Ζηλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ομάν, Παναμάς, Περού, Φιλιππίνες, Πολωνία, Πορτογαλία, Κατάρ, Δημοκρατία της Κορέας, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ρουμανία, Ρουάντα, 'Αγιος Μαρίνος, Σαουδική Αραβία, Σενεγάλη, Σερβία, Σιέρα Λεόνε, Σιγκαπούρη, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Συρία, Ταϊλάνδη, Τιμόρ-Λέστε, Τυνησία, Ουκρανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Τανζανία, Ουρουγουάη και Υεμένη.



Στην ελληνική παρέμβαση τονίστηκε ότι η ακεραιότητα και αποτελεσματικότητα της εντολής και των καθιερωμένων μηχανισμών του ΟΗΕ πρέπει να διαφυλαχθούν. Η Ελλάδα ευχαρίστησε και πάλι τα μέλη και τις συνυποβάλλουσες χώρες, αναφέροντας ότι επέδειξε τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία για τη γεφύρωση διαφορετικών απόψεων.



«Η προστασία των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διατήρησης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας», υπογράμμισε η κ. Μπαλτά, επαναβεβαιώνοντας την αταλάντευτη ελληνική δέσμευση.