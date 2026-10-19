Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Ένας νεκρός σε πυροβολισμούς κοντά σε τζαμί στο Οχάιο
Ένας νεκρός σε πυροβολισμούς κοντά σε τζαμί στο Οχάιο
Σύμφωνα με την αστυνομία δεν ήταν επίθεση κατά του τεμένους
Οι Αρχές στο Κολούμπους στο Οχάιο κινητοποιήθηκαν τη Δευτέρα για περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε τζαμί.
Τοπικό μέσο ενημέρωσης κάνει λόγο για έναν νεκρό, χωρίς άλλες λεπτομέρειες για το περιστατικό.
Η αστυνομία ανέφερε αργότερα ότι κατά το περιστατικό ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Το συμβάν δεν συνδέεται με το ίδιο το τέμενος.
Το Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού, Όπλων και Εκρηκτικών ανέφερε σε ανάρτησή του ότι το συμβάν έλαβε χώρα βορειοανατολικά του κέντρου του Κολούμπους.
Στην περιοχή υπάρχουν και μερικά διώροφα κτίρια, σύμφωνα με το Associated Press.
Τοπικό μέσο ενημέρωσης κάνει λόγο για έναν νεκρό, χωρίς άλλες λεπτομέρειες για το περιστατικό.
Η αστυνομία ανέφερε αργότερα ότι κατά το περιστατικό ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Το συμβάν δεν συνδέεται με το ίδιο το τέμενος.
Το Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού, Όπλων και Εκρηκτικών ανέφερε σε ανάρτησή του ότι το συμβάν έλαβε χώρα βορειοανατολικά του κέντρου του Κολούμπους.
Στην περιοχή υπάρχουν και μερικά διώροφα κτίρια, σύμφωνα με το Associated Press.
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